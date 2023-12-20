Опубликованы первые снимки российского электрокара Amber

На фото — не прототип конкретной машины, а мул: что-то вроде каркаса из подручных деталей для разных тестов. Каким будет финальный дизайн, пока неизвестно.



Выпускать авто будут на заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирали BMW, Kia и Hyundai, а его стоимость должна быть ниже 1.5 млн рублей.