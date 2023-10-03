McLaren Elva чемпиона Формулы-1 выставят на аукцион

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25 ноября в рамках Гран-при Абу-Даби аукционный дом Bonhams выставит на торги редкий спидстер McLaren Elva практически без пробега. Ориентировочная стоимость составляет от 2,5 до 3 миллионов долларов. Привлекательности суперкару добавляет персона его владельца.
McLaren представил спидстер Elva в 2019 году. Полностью карбоновый суперкар лишён не только крыши, но и лобового стекла — водить автомобиль предполагается в шлеме. Спидстер укомплектован четырёхлитровым V8, развивающим 815 л.с. и 800 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.
Всего было собрано только 149 таких машин, хотя первоначально тираж планировался гораздо больше. Экземпляр, который уйдёт с молотка, имеет серийный номер 114 — его собрали в 2022 году, и с тех пор он проехал лишь 5 километров. Фактически суперкар новый. Принадлежит он двухкратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо, который, как ожидается, лично передаст выигравшему покупателю ключи от спидстера по завершении торгов.
Аукцион пройдёт прямо на стартовой решётке. Помимо Elva сейчас известно только о двух дополнительных лотах. Это болид McLaren MP4/21 сезона 2006 года, на котором выступал Кими Райконен, — машину оценили в 2,5–3,5 миллиона долларов. Кроме того, на торги выставят шасси Lotus-Cosworth Type 79 из 1978 года в ливрее John Player Special. Упоминается, что эту машину пилотировал Марио Андретти, следовательно, на счету этого болида немало формульных побед. За этот лот хотят получить от 6,5 до 9,5 миллиона.
Всего было собрано только 149 таких машин, хотя первоначально тираж планировался гораздо больше. Экземпляр, который уйдёт с молотка, имеет серийный номер 114 — его собрали в 2022 году, и с тех пор он проехал лишь 5 километров. Фактически суперкар новый. Принадлежит он двухкратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо, который, как ожидается, лично передаст выигравшему покупателю ключи от спидстера по завершении торгов.
Аукцион пройдёт прямо на стартовой решётке. Помимо Elva сейчас известно только о двух дополнительных лотах. Это болид McLaren MP4/21 сезона 2006 года, на котором выступал Кими Райконен, — машину оценили в 2,5–3,5 миллиона долларов. Кроме того, на торги выставят шасси Lotus-Cosworth Type 79 из 1978 года в ливрее John Player Special. Упоминается, что эту машину пилотировал Марио Андретти, следовательно, на счету этого болида немало формульных побед. За этот лот хотят получить от 6,5 до 9,5 миллиона.
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