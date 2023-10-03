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BMW Isetta превратили в дрэгстер и пикап

BMW Isetta превратили в дрэгстер и пикап

Автор:
03 октября 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дрэгстер   машина   пикап   тюнинг   
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Американец Майк Браун объявил о завершении крупного проекта, базой для которого стали сразу два экземпляра культовой BMW Isetta, производящихся в период с 1955 по 1962 год. Первый автомобиль превратили ультракомпактный дрэгстер с мотоциклетным мотором, а второй в пикап для его перевозки.

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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дрэгстер   машина   пикап   тюнинг   
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3  комментария
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3k
Артур Котовой 59 минут назад
Драгстер? 9,5 л. с же, чертов извращенец!
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Pioner76 Полчаса назад
Изуродовали хорошее авто.
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