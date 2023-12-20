Завершилась экспедиция "от полюса к полюсу" на электрокаре Nissan Ariya

Подготовить для пробега серийный кроссовер Nissan Ariya e-4ORCE четы Рэмси помогла специализирующаяся на доводке внедорожников Arctic Trucks. Эта же компания обеспечила экспедицию дополнительным оборудованием и подстраховкой в виде пары мощных пикапов Toyota с ДВС на финальном отрезке пути.



Наиболее благоприятной оказалась поездка по Северной Америке, где имелась развитая сеть зарядных станций. Передвигаться по Южной Америке поспособствовали солнечные батареи и выдвижной ветрогенератор производительностью 5 кВт. Уже в Антарктиде, чтобы не разрядить ночью тяговый аккумулятор от порывов ледяного ветра, на стоянках Nissan Ariya пришлось укрывать либо специальной палаткой, либо огораживать снежным барьером. Не обошлось и без помощи бензинового генератора, обязательного для путешествий по арктическим регионам.



Помимо экстремально низких температур, машинам экспедиции пришлось столкнуться с проблемой разрежённого воздуха, поскольку Южный полюс находится на высоте 2835 м над уровнем моря, из-за чего трудно запускались моторы дизельных внедорожников.



С некоторыми оговорками можно сказать, что благодаря решимости устроителей пробега электромобили доказали свою жизнеспособность и возможность эксплуатации в слабо подготовленных для этого регионах. Но к каждому клиенту ведь не приставишь группу поддержки из Arctic Trucks. Хотя путешествия в такие дали в одиночку точно не самая лучшая затея.