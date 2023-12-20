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Опубликованы первые снимки российского электрокара Amber

Опубликованы первые снимки российского электрокара Amber

Автор:
20 декабря 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автомобиль   Амбер   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   электромобиль   
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МАМИ (Московский политехнический университет) разрабатывает электрокар Amber, который будет собираться из отечественных комплектующих. Пока показали только тестовый образец (мул), а предсерийную версию обещают построить в 2024 году.

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Метки: Автовсячина   Автомобиль   Амбер   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   электромобиль   
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75  комментариев
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26k
Сибиряк 2 часа назад
ой страшный какой...
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K_II_T 18 секунд назад
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1k
WithU 45 секунд назад
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1k
Andrey G 46 секунд назад
Дизайн от Артемия Лебедева похоже. Но тогда не хватает надписи электромобиль.
А в целом много вопросов по дизайну и необходимости подобных электромобилей на российских дорогах. А студенты молодцы, 0орогая практика перед началом сложного и долгого карьерного пути.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Минуту назад
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8k
Лещ 10 минут назад
Наверное вот этот студент Политеха машинку лепил)))
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1k
Фидель 13 минут назад
ЕСЛИ У ВАС КОГДА-ЛИБО БЫЛИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ, ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ КАРТИНОК ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. КРАСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИСТУП, ДАЖЕ ЕСЛИ РАНЕЕ НЕ БЫЛО СИМПТОМОВ ЭПИЛЕПСИИ. ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
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7k
Allmaster 17 минут назад
В Якутии будут продаваться?
Чтоб выехав из салона сразу батарейка села ? ))
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50k
Aleksandr 20 минут назад
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1k
Дмитрий 21 минуту назад
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58k
dima423 Полчаса назад
Если это не окончательный вид...то нахера показывать это уепище?))
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55k
turyst Полчаса назад
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2k
max Полчаса назад
выкидыш мултьпла
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33k
Олег Полчаса назад
Тупиковая ветвь в автомобилестроении.
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540
sever84 37 минут назад
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240
Cool_Romic 38 минут назад
Должна быть от 1,5, а будет от 2,5
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1k
DrKlizmi 39 минут назад
Не совсем в тему....хотя...
Ссылка youtu.be
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8k
vasilykopkov 43 минуты назад
"Ё-мобиль" похоже всё же откопали...
Я так понимаю, он двухместный, а задняя часть забита аккумуляторами, свинцовыми, надо полагать...
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1k
София 43 минуты назад
У него такой взгляд, будто ехать боится.
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5
Чёрный Властелин 44 минуты назад
Амба или Эмбер Хёрд? В любом случае говном попахивает
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5k
Kozlodoev 45 минут назад
Это какая-то диверсия, работа иноагентов )))
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