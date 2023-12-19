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Грузовик Арнольда Шварценеггера выставят на продажу

Грузовик Арнольда Шварценеггера выставят на продажу

Автор:
19 декабря 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Арнольд Шварценеггер   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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В конце января на аукцион Barrett-Jackson выставят внедорожник Unimog U1300 SE. Помимо доработки и относительно небольшого пробега автомобиль примечателен одним из своих предыдущих владельцев. Это знаменитый актёр и экс-политик Арнольд Шварценеггер. Сколько планируется выручить за грузовик, аукционный дом не уточняет.
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Метки: Автовсячина   Арнольд Шварценеггер   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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5  комментариев
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810
Exciter Полчаса назад
Вещь!
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Alexbux1 21 минуту назад
Унимог который смог....
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20k
Александр 22 минуты назад
Бестолковое нечто, с уродливой внешностью. Только предыдущее владение Шварцнегером как-то может добавить ценности этому грузовику.
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1k
Лютый вам Бетховен 37 минут назад
С таким кузовом только ранетки или вишню собирать.
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