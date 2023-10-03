McLaren Elva чемпиона Формулы-1 выставят на аукцион

McLaren представил спидстер Elva в 2019 году. Полностью карбоновый суперкар лишён не только крыши, но и лобового стекла — водить автомобиль предполагается в шлеме. Спидстер укомплектован четырёхлитровым V8, развивающим 815 л.с. и 800 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.



Всего было собрано только 149 таких машин, хотя первоначально тираж планировался гораздо больше. Экземпляр, который уйдёт с молотка, имеет серийный номер 114 — его собрали в 2022 году, и с тех пор он проехал лишь 5 километров. Фактически суперкар новый. Принадлежит он двухкратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо, который, как ожидается, лично передаст выигравшему покупателю ключи от спидстера по завершении торгов.



Аукцион пройдёт прямо на стартовой решётке. Помимо Elva сейчас известно только о двух дополнительных лотах. Это болид McLaren MP4/21 сезона 2006 года, на котором выступал Кими Райконен, — машину оценили в 2,5–3,5 миллиона долларов. Кроме того, на торги выставят шасси Lotus-Cosworth Type 79 из 1978 года в ливрее John Player Special. Упоминается, что эту машину пилотировал Марио Андретти, следовательно, на счету этого болида немало формульных побед. За этот лот хотят получить от 6,5 до 9,5 миллиона.