Грузовик Арнольда Шварценеггера выставят на продажу

978
25
В конце января на аукцион Barrett-Jackson выставят внедорожник Unimog U1300 SE. Помимо доработки и относительно небольшого пробега автомобиль примечателен одним из своих предыдущих владельцев. Это знаменитый актёр и экс-политик Арнольд Шварценеггер. Сколько планируется выручить за грузовик, аукционный дом не уточняет.
Внедорожный грузовик с двухдверной кабиной был собран на заводе ещё в 1977 году. Однако в 2012-м его отреставрировало и модифицировало немецкое ателье Unimog Merex Mertec — утверждается, что доработки были полностью согласованы с актёром.
К примеру, Unimog оснастили 22-дюймовыми колёсными дисками с внедорожными покрышками и системой подкачки, пневмоэлементами для подвески, лебёдкой, дополнительным светом Hella и камерой заднего вида. В салоне появилась аудиосистема Blaupunkt. Unimog оснащён 320-сильным дизелем объёмом 6,4 литра.
По некоторым данным, Шварценеггер расстался с грузовиком ещё в 2014 году, и с тех пор он неоднократно менял хозяев. К примеру, в 2016-м автомобиль выставляли на продажу на eBay за 351 тысячу долларов. При этом на грузовике почти не ездили. С момента постройки его пробег составил 4,3 тысячи километров, а на передней панели всё ещё имеется автограф знаменитого владельца.
К примеру, Unimog оснастили 22-дюймовыми колёсными дисками с внедорожными покрышками и системой подкачки, пневмоэлементами для подвески, лебёдкой, дополнительным светом Hella и камерой заднего вида. В салоне появилась аудиосистема Blaupunkt. Unimog оснащён 320-сильным дизелем объёмом 6,4 литра.
По некоторым данным, Шварценеггер расстался с грузовиком ещё в 2014 году, и с тех пор он неоднократно менял хозяев. К примеру, в 2016-м автомобиль выставляли на продажу на eBay за 351 тысячу долларов. При этом на грузовике почти не ездили. С момента постройки его пробег составил 4,3 тысячи километров, а на передней панели всё ещё имеется автограф знаменитого владельца.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder
- Тягач из кинофильма Форсаж выставили на продажу
- 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги
- На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
- Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион
Новости партнёров
реклама