Сверхлёгкий карбоновой рестомод Porsche 912 за 400 000 евро

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Ателье KAMManufactur из Будапешта представило новую модификацию своего рестомода на базе Porsche 912. Она отличается полностью карбоновым кузовом, благодаря которому спорткар становится сверхлёгким — купе весит всего 699 килограммов. Кроме того, для рестомода уже готовят новый двигатель. Стоимость карбонового спорткара — от 400 тысяч евро или почти 40 миллионов рублей.
Первую версию рестомода на базе малоизвестной модели Porsche второй половины 1960-х венгры представили в мае. Её конструкция уже подразумевает замену части кузовных деталей карбоновыми аналогами, но тюнеры сохраняют стальными крышу и задние боковые панели. Такой 912 весит 750 килограммов, при этом масса оригинального спорткара — более тонны.
С новым кузовом рестомод получает улучшенную аэродинамику. Карбоновые панели можно оставить неокрашенными или покрыть любым цветом по выбору заказчика. Кроме того, для этой модификации подготовлены модернизированный кондиционер, более технологичная медиасистема и новые варианты кресел.
KAMM оснащает спорткар двухлитровой «четвёркой» с отдачей до 190 л.с. и 228 Нм. Однако в 2024 году планирует представить более мощную версию двигателя с воздушным охлаждением.
Базовая стоимость первой версии рестомода «под ключ» — 360 тысяч евро, полностью карбоновая модификация обойдётся на 40 тысяч дороже. При этом компания уже заявила, что для заказа автомобиля на 2024 год осталось всего несколько слотов.
С новым кузовом рестомод получает улучшенную аэродинамику. Карбоновые панели можно оставить неокрашенными или покрыть любым цветом по выбору заказчика. Кроме того, для этой модификации подготовлены модернизированный кондиционер, более технологичная медиасистема и новые варианты кресел.
KAMM оснащает спорткар двухлитровой «четвёркой» с отдачей до 190 л.с. и 228 Нм. Однако в 2024 году планирует представить более мощную версию двигателя с воздушным охлаждением.
Базовая стоимость первой версии рестомода «под ключ» — 360 тысяч евро, полностью карбоновая модификация обойдётся на 40 тысяч дороже. При этом компания уже заявила, что для заказа автомобиля на 2024 год осталось всего несколько слотов.
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Метки: 912 Porsche Автовсячина авто автомир автомобили машина рестмод
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