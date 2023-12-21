В России предложили ввести "отцовский" капитал (на покупку автомобиля)

После обсуждения и принятия соответствующего решения может быть составлен список автомобилей, которые можно будет купить за капитал. Депутаты считают, что купленный по капиталу семейный автомобиль должен быть только отечественным. Например, главным кандидатом на включение в список является автомобиль Lada Largus.



Также депутаты обсуждают вопрос, каким образом семья сможет распоряжаться купленным на капитал автомобилем. По словам Буцкой, важно не только приобрести автомобиль, но и сберечь его для детей.



Татьяна Буцкая: «Самое главное – как сберечь автомобиль. Любой капитал, который государство дает ребенку, – это приданое ребенка, и оно должно быть не рассеяно. В сторону семейного автомобиля думаем».