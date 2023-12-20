Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом

В набор входит выдвижной кухонный модуль с двухконфорочной плитой, шкафом и разделочной доской, расположенный со стороны левой задней двери. Через багажную дверь открывается доступ к дивану и раскладному столику — на ночь это пространство можно превратить в спальное место. Также в задней части салона установлены туалет, 31-литровый холодильник и 20-литровая ёмкость для воды.



Снаружи крепятся тент и складная палатка — ещё одно спальное место. Кроме того, опционально Terracamper предлагает солнечную панель, батарею на 150 ампер-часов, светодиодное внутреннее освещение, дополнительный обогреватель и ряд другого оборудования.