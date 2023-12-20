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Сверхлёгкий карбоновой рестомод Porsche 912 за 400 000 евро

Сверхлёгкий карбоновой рестомод Porsche 912 за 400 000 евро

Автор:
20 декабря 2023 11:59
Сообщество : Автомир
Метки: 912   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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Ателье KAMManufactur из Будапешта представило новую модификацию своего рестомода на базе Porsche 912. Она отличается полностью карбоновым кузовом, благодаря которому спорткар становится сверхлёгким — купе весит всего 699 килограммов. Кроме того, для рестомода уже готовят новый двигатель. Стоимость карбонового спорткара — от 400 тысяч евро или почти 40 миллионов рублей.
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Метки: 912   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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