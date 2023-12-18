Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"

На пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» Максим Соколов подчеркнул: сценарий развития авторынка к 2030 году будет зависеть от мер государственного регулирования. «В открытую конкурировать с китайским рынком нереально, поскольку его объём не сопоставим с российским», — дал понять глава АвтоВАЗа. По мнению Соколова, меры господдержки должны зависеть от фактического уровня локализации.



«На 2023 год АвтоВАЗом запланированы беспрецедентные инвестиции в размере 45 миллиардов рублей на разработку новых продуктов, а всего в нашей продуктовой линейке к 2030 году должно быть около 12 моделей», — раскрыл стратегию Волжского автозавода Максим Соколов, но не стал углубляться в подробности. Ярким примером автомобиля, которому не обойтись без господдержки топ-менеджер АвтоВАЗа назвал Lada e-Largus.



«Если мы будем поддерживать китайский автопром, то сможем продать мало отечественных высоколокализованных машин», — очертил перспективы российских электромобилей Максим Соколов. В будущее глава АвтоВАЗа смотрит с оптимизмом: завод настроен сохранить «доминирующее положение» на российском авторынке к 2030 году. «Стратегия АвтоВАЗа будет считаться состоявшейся, если к концу десятилетия у автомобилей Lada будет 30-35 процентов рынка», — заявил Соколов.