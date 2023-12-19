Грузовик Арнольда Шварценеггера выставят на продажу

Внедорожный грузовик с двухдверной кабиной был собран на заводе ещё в 1977 году. Однако в 2012-м его отреставрировало и модифицировало немецкое ателье Unimog Merex Mertec — утверждается, что доработки были полностью согласованы с актёром.



К примеру, Unimog оснастили 22-дюймовыми колёсными дисками с внедорожными покрышками и системой подкачки, пневмоэлементами для подвески, лебёдкой, дополнительным светом Hella и камерой заднего вида. В салоне появилась аудиосистема Blaupunkt. Unimog оснащён 320-сильным дизелем объёмом 6,4 литра.



По некоторым данным, Шварценеггер расстался с грузовиком ещё в 2014 году, и с тех пор он неоднократно менял хозяев. К примеру, в 2016-м автомобиль выставляли на продажу на eBay за 351 тысячу долларов. При этом на грузовике почти не ездили. С момента постройки его пробег составил 4,3 тысячи километров, а на передней панели всё ещё имеется автограф знаменитого владельца.