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McLaren Elva чемпиона Формулы-1 выставят на аукцион

McLaren Elva чемпиона Формулы-1 выставят на аукцион

Автор:
03 октября 2023 16:08
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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25 ноября в рамках Гран-при Абу-Даби аукционный дом Bonhams выставит на торги редкий спидстер McLaren Elva практически без пробега. Ориентировочная стоимость составляет от 2,5 до 3 миллионов долларов. Привлекательности суперкару добавляет персона его владельца.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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