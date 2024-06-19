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Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком

Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком

Автор:
19 июня 2024 06:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Таиланд   в мире   животные   корова   повезло   
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В Таиланде корова атаковала обидевшую её женщину, а затем переключила внимание на мотоциклистку с ребёнком.

Камера наружного наблюдения, установленная над частным владением в тайской провинции Накхонратчасима, запечатлела буйство одной из коров.
Сопровождавшая стадо коров женщина ударила одну из бурёнок. Животное разозлилось и атаковало свою обидчицу, а затем переключило внимание на женщину с ребёнком, проезжавших мимо. К счастью, никто не пострадал.

После инцидента владелица коровы решила вернуть агрессивную бурёнку вместе с детёнышем бывшему владельцу.

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Метки: Видео   Таиланд   в мире   животные   корова   повезло   
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Гвоздь х 1200 36 минут назад
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Оксид Бетона 2 часа назад
Боевая коровяка!
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Себастьян Перейра
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