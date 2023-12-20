Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги

В Havasu Speed изменили практически все конструктивные составляющие купе. К примеру, линию крыши опустили на 50 миллиметров, что потребовало полной переделки остекления. Изменены обводы багажника с нишей под запасное колесо и оформление передней части. По индивидуальному заказу изготовлены дверные ручки и 19-дюймовые колёса, стилизованные под колпаки исторического оригинала. Кузов выкрасили в цвет из палитры Bentley.



Подвеску сделали полностью независимой и снабдили пневмоэлементами, установили гидроусилитель руля и тормоза Wilwood. Интерьер отделан кожей, оснащён кастомной приборной панелью, кондиционером и электростеклоподъёмниками, а также развитой акустической системой на компонентах Kicker.



Вместо штатного 300-сильного V8 объёмом 6 литров установлен пятилитровый мотор Ford Coyote с дополнительными компонентами Edelbrock. Отдача двигателя не называется.



На момент дебюта в 1955 году Continental Mark II считался самой роскошной моделью концерна Ford и самым дорогим автомобилем США. Ford продавал купе даже без использования бренда Lincoln — просто как Continental Mark II. Всего было собрано около 3 тысяч экземпляров, среди владельцев купе числились президент Дуайт Эйзенхауэр, Фрэнк Синатра и Элизабет Тейлор.