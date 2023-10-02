В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей

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Китайская Geely начала приём заказов на обновлённый кроссовер Coolray. Автомобиль освежил внешний вид и интерьер, а также получил новый четырёхцилиндровый двигатель. Новинка представлена в четырёх комплектациях по цене от 2 594 990 до 2 934 990 рублей.
В базовую комплектацию Comfort войдут диодные ходовые огни, рейлинги на крыше и 17-дюймовые колёсные диски, а также фронтальные подушки. Подогрев получат все кресла, рулевое колесо, форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло в зоне покоя «дворников». Интерьер отделают экокожей.
Медиасистема сопровождается 12,3-дюймовым центральным дисплеем и монохромной панелью приборов на 10,25 дюйма, камерой заднего вида и шестью динамиками. Предусмотрены также круиз-контроль, задние парктроники и датчики давления в шинах.
Версия Luxury за 2 704 990 рублей будет отличаться 18-дюймовыми колёсами и панорамным люком, боковые зеркала получат электропривод складывания. Панель приборов сохранит прежний размер, но станет цветной. Кроме того, добавятся боковые подушки и система бесключевого доступа.
Медиасистема сопровождается 12,3-дюймовым центральным дисплеем и монохромной панелью приборов на 10,25 дюйма, камерой заднего вида и шестью динамиками. Предусмотрены также круиз-контроль, задние парктроники и датчики давления в шинах.
Версия Luxury за 2 704 990 рублей будет отличаться 18-дюймовыми колёсами и панорамным люком, боковые зеркала получат электропривод складывания. Панель приборов сохранит прежний размер, но станет цветной. Кроме того, добавятся боковые подушки и система бесключевого доступа.
Исполнение Flagship оценено в 2 904 990 рублей: доплата подразумевает, к примеру, более агрессивную внешность, датчик дождя и передние парктроники, а также электропривод двери багажника. Кроме того, Кулрей получит замшевые вставки в отделке интерьера и беспроводную зарядку, а у медиасистемы появятся камеры кругового обзора и видеорегистратор. Парк водительских ассистентов будет расширен за счёт адаптивного круиз-контроля, парковочного ассистента и системы экстренного торможения.
Топовая версия Exclusive стоит ещё на 30 тысяч дороже, но её отличия сводятся к индивидуальному оттенку кузова и особым колёсным дискам, оформленным в двух цветах.
Все четыре комплектации кроссовера будут оснащаться четырёхцилиндровым полуторалитровым двигателем. Развивает он 147 л.с. и 270 Нм и работает с семиступенчатым «роботом». Предусмотрены четыре режима работы ездовой электроники.
Дорестайлинговый Coolray пока также сохраняется на рынке: кроссовер стоит минимум 2 329 990 рублей. При этом Geely уже продаёт в России его аналог под названием BelGee X50, цена которого хоть и увеличилась на 20 тысяч рублей с момента запуска продаж, но остаётся заметно ниже — 2 255 990 рублей.
Топовая версия Exclusive стоит ещё на 30 тысяч дороже, но её отличия сводятся к индивидуальному оттенку кузова и особым колёсным дискам, оформленным в двух цветах.
Все четыре комплектации кроссовера будут оснащаться четырёхцилиндровым полуторалитровым двигателем. Развивает он 147 л.с. и 270 Нм и работает с семиступенчатым «роботом». Предусмотрены четыре режима работы ездовой электроники.
Дорестайлинговый Coolray пока также сохраняется на рынке: кроссовер стоит минимум 2 329 990 рублей. При этом Geely уже продаёт в России его аналог под названием BelGee X50, цена которого хоть и увеличилась на 20 тысяч рублей с момента запуска продаж, но остаётся заметно ниже — 2 255 990 рублей.
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Метки: Geely Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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Гребут китайцев, как горячие пирожки.
Был на сервисе, пока ковыряли мою телегу, решил пройти по салонам.
Они целым рядом стоят друг с другом.
Хенде, киа, рено, шкода, фольц, уныние и пустота.
Зато в салоне Хавала не протолкнуться, как на ярмарке в базарный день.
Так, что бабки у людей есть, кто бы что не говорил,
Самая ржака. У меня сейчас ЗП на 15 тыщ больше. Не знаю как я до такого, блин, дожил.
Пофиг, я упорный, нашел других.
Потом весь этот движ с пендосами и гейропой и опять то же самое.
Пошел просто на работу)
Доплата за 4-й цилиндр - 1.5 миллиона рублей.