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Сообщество Без кота и жизнь не та 2179 постов • 508 подписчиков подписаться
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Место, где живёт действительно много кошек

Место, где живёт действительно много кошек

Автор:
25 марта 2024 12:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Бездомные животные   Видео   в мире   животные   кошки   удивительно   
856
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Если вы думали, что в Турции живёт много кошек, то вы ошибались. Есть места, где их намного больше.

Точное место съемки неизвестно. Некоторые пользователи сети высказали предположение, что видео могло быть снято на территории сектора Газа.

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Метки: Бездомные животные   Видео   в мире   животные   кошки   удивительно   
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4  комментария
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625
Stekr 13 минут назад
Рядом где-то шаурму готовят.
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7k
Евгений Д 53 минуты назад
Скорее всего тут кошки собрались в месте где им поесть дают.
А по поводу много... в Японии есть островок вроде где живут одни кошки. И их там куча, а люди им жрать дают
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2k
Pinhead Час назад
Другие животные боятся посещать данную часть города, а собаки-полицейские не ездят на вызовы в этот район
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3583 поста (3490 в горячем)

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