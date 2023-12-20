Сверхлёгкий карбоновой рестомод Porsche 912 за 400 000 евро

Первую версию рестомода на базе малоизвестной модели Porsche второй половины 1960-х венгры представили в мае. Её конструкция уже подразумевает замену части кузовных деталей карбоновыми аналогами, но тюнеры сохраняют стальными крышу и задние боковые панели. Такой 912 весит 750 килограммов, при этом масса оригинального спорткара — более тонны.



С новым кузовом рестомод получает улучшенную аэродинамику. Карбоновые панели можно оставить неокрашенными или покрыть любым цветом по выбору заказчика. Кроме того, для этой модификации подготовлены модернизированный кондиционер, более технологичная медиасистема и новые варианты кресел.



KAMM оснащает спорткар двухлитровой «четвёркой» с отдачей до 190 л.с. и 228 Нм. Однако в 2024 году планирует представить более мощную версию двигателя с воздушным охлаждением.



Базовая стоимость первой версии рестомода «под ключ» — 360 тысяч евро, полностью карбоновая модификация обойдётся на 40 тысяч дороже. При этом компания уже заявила, что для заказа автомобиля на 2024 год осталось всего несколько слотов.