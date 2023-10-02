Редчайший прототип электрокара из 1980-х продают за 40 000 $

Electrek Uncar разработан компанией Unique Mobility в конце 1970-х как средство борьбы с топливным кризисом. Базировался электрокар на пространственной раме со стеклопластиковыми панелями кузова, а механические компоненты для него подобрали, что называется, с миру по нитке. К примеру, детали шасси позаимствовали у VW Fox, ряд других запчастей у Chevrolet того времени, а вместо «печки» применили обычный бытовой фен.



В движение автомобильчик приводился 32-сильным мотором General Electric, работавшим через 4-ступенчатую механику и питавшимся от шести свинцово-кислотных батарей. Их спрятали внутри массивного центрального тоннеля. При идеальном раскладе Electrek Uncar мог проехать без подзарядки до 160 километров.



Авторы необычного электрокара рассчитывали на рыночный успех, так как разработали сразу две модификации: пассажирскую с четырьмя посадочными местами и подобие коммерческого фургона с глухими панелями в задней части кузова. Однако топливный кризис не продлился так долго, как рассчитывали в Unique Mobility, и в итоге удалось собрать, по разным оценкам, от 35 до 50 экземпляров.



Владелец того Uncar, что выставлен на продажу, утверждает, что до наших дней сохранилось лишь 13 машин. Только три из них ещё способны передвигаться самостоятельно, и ближе всего к исходному варианту именно тот, который можно купить. Возможно, это связано с биографией экземпляра: первое время после сборки его использовали как шоукар, затем как автомобиль на каждый день, а когда штатные батареи пришли в окончательную негодность, упаковали в гараж, где он и простоял около четверти века.



Нынешний хозяин заменил аккумуляторы на новые, но покупателю всё равно придётся потрудиться над исправлением целого ряда мелких недочётов.