Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом

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Ателье Terracamper выпустило набор, позволяющий превратить внедорожник Mercedes-Benz G-класса в полноценный автодом, в котором можно путешествовать втроём. Оценили всё удовольствие в 11 000 евро (почти 1.1 миллион рублей) устанавливается на серийную модель и не подразумевает внесения необратимых изменений в её конструкцию: при желании владелец сможет без ущерба убрать все дополнительные компоненты.
В набор входит выдвижной кухонный модуль с двухконфорочной плитой, шкафом и разделочной доской, расположенный со стороны левой задней двери. Через багажную дверь открывается доступ к дивану и раскладному столику — на ночь это пространство можно превратить в спальное место. Также в задней части салона установлены туалет, 31-литровый холодильник и 20-литровая ёмкость для воды.
Снаружи крепятся тент и складная палатка — ещё одно спальное место. Кроме того, опционально Terracamper предлагает солнечную панель, батарею на 150 ампер-часов, светодиодное внутреннее освещение, дополнительный обогреватель и ряд другого оборудования.
Снаружи крепятся тент и складная палатка — ещё одно спальное место. Кроме того, опционально Terracamper предлагает солнечную панель, батарею на 150 ампер-часов, светодиодное внутреннее освещение, дополнительный обогреватель и ряд другого оборудования.
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