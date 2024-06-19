Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком

Камера наружного наблюдения, установленная над частным владением в тайской провинции Накхонратчасима, запечатлела буйство одной из коров.

Сопровождавшая стадо коров женщина ударила одну из бурёнок. Животное разозлилось и атаковало свою обидчицу, а затем переключило внимание на женщину с ребёнком, проезжавших мимо. К счастью, никто не пострадал.

После инцидента владелица коровы решила вернуть агрессивную бурёнку вместе с детёнышем бывшему владельцу.