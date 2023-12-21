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В России предложили ввести "отцовский" капитал (на покупку автомобиля)

В России предложили ввести "отцовский" капитал (на покупку автомобиля)

Автор:
21 декабря 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   материнский капитал   машина   субсидия   
1022
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В России предлагают ввести капитал на покупку автомобиля. В данный момент в Госдуме обсуждают данный вопрос и ведут переговоры с компанией АвтоВАЗ. Депутат Татьяна Буцкая предлагает назвать капитал «отцовским». В данный момент существует маткапитал, но приобрести на него автомобиль нельзя, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   материнский капитал   машина   субсидия   
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24  комментария
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4k
krokodilov 2 часа назад
Странное предложение, покупаешь Lada Largus и через 18 лет передаёшь по наследству 18 летнее ведро с болтами.
Через 18 лет любое авто превращается в ведро с болтами.
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38k
russger 14 минут назад
Я подобную шутку в КВН слышал, что-то типа:

Почему есть только материнский капитал? Надо ввести и отцовский, мы ведь тоже старались.
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9k
Maximvs Полчаса назад
Отцовский капитал нужно разрешить тратить на автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, гидробайк, телевизор, диван, холодтльник, самогонный аппарат, спортинвентарь, рыболовные и туристические снасти (включая лодку), плейстейшн, охотничье оружие, квадрокоптеры, конструкторы Лего и сборные модели военной техники, на походы в бани и стрипклуб,
И ТОЛЬКО НА ЭТО
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50k
Элек Мек Час назад
Чё они там курят?
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Таджики и цыгане рукоплещут идеям. То есть русский условный Ваня, погрязший в великодержавном шовинизме, будет впахивать, зарабатывая деньги, и платить налоги, чтобы условный Саиджон, работая только членом, получал автомобили. Угнетенные народы Востока и мечтать о таком не смели.
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185
ruslan d 2 часа назад
И плейстейшн
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185
ruslan d WisImp 2 часа назад
Да не вопрос , конечно , но консолька мобильная и праздник всегда с тобой
У меня и комп (сам собрал до винтика) и консолька побаловаться с друзьями
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185
ruslan d Злодей 2 часа назад
NHL и MK , всегда герои наших вечеринок с друзьями
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185
ruslan d Carex 11 минут назад
Ну ты серьезно , врюкзак комп собирешь ?
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Добрый Бабайка

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