Завершилась экспедиция "от полюса к полюсу" на электрокаре Nissan Ariya

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На преодоление электромобилем 30 000 км по территории обеих Америк и Антарктиды потребовалось почти 10 месяцев. Без бензина не обошлось. Стартовавший весной межконтинентальный пробег электрической Nissan Ariya на 39-дюймовых покрышках благополучно завершился на Южном полюсе ещё 15 декабря, хотя отчитаться об этом путешественники смогли лишь в понедельник, когда восстановилась связь с миром.
Подготовить для пробега серийный кроссовер Nissan Ariya e-4ORCE четы Рэмси помогла специализирующаяся на доводке внедорожников Arctic Trucks. Эта же компания обеспечила экспедицию дополнительным оборудованием и подстраховкой в виде пары мощных пикапов Toyota с ДВС на финальном отрезке пути.
Наиболее благоприятной оказалась поездка по Северной Америке, где имелась развитая сеть зарядных станций. Передвигаться по Южной Америке поспособствовали солнечные батареи и выдвижной ветрогенератор производительностью 5 кВт. Уже в Антарктиде, чтобы не разрядить ночью тяговый аккумулятор от порывов ледяного ветра, на стоянках Nissan Ariya пришлось укрывать либо специальной палаткой, либо огораживать снежным барьером. Не обошлось и без помощи бензинового генератора, обязательного для путешествий по арктическим регионам.
Помимо экстремально низких температур, машинам экспедиции пришлось столкнуться с проблемой разрежённого воздуха, поскольку Южный полюс находится на высоте 2835 м над уровнем моря, из-за чего трудно запускались моторы дизельных внедорожников.
С некоторыми оговорками можно сказать, что благодаря решимости устроителей пробега электромобили доказали свою жизнеспособность и возможность эксплуатации в слабо подготовленных для этого регионах. Но к каждому клиенту ведь не приставишь группу поддержки из Arctic Trucks. Хотя путешествия в такие дали в одиночку точно не самая лучшая затея.
Наиболее благоприятной оказалась поездка по Северной Америке, где имелась развитая сеть зарядных станций. Передвигаться по Южной Америке поспособствовали солнечные батареи и выдвижной ветрогенератор производительностью 5 кВт. Уже в Антарктиде, чтобы не разрядить ночью тяговый аккумулятор от порывов ледяного ветра, на стоянках Nissan Ariya пришлось укрывать либо специальной палаткой, либо огораживать снежным барьером. Не обошлось и без помощи бензинового генератора, обязательного для путешествий по арктическим регионам.
Помимо экстремально низких температур, машинам экспедиции пришлось столкнуться с проблемой разрежённого воздуха, поскольку Южный полюс находится на высоте 2835 м над уровнем моря, из-за чего трудно запускались моторы дизельных внедорожников.
С некоторыми оговорками можно сказать, что благодаря решимости устроителей пробега электромобили доказали свою жизнеспособность и возможность эксплуатации в слабо подготовленных для этого регионах. Но к каждому клиенту ведь не приставишь группу поддержки из Arctic Trucks. Хотя путешествия в такие дали в одиночку точно не самая лучшая затея.
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Но нужно-ли это и будет-ли лучше от этого роялю?" (с)
Несите нам больше денег, и обязательно купите генератор чтобы это заряжать там где нет станций, но мелким шрифтом.
Буду держать за них кулаки.