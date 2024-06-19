Собаки сбили с ног женщин, оказавшихся у них на пути

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Камера наблюдения, установленная на улице небольшого мексиканского города, запечатлела встречу двух местных жительниц с собаками.
Видеокамера, установленная на фасаде частного дома в небольшом мексиканском населённом пункте, зафиксировала незавидную ситуацию, в которую угодили две местные жительницы. Дворовые псы снесли женщин, оказавшихся у них на пути.
Столб густой пыли накрыл место столкновения и только смутные очертания четвероногих нарушителей спокойствия, разбежавшихся в разные стороны, можно было рассмотреть на видеозаписи.
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