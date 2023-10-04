Корейские Hyundai и Kia окончательно уходят из России

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Корейские автопроизводители Hyundai и Kia заявили о закрытии своего бизнеса в России до конца года. Сервисное обслуживание проданных в России автомобилей обещают сохранить, но оно станет дороже.
В данный момент Kia и Hyundai распродают остатки автомобилей на складах с наценкой около 1 миллиона рублей. Новых машин уже почти не осталось.
Среди причин ухода из России представители Kia и Hyundai называют невозможность работать в условиях санкций, а параллельный импорт не оказал положительного влияния на ситуацию с поставками.
В автосалонах, где ранее продавались автомобили Kia и Hyundai, будут продавать китайские автомобили. Например, некоторые салоны уже поменяли вывески и в скором времени будут продавать китайские автомобили Baic.
Среди причин ухода из России представители Kia и Hyundai называют невозможность работать в условиях санкций, а параллельный импорт не оказал положительного влияния на ситуацию с поставками.
В автосалонах, где ранее продавались автомобили Kia и Hyundai, будут продавать китайские автомобили. Например, некоторые салоны уже поменяли вывески и в скором времени будут продавать китайские автомобили Baic.
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Метки: Hyundai Kia Автовсячина Корея авто автомир автомобили автосалон завод машина параллельный импорт санкции
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Так что не вижу в этом ничего плохого.
Тем более, что цены на "корейцев" давно уже перестали казаться гуманными...
их машины разной степени дороговизны на дорогах уже не вызывают удивления (нах он ее купил) или жалости к водителю, т.к. они уже вряд ли хуже корейцев.