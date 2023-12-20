Опубликованы первые снимки российского электрокара Amber

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МАМИ (Московский политехнический университет) разрабатывает электрокар Amber, который будет собираться из отечественных комплектующих. Пока показали только тестовый образец (мул), а предсерийную версию обещают построить в 2024 году.
На фото — не прототип конкретной машины, а мул: что-то вроде каркаса из подручных деталей для разных тестов. Каким будет финальный дизайн, пока неизвестно.
Выпускать авто будут на заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирали BMW, Kia и Hyundai, а его стоимость должна быть ниже 1.5 млн рублей.
Выпускать авто будут на заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирали BMW, Kia и Hyundai, а его стоимость должна быть ниже 1.5 млн рублей.
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А в целом много вопросов по дизайну и необходимости подобных электромобилей на российских дорогах. А студенты молодцы, 0орогая практика перед началом сложного и долгого карьерного пути.
Чтоб выехав из салона сразу батарейка села ? ))
Я так понимаю, он двухместный, а задняя часть забита аккумуляторами, свинцовыми, надо полагать...