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Собаки сбили с ног женщин, оказавшихся у них на пути

Собаки сбили с ног женщин, оказавшихся у них на пути

Автор:
19 июня 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мексика   Пёс   в мире   женщина   животные   собака   
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Камера наблюдения, установленная на улице небольшого мексиканского города, запечатлела встречу двух местных жительниц с собаками.

Видеокамера, установленная на фасаде частного дома в небольшом мексиканском населённом пункте, зафиксировала незавидную ситуацию, в которую угодили две местные жительницы. Дворовые псы снесли женщин, оказавшихся у них на пути.
Столб густой пыли накрыл место столкновения и только смутные очертания четвероногих нарушителей спокойствия, разбежавшихся в разные стороны, можно было рассмотреть на видеозаписи.

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Метки: Видео   Мексика   Пёс   в мире   женщина   животные   собака   
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