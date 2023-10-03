Brabus анонсировал ограниченный тираж 180-сильных мотоциклов

В новой модификации из углепластика выполнено почти всё оперение, включая хвост, накладку на маятник, переднее крыло, обрамление фары и ряд других элементов. Также дизайнеры поработали с сидушкой. Она обшита кожей с прострочкой Brabus Diamond и оснащена подогревом. Фирменные диски Brabus Monoblock Z выполнены в оттенке Gold Platinum. Он же использован для акцентов на выхлопе. Естественно, не забыли в Brabus отметить и тот факт, что тираж 1300 R Masterpiece Edition ограничен. На баке размещена специальная номерная плашка.



Всего Brabus выпустит 50 экземпляров мотоцикла: 25 белых и столько же чёрных. Цены в Европе стартуют от 42 тысяч евро, или около 4 400 000 рублей.



Отмечается, что Masterpiece Edition может стать финалом проекта 1300 R, над которым Brabus работало совместно с KTM. Основой для мотоцикла послужил KTM 1290 Super Duke R EVO с 2-цилиндровым V-образным мотором объёмом 1.3 литра, мощностью 180 сил (140 Нм), полуактивной подвеской WP и обширным набором вспомогательной электроники. Первая версия Brabus 1300 R появилась в феврале 2022 года.