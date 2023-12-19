Новую Tesla Roadster 2010 года выставили на аукцион

По какой причине электрокаром так ни разу и не воспользовались по назначению за 13 лет, дилер не уточняет. Не исключено, что родстер изначально приобретался в качестве инвестиции или для коллекции: Tesla выпустила всего около 2.4 тысячи таких машин.



Roadster первого поколения базируется на шасси Lotus Elise с доработанной внешностью, изменённым интерьером и батарейной силовой установкой. Первоначально спорткар оснащали двигателем на 288 л. с., что позволяло ускоряться до 60 миль в час за 3.9 секунды при максимальной скорости около 200 км/ч. Благодаря 53-киловаттной батарее Tesla Roadster мог проехать без подзарядки около 400 км, что на момент старта продаж делало его рекордсменом по запасу хода среди серийных электромобилей.



Выставленный на продажу экземпляр — представитель 2010 модельного года, с наступлением которого Roadster слегка доработали. Электрокар получил, к примеру, регулируемые амортизаторы, чуть более комфортную отделку интерьера, изменённый селектор режимов движения и улучшенную шумоизоляцию.