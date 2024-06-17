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Встреча велосипедиста с аллигаторами

Встреча велосипедиста с аллигаторами

Автор:
17 июня 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Велосипедист   Видео   аллигатор   в мире   встреча   животные   
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Во Флориде велосипедистов достают не только собаки. Возле тропинок их могут поджидать аллигаторы самых разных размеров.

Во Флориде стоит быть осторожным во время прогулок и покатушек на природе.

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Метки: Велосипедист   Видео   аллигатор   в мире   встреча   животные   
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