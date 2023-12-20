FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12235 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги

Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги

Автор:
20 декабря 2023 12:54
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
1121
18
В январе на аукционе Barrett-Jackson будет выставлен рестмод под названием Cashmere. Студия Havasu Speed построила его на базе роскошного купе Lincoln Continental Mark II образца 1957 года, превратив и без того редкую модель в уникальную. Сколько планируется выручить за полностью переработанный автомобиль, не уточняется.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20455



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Набирающие популярность в сообществах
В Бергене (Норвегия) каждый год проводят выставку пряничных строений
В Бергене (Норвегия) каждый год проводят выставку пряничных строений
По какому принципу одни станции метро открывают будто в чистом поле, а другие — в районах плотной застройки? И как это происходит⁠⁠
По какому принципу одни станции метро открывают будто в чистом поле, а другие — в...
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#ДТП#Автовсячина#Россия#фильм#милота#полиция
#животные#автомир#интересно#люди#аварии#Ynews#подборка#конфликт#США#кошка
#машина#Юмор#в мире#факты#авто аварии#забавно#история#кино#кот#новый год
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Cadillac XLR 2008 года превратили в кабриолет в стиле 1930-х Cadillac XLR 2008 года превратили в кабриолет в стиле 1930-х Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу Красивый, но жутко дорогой рестмод Dodge Power Wagon на базе RAM 2500 Красивый, но жутко дорогой рестмод Dodge Power Wagon на базе RAM 2500 Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов Уникальный Mercedes Boschert B300 с дверями "крыло чайки" выставят на продажу Уникальный Mercedes Boschert B300 с дверями "крыло чайки" выставят на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться