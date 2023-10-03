Классический Mini переделали в полноценный электромобиль

Одним из преимуществ классического Mini является его компактный размер и малый вес. Что бы этот эта электрическая модификация не нарушила управляемость автомобиля с помощью массивной аккумуляторной батареи, инженеры использовали компактную батарею ёмкостью 18,8 кВт⋅ч, приводящей в действие электродвигатель мощностью 97 л.с. с максимальным крутящим моментом в 175 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать Mini eMastered с места до 100 км/ч за 8,5 секунды и достичь максимальной скорости в 148 км/ч.



Хотя аккумулятор невелик, электромобиль без подзарядки может проехать 177 км и способен заряжаться от станций переменного тока мощностью 6,6 кВт. Зарядка займет около 3 часов. Впечатляюще, что новинка весит всего 640 кг – столько же, сколько было, когда автомобиль был оснащен оригинальным двигателем внутреннего сгорания.



Помимо прочего компания David Brown Automotive внесла в Mini eMastered ряд обновлений экстерьера и интерьера. К примеру, электромобиль получил переднюю решетку радиатора соответствующего цвета и оранжевую крышу. Конечно, David Brown предлагает клиентам возможность полностью персонализировать свою машину, то есть не должно быть двух одинаковых Mini eMastered.



Интерьер также был полностью переосмыслен. Во-первых, Mini получил новые сиденья, украшенные коричневой кожей. Также есть руль с тремя спицами в деревянной окантовке, информационно развлекательная система Pioneer с Apple CarPlay и Android Auto, а также множество металлических переключателей и кнопок.