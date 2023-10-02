В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей

Исполнение Flagship оценено в 2 904 990 рублей: доплата подразумевает, к примеру, более агрессивную внешность, датчик дождя и передние парктроники, а также электропривод двери багажника. Кроме того, Кулрей получит замшевые вставки в отделке интерьера и беспроводную зарядку, а у медиасистемы появятся камеры кругового обзора и видеорегистратор. Парк водительских ассистентов будет расширен за счёт адаптивного круиз-контроля, парковочного ассистента и системы экстренного торможения.



Топовая версия Exclusive стоит ещё на 30 тысяч дороже, но её отличия сводятся к индивидуальному оттенку кузова и особым колёсным дискам, оформленным в двух цветах.



Все четыре комплектации кроссовера будут оснащаться четырёхцилиндровым полуторалитровым двигателем. Развивает он 147 л.с. и 270 Нм и работает с семиступенчатым «роботом». Предусмотрены четыре режима работы ездовой электроники.



Дорестайлинговый Coolray пока также сохраняется на рынке: кроссовер стоит минимум 2 329 990 рублей. При этом Geely уже продаёт в России его аналог под названием BelGee X50, цена которого хоть и увеличилась на 20 тысяч рублей с момента запуска продаж, но остаётся заметно ниже — 2 255 990 рублей.