Корейские Hyundai и Kia окончательно уходят из России

В данный момент Kia и Hyundai распродают остатки автомобилей на складах с наценкой около 1 миллиона рублей. Новых машин уже почти не осталось.



Среди причин ухода из России представители Kia и Hyundai называют невозможность работать в условиях санкций, а параллельный импорт не оказал положительного влияния на ситуацию с поставками.



В автосалонах, где ранее продавались автомобили Kia и Hyundai, будут продавать китайские автомобили. Например, некоторые салоны уже поменяли вывески и в скором времени будут продавать китайские автомобили Baic.