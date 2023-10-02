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В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей

В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей

Автор:
02 октября 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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Китайская Geely начала приём заказов на обновлённый кроссовер Coolray. Автомобиль освежил внешний вид и интерьер, а также получил новый четырёхцилиндровый двигатель. Новинка представлена в четырёх комплектациях по цене от 2 594 990 до 2 934 990 рублей.

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Метки: Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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10k
hairov 2 часа назад
Ппц цены конечно. Перед всо брал кадиак в максималке за 2.700, казалось ужас как дорого, а сейчас просто нет слов (под 6 млн.). На китайцев даже не смотрел из за их гиперфорсированных малокубатурных двигателей с весьма ограниченным ресурсом, слабой легковой подвески на кроссоверах и невнятной работы электронных помощников. Тогда они хоть были дешевле, а сейчас.... Зарплата же у большинства людей осталась такая же...
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1k
Алексей Попов 49 минут назад
УРААА! Теперь с зарплатой в 17600 я смогу его купить всего через каких-то 147 лет, а учитывая что мне 50 я прям вижу заботу правительства, вождя и здравоохранения о повышении продолжительности жизни в РФ не на словах, а на деле. Ведь человек живёт когда у него есть цель. :-)))
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1k
Николай Час назад
Я вот помню в 2011м мы все смотрели на Mercedes GLK за 1,5 ляма кажется и мне казалось что это дороговато.
Самая ржака. У меня сейчас ЗП на 15 тыщ больше. Не знаю как я до такого, блин, дожил.
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14k
Antique computer Час назад
"Автомобиль освежил внешний вид и интерьер, а также получил новый четырёхцилиндровый двигатель."

Доплата за 4-й цилиндр - 1.5 миллиона рублей.
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