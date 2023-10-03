Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook

978
16
Автомобили Toyota привлекали клиентов надежностью ещё в конце 1960-х, когда японцы начали активную экспансию на североамериканский рынок. Некоторые американские любители активного отдыха на природе начали переделывать свои пикапы Toyota в кустарные кемперы - ведь гораздо приятнее отдаляться от цивилизации на автомобиле, который не подведет! И менеджмент Toyota это заметил.
В начале 1970-х японцы, в рамках поиска новых способов расширения влияния на рынке США, вступили в партнерство с компанией Chinook International – одним из старейших брендов в американской индустрии домов на колесах. По условиям соглашения специалисты Chinook собирали на базе новых Toyota Truck дома на колесах, которые потом продавались через официальную дилерскую сеть Toyota. Производство стартовало в 1973 году на заводе Chinook в Калифорнии, где на подобный транспорт всегда был высокий спрос.
×
×
Toyota Chinook позиционировалась как «micro mini-motorhome», поскольку была гораздо компактнее и дешевле аналогичных транспортных средств. В реклaмных материалах отмечалась топливная экономичность (кемперы строились на заднеприводном шасси Toyota), легковая управляемость, практичность и универсальность. Но компактность повлекла и недостатки – кемперы были перегружены, задняя подвеска быстро «уставала», в тяжелых условиях не хватало мощности.
Toyota реагировала на критику и уже в 1975 году рама пикапа была усилена, а под капотом появился более мощный мотор, что, конечно, повысило живучесть машины! Выпускалась Toyota Chinook до конца 1970-х, даря активным американцам возможность отдохнуть от суеты города, не слишком ущемляя себя в комфорте! Основная масса машин, несмотря на неубиваемую базу Toyota Truck давно списана, поэтому сохранившиеся экземпляры становятся коллекционной классикой, причем, достаточно доступной.
На фото автомобиль 1976 года выпуска с 2,2-литровым бензиновым двигателем Toyota 20R. Масштабные реставрационные работы позволят максимально аутентично пережить эмоции авто путешественников практически полувековой давности. Продан в США осенью 2023 года за 16 750 долларов.
А вот коричневый автомобиль на фото ниже стоил уже 50 000 долларов. Это сильно модифицированный Chinook на более позднем полноприводном шасси Toyota. Выглядит гораздо внушительнее, позволит посетить более труднодоступные места, но очарованием оригинального Toyota Chinook тут уже не пахнет. Хотя, ничего плохого в этом нет.
Источник:
Еще крутые истории!
- Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду
- Британец эпично отомстил властям, которые запретили ему перестроить здание
- Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе
Новости партнёров
реклама