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Завершилась экспедиция "от полюса к полюсу" на электрокаре Nissan Ariya

Завершилась экспедиция "от полюса к полюсу" на электрокаре Nissan Ariya

Автор:
20 декабря 2023 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   экспедиция   электромобиль   
1443
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На преодоление электромобилем 30 000 км по территории обеих Америк и Антарктиды потребовалось почти 10 месяцев. Без бензина не обошлось. Стартовавший весной межконтинентальный пробег электрической Nissan Ariya на 39-дюймовых покрышках благополучно завершился на Южном полюсе ещё 15 декабря, хотя отчитаться об этом путешественники смогли лишь в понедельник, когда восстановилась связь с миром.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   экспедиция   электромобиль   
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13  комментариев
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26k
Сибиряк 2 часа назад
В очередной раз доказано что за кучу денег можно любую самую бессмысленную идею провернуть.
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55k
turyst Полчаса назад
"Группа опытных альпинистов, может затащить на вершину горы даже рояль.
Но нужно-ли это и будет-ли лучше от этого роялю?" (с)
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3k
RaiJu 44 минуты назад
А сзади машина сопровождения, с тоннами аккумуляторов. Знаем мы эти рекламные акции. В Якутии они пару дней поездят, потом сдохнут. Аккумуляторы стоят не дешево.
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2k
Андерсен 51 минуту назад
"Не обошлось и без помощи бензинового генератора, обязательного для путешествий по арктическим регионам." Не проще ли ехать на автомобиле с ДВС? Все равно так и так жечь бензин, только в одном случае сразу едешь, а в другом несколько часов молотишь выхлоп в атмосферу, стоя на месте.
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206
babai65 53 минуты назад
При - 20 выехал за 100 км от дома и следом машина МЧС с одеялами, кипятком, сауной.
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20k
Robin Hood 2 часа назад
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
В таком путешествии главное - Ниссан!
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702
Человек Разумный 2 часа назад
Очередная маркетинговая акция по типу "смотрите как может электромобиль"
Несите нам больше денег, и обязательно купите генератор чтобы это заряжать там где нет станций, но мелким шрифтом.
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293
Змей 2 часа назад
Пусть проедут на электромобиле вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
Буду держать за них кулаки.
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