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Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook

Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook

Автор:
03 октября 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   история   машина   экскурсия   
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Автомобили Toyota привлекали клиентов надежностью ещё в конце 1960-х, когда японцы начали активную экспансию на североамериканский рынок. Некоторые американские любители активного отдыха на природе начали переделывать свои пикапы Toyota в кустарные кемперы - ведь гораздо приятнее отдаляться от цивилизации на автомобиле, который не подведет! И менеджмент Toyota это заметил.
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Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   история   машина   экскурсия   
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