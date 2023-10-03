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Brabus анонсировал ограниченный тираж 180-сильных мотоциклов

Brabus анонсировал ограниченный тираж 180-сильных мотоциклов

Автор:
03 октября 2023 13:28
Сообщество : Автомир
Метки: Brabus   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Тюнинг-ателье Brabus анонсировало новую лимитированную серию мотоцикла 1300R Masterpiece Edition и отличается от обычного 1300 R расширенным набором карбонового декора. Тираж составит всего 50 экземпляров.
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Метки: Brabus   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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9k
krivsan Час назад
мотоцик шикарен,увидеть врата рая на перекрестке когда тебя сбивают
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1k
NAVI Час назад
а девушку куда садить, себе на колени)?
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Добрый Бабайка

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