Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги

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В январе на аукционе Barrett-Jackson будет выставлен рестмод под названием Cashmere. Студия Havasu Speed построила его на базе роскошного купе Lincoln Continental Mark II образца 1957 года, превратив и без того редкую модель в уникальную. Сколько планируется выручить за полностью переработанный автомобиль, не уточняется.
В Havasu Speed изменили практически все конструктивные составляющие купе. К примеру, линию крыши опустили на 50 миллиметров, что потребовало полной переделки остекления. Изменены обводы багажника с нишей под запасное колесо и оформление передней части. По индивидуальному заказу изготовлены дверные ручки и 19-дюймовые колёса, стилизованные под колпаки исторического оригинала. Кузов выкрасили в цвет из палитры Bentley.
Подвеску сделали полностью независимой и снабдили пневмоэлементами, установили гидроусилитель руля и тормоза Wilwood. Интерьер отделан кожей, оснащён кастомной приборной панелью, кондиционером и электростеклоподъёмниками, а также развитой акустической системой на компонентах Kicker.
Вместо штатного 300-сильного V8 объёмом 6 литров установлен пятилитровый мотор Ford Coyote с дополнительными компонентами Edelbrock. Отдача двигателя не называется.
На момент дебюта в 1955 году Continental Mark II считался самой роскошной моделью концерна Ford и самым дорогим автомобилем США. Ford продавал купе даже без использования бренда Lincoln — просто как Continental Mark II. Всего было собрано около 3 тысяч экземпляров, среди владельцев купе числились президент Дуайт Эйзенхауэр, Фрэнк Синатра и Элизабет Тейлор.
Подвеску сделали полностью независимой и снабдили пневмоэлементами, установили гидроусилитель руля и тормоза Wilwood. Интерьер отделан кожей, оснащён кастомной приборной панелью, кондиционером и электростеклоподъёмниками, а также развитой акустической системой на компонентах Kicker.
Вместо штатного 300-сильного V8 объёмом 6 литров установлен пятилитровый мотор Ford Coyote с дополнительными компонентами Edelbrock. Отдача двигателя не называется.
На момент дебюта в 1955 году Continental Mark II считался самой роскошной моделью концерна Ford и самым дорогим автомобилем США. Ford продавал купе даже без использования бренда Lincoln — просто как Continental Mark II. Всего было собрано около 3 тысяч экземпляров, среди владельцев купе числились президент Дуайт Эйзенхауэр, Фрэнк Синатра и Элизабет Тейлор.
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