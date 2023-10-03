Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook

В начале 1970-х японцы, в рамках поиска новых способов расширения влияния на рынке США, вступили в партнерство с компанией Chinook International – одним из старейших брендов в американской индустрии домов на колесах. По условиям соглашения специалисты Chinook собирали на базе новых Toyota Truck дома на колесах, которые потом продавались через официальную дилерскую сеть Toyota. Производство стартовало в 1973 году на заводе Chinook в Калифорнии, где на подобный транспорт всегда был высокий спрос.