FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12223 поста • 845 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"

Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"

Автор:
18 декабря 2023 13:25
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
1883
2
14 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что цены на российские автомобили выросли на 40% и отметил, что это очень много и согласился с тем, что данный рост серьезный.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
dima423 2 часа назад
Ну могли бы нашему автопрому и отменить налоги лет на 5-10... пусть развиваются, пусть инвестируют, + субсидии от государства при покупке отечественных авто. Естественно отрасль надо поддерживать чтобы она развивалась и могла окрепнуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
947
Sexxxton 3 секунды назад
Спасибо Вам за снижение цен. Во всех областях нашей богатой Родины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Марсианин 15 минут назад
В заголовке пропущено слово "НЕ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 16 минут назад
немного не в тему, но у нас не привыкли что-то свое подвигать. Легче перепродать/взять деньги за посредничество и получить свой гешефт. Мне кажется с яйцами таже фигня. Не зря же на рынок запускают турков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 24 минуты назад
Ну если сам сказал - так и будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Полчаса назад
На да, языком пиз**ть не мешки ворочать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX Полчаса назад
"Он выразил надежду"
"Хочу надеться"
"даже уверен, что так и будет"
Тьфу б.л.я.т.ь., аж противно. А автоваз со такими ценами и жирными, никак не нажравшимися е.б.л.а.м.и пусть идут н.а.х.у.й. со своими ладами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
ivandike Полчаса назад
Снижаться цены у нас не могут, хоть ты тресни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Billi_Bons 50 минут назад
Я не понял, что означает фраз: «… с «китайцами» нереально конкурировать без господдержки»? Я что-то пропустил? Авто из Китая стали дешевле продукции АвтоВАЗа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 53 минуты назад
Мне вот интересно , вот говорят рабочие места и тд , это очень хорошо конечно , но вопрос в другом , а именно простой рабочий данного завода может позволить купить для себя продукт который он же и выпускает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 53 минуты назад
Я не живу в России, поэтому прошу просветить меня в плане того, что обычно люди выбирают на сумму стоимости Весты. Китайца или Рос. автопром? Очень интересно было бы послушать ваши мнения. От себя скажу, что думаю всё же китаец нафарширован круче в одном ценовом сегменте, чем Лада
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
investas 54 минуты назад
Каждый год слышим на конференции, что ой, будем снижать, а толку, 20 лет одно и тоже, обещания, обещания)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Александр Шевченко 55 минут назад
Напомнило :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
Алексей Час назад
Похер на супер комфорт, сделайте чтоб тупо не ломались. Всё!
Ладно в Вестами что-то получилось, но нивы и уазы это же пипец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
так а толку, ни одно из обещаний, касающихся уровня жизни - не было исполнено.
а господдержка таза = просто бабло распилят. убрать таможенные пошлины, полностью, независимо от года выпуска. допустим любому гражданину можно раз в три года ввезти авто без пошлины. всё, вуаля, за пару килобаксов можно будет ввезти рабочую лошадку. а в ценник гранты пристойный, безопасный автомобиль. смысл вливать бесконечно бабло в легковые авто? это даже не грузовики, которые могут использоваться военными, следовательно продукция влияющая на безопасность страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Oleg Час назад
Что значит сохранить? Они уже проигрывают китайцам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Александр Шевченко Час назад
Обещать, не значит жениться.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
"Это требует времени."
Ещё года 23!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer Час назад
https://aif.ru/politics/world/prodat_blinov_na_282_milliarda_chem_nam_torgovat_s_mirom_krome_neftihttps://aif.ru/politics/world/prodat_blinov_na_282_milliarda_chem_nam_torgovat_s_mirom_krome_nefti

Очень любопытная статья от Георгия Зотова про Африку.

Если коротко - там очень ценят старые советские автомобили, которые считаются надежными и проходимыми в условиях Африки. Это первое.

Второе. Менеджмент Автоваза заявляет, что разрабатывать новые российские автомобили невыгодно, так как на нашем рынке (150 миллионов человек) они никогда не окупятся. Это правильно. Но б...ть!!! Рядом рынок с 1.5 миллиардами человек, который требует не китайских подделок под автомобили из фольги, а настоящих крепких машин, простых по конструкции, с минимумом электрики, надежных.

И я уверен, что такие автомобили покупали бы и в российской глубинке, и в бывших советских республиках.

Потому что Москва не везде, а условия у нас крайне суровые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
net_vertuhayam Час назад
Обещаешь обещать и стадо ведётся уже больше 20 лет, нормасик. Зато не майдан и не НАТО.
И у тебя целая свора опричников, которые со стада насобирают, и сбегают потом под защиту НАТО ... от себе подобных :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский 2 часа назад
Как же надоели эти "эффективные манагеры"(((((
Когда всё "хорошо" - руки прочь от бизнеса, хватит нас кошмарить.
Когда надо ПОРАБОТАТЬ - государство памагите!
Вы уже определитесь? - отстать от Вас или помогать.
p/s Я не жил при Сталине, но уверен 2-3 уголовных дела в год - значительно помогут в выборе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20209



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
Набирающие популярность в сообществах
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#люди#забавно#машина#авто аварии#съемка#СССР#красота
#интересно#в мире#кино#Прикол#автомир#аварии#природа#Китай#подборка#ученые
#животные#Юмор#автомобили#фильм#актеры#ДТП#кошка#соцсети#Россия#Британия
Раллийную версию Audi R8 выставили на аукцион Раллийную версию Audi R8 выставили на аукцион На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии

На что жалуетесь?

Вернуться