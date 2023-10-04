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Корейские Hyundai и Kia окончательно уходят из России

Корейские Hyundai и Kia окончательно уходят из России

Автор:
04 октября 2023 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   автосалон   завод   машина   параллельный импорт   санкции   
1599
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Корейские автопроизводители Hyundai и Kia заявили о закрытии своего бизнеса в России до конца года. Сервисное обслуживание проданных в России автомобилей обещают сохранить, но оно станет дороже.

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Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   автосалон   завод   машина   параллельный импорт   санкции   
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16  комментариев
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1k
Илья Час назад
Это какие же деньги эти капиталисты готовы потерять только что бы поднасрать России.
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10k
SuperTroll Полминуты назад
Нууу в принципе когда мы потом поссоримся с китайцами...И они тоже уйдут. Будем у пакистанцев и моноглов просто лошадей покупать. Привет 18 век и крепостное право
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2k
Alexander Gorn 2 минуты назад
Со своей стороны можем лишь пожелать всяческих успехов дорогому товарищу Ким Чен Ыну в скорейшем объединении корейского народа и освобождении южной части Кореи от американской оккупации.
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11k
Сергей Попов 12 минут назад
Хм. А на vesti.ru уже вышло опровержение данной новости - https://www.vesti.ru/auto/article/3583989https://www.vesti.ru/auto/article/3583989
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13
Артем Петухов 14 минут назад
Сами себе могилу роют... лишь бы амерам угодить
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73
ivandike 18 минут назад
И надолго ли они свалили?
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11k
Том Сойер 22 минуты назад
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48k
Aleksandr 22 минуты назад
На Кубе щас "китайцев" уже больше, чем ВАЗов.
Так что не вижу в этом ничего плохого.
Тем более, что цены на "корейцев" давно уже перестали казаться гуманными...
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293
Михаил Полчаса назад
Скатертью дорога!
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3k
Роман 49 минут назад
Ну значит придется выучить и научится произносить названия китайских производителей.
их машины разной степени дороговизны на дорогах уже не вызывают удивления (нах он ее купил) или жалости к водителю, т.к. они уже вряд ли хуже корейцев.
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32k
Ego sum qui sum 59 минут назад
Таксисты после этого
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Попутного ветра в лохматую спину
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