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Новую Tesla Roadster 2010 года выставили на аукцион

Новую Tesla Roadster 2010 года выставили на аукцион

Автор:
19 декабря 2023 12:36
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
894
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Американский дилер и тюнер электрокаров Gruber Motors выставил на продажу Tesla Roadster первого поколения, выпущенный в 2010 году. Спорткар продаётся с аукциона, и финальная ставка может превысить четверть миллиона долларов. Дело в том, что с момента сборки Roadster проехал всего около 60 км.
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Метки: Tesla   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
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2  комментария
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27k
Влад Час назад
Мусор за такие деньги? Срок годности шин 5 лет хранения плюс 5 лет эксплуатации, все резинки и пластик в мусор. Сроки годности аккумуляторов 10-12 лет. В общем сроки на все детали истекли и её решили продать, гениально.
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1k
sport404 51 секунду назад
Она не новая))) Ей 13 лет!! Как ни крути.
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Добрый Бабайка

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