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Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом

Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом

Автор:
20 декабря 2023 15:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   внедорожник   гелик   кеспер   машина   тюнинг   
1055
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Ателье Terracamper выпустило набор, позволяющий превратить внедорожник Mercedes-Benz G-класса в полноценный автодом, в котором можно путешествовать втроём. Оценили всё удовольствие в 11 000 евро (почти 1.1 миллион рублей) устанавливается на серийную модель и не подразумевает внесения необратимых изменений в её конструкцию: при желании владелец сможет без ущерба убрать все дополнительные компоненты.
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Метки: Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   внедорожник   гелик   кеспер   машина   тюнинг   
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4  комментария
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5k
Lexx Час назад
На "Гелик" денег хватило, а на прицеп-кемпер нет.
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8k
vasilykopkov 2 минуты назад
Из говна конфетку конечно не сделаешь.
А из конфетки говно - легко...
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404
А П Полчаса назад
Сравнивая со всякими mansory, вполне себе тюнинг.
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