Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"

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14 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что цены на российские автомобили выросли на 40% и отметил, что это очень много и согласился с тем, что данный рост серьезный.
Путин подчеркнул, что со временем цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста их производства. Он выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению цен. По его словам, «АвтоВАЗ» неплохо справляется с выпуском автомобилей.
Президент России Владимир Путин: «Самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Это требует времени. Хочу надеться, даже уверен, что так и будет. И цены пойдут вниз».
Президент России Владимир Путин: «Самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Это требует времени. Хочу надеться, даже уверен, что так и будет. И цены пойдут вниз».
После конференции, 16 декабря глава АвтоВАЗа сообщил, что с «китайцами» нереально конкурировать без господдержки.
На пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» Максим Соколов подчеркнул: сценарий развития авторынка к 2030 году будет зависеть от мер государственного регулирования. «В открытую конкурировать с китайским рынком нереально, поскольку его объём не сопоставим с российским», — дал понять глава АвтоВАЗа. По мнению Соколова, меры господдержки должны зависеть от фактического уровня локализации.
«На 2023 год АвтоВАЗом запланированы беспрецедентные инвестиции в размере 45 миллиардов рублей на разработку новых продуктов, а всего в нашей продуктовой линейке к 2030 году должно быть около 12 моделей», — раскрыл стратегию Волжского автозавода Максим Соколов, но не стал углубляться в подробности. Ярким примером автомобиля, которому не обойтись без господдержки топ-менеджер АвтоВАЗа назвал Lada e-Largus.
«Если мы будем поддерживать китайский автопром, то сможем продать мало отечественных высоколокализованных машин», — очертил перспективы российских электромобилей Максим Соколов. В будущее глава АвтоВАЗа смотрит с оптимизмом: завод настроен сохранить «доминирующее положение» на российском авторынке к 2030 году. «Стратегия АвтоВАЗа будет считаться состоявшейся, если к концу десятилетия у автомобилей Lada будет 30-35 процентов рынка», — заявил Соколов.
«На 2023 год АвтоВАЗом запланированы беспрецедентные инвестиции в размере 45 миллиардов рублей на разработку новых продуктов, а всего в нашей продуктовой линейке к 2030 году должно быть около 12 моделей», — раскрыл стратегию Волжского автозавода Максим Соколов, но не стал углубляться в подробности. Ярким примером автомобиля, которому не обойтись без господдержки топ-менеджер АвтоВАЗа назвал Lada e-Largus.
«Если мы будем поддерживать китайский автопром, то сможем продать мало отечественных высоколокализованных машин», — очертил перспективы российских электромобилей Максим Соколов. В будущее глава АвтоВАЗа смотрит с оптимизмом: завод настроен сохранить «доминирующее положение» на российском авторынке к 2030 году. «Стратегия АвтоВАЗа будет считаться состоявшейся, если к концу десятилетия у автомобилей Lada будет 30-35 процентов рынка», — заявил Соколов.
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Плохое сравнение, но мне кажется, что АвтоВаз как и Украина - такая же чёрная дыра.
"Хочу надеться"
"даже уверен, что так и будет"
Тьфу б.л.я.т.ь., аж противно. А автоваз со такими ценами и жирными, никак не нажравшимися е.б.л.а.м.и пусть идут н.а.х.у.й. со своими ладами.
Сейчас ситуация начинает меняться. Во-первых, китайцы стали сильно дороже и мало есть муки выбора купить ли Ладу Гранту или Exceed. Во-вторых, на китайские машины пересаживаются те, кто раньше бы выбрал корейцев и даже немцев, потому что последние ушли с рынка их дорого и сложно обсуживать.
Ладно в Вестами что-то получилось, но нивы и уазы это же пипец.
а господдержка таза = просто бабло распилят. убрать таможенные пошлины, полностью, независимо от года выпуска. допустим любому гражданину можно раз в три года ввезти авто без пошлины. всё, вуаля, за пару килобаксов можно будет ввезти рабочую лошадку. а в ценник гранты пристойный, безопасный автомобиль. смысл вливать бесконечно бабло в легковые авто? это даже не грузовики, которые могут использоваться военными, следовательно продукция влияющая на безопасность страны.
Ещё года 23!
Очень любопытная статья от Георгия Зотова про Африку.
Если коротко - там очень ценят старые советские автомобили, которые считаются надежными и проходимыми в условиях Африки. Это первое.
Второе. Менеджмент Автоваза заявляет, что разрабатывать новые российские автомобили невыгодно, так как на нашем рынке (150 миллионов человек) они никогда не окупятся. Это правильно. Но б...ть!!! Рядом рынок с 1.5 миллиардами человек, который требует не китайских подделок под автомобили из фольги, а настоящих крепких машин, простых по конструкции, с минимумом электрики, надежных.
И я уверен, что такие автомобили покупали бы и в российской глубинке, и в бывших советских республиках.
Потому что Москва не везде, а условия у нас крайне суровые.
Финансирование - монархии Персидского залива, США, Европа.
В отличие от Тойот.
И у тебя целая свора опричников, которые со стада насобирают, и сбегают потом под защиту НАТО ... от себе подобных :))
Когда всё "хорошо" - руки прочь от бизнеса, хватит нас кошмарить.
Когда надо ПОРАБОТАТЬ - государство памагите!
Вы уже определитесь? - отстать от Вас или помогать.
p/s Я не жил при Сталине, но уверен 2-3 уголовных дела в год - значительно помогут в выборе)