Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком

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В Таиланде корова атаковала обидевшую её женщину, а затем переключила внимание на мотоциклистку с ребёнком.
Камера наружного наблюдения, установленная над частным владением в тайской провинции Накхонратчасима, запечатлела буйство одной из коров.
Сопровождавшая стадо коров женщина ударила одну из бурёнок. Животное разозлилось и атаковало свою обидчицу, а затем переключило внимание на женщину с ребёнком, проезжавших мимо. К счастью, никто не пострадал.
После инцидента владелица коровы решила вернуть агрессивную бурёнку вместе с детёнышем бывшему владельцу.
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