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Редчайший прототип электрокара из 1980-х продают за 40 000 $

Редчайший прототип электрокара из 1980-х продают за 40 000 $

Автор:
02 октября 2023 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   прототип   электромобиль   
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На продажу выставили необычный и почти неизвестный электромобиль Electrek Uncar выпущенный в 1980 году тиражом всего 50 штук. Как сообщает продавец - это одна из всего трёх машин, сохранившихся до наших дней в пристойном состоянии. Просят за раритет 40 000 долларов или почти 4 миллиона рублей.

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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   прототип   электромобиль   
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3  комментария
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25k
Сибиряк Полчаса назад
тоже что ли свою загнать?)
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18k
RDen Минуту назад
нафиг этот уродец
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3k
SaveUs Полчаса назад
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