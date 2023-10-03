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Классический Mini переделали в полноценный электромобиль

Классический Mini переделали в полноценный электромобиль

Автор:
03 октября 2023 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: MINI   Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   электромобиль   
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Британская автомобилестроительная корпорация David Brown Automotive представила классический Mini, переделанный в электромобиль. Он получил название Mini eMastered и может преодолеть до 177 км на одной зарядке.
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Метки: MINI   Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   электромобиль   
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1  комментарий
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Доктор Джонс Час назад
Просто взяли и надругались над наследием Алека Иссигониса...
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