Встреча велосипедиста с аллигаторами

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Во Флориде велосипедистов достают не только собаки. Возле тропинок их могут поджидать аллигаторы самых разных размеров.
Во Флориде стоит быть осторожным во время прогулок и покатушек на природе.
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