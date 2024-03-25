Место, где живёт действительно много кошек

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Если вы думали, что в Турции живёт много кошек, то вы ошибались. Есть места, где их намного больше.
Точное место съемки неизвестно. Некоторые пользователи сети высказали предположение, что видео могло быть снято на территории сектора Газа.
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А по поводу много... в Японии есть островок вроде где живут одни кошки. И их там куча, а люди им жрать дают