BMW Isetta превратили в дрэгстер и пикап

В обоих случаях самоделки базируются на кастомных пространственных каркасах: по сути, от Isetta задействованы только кузова, но внешнее оформление автомобилей выдержано в аутентичном стиле. Крошечный дрэгстер получил массивные задние колёса, которые при помощи цепной передачи приводятся в движение V-образным мотором от Harley Davidson Shovelhead. Кроме того, автомобильчик снабдили заново отделанным в золотистых цветах салоном.



Грузовая платформа пикапа спроектирована с учётом размеров дрэгстера. Этот экземпляр Isetta также лишился штатного двигателя, получив взамен рядную «шестёрку» Chevrolet.



Оба автомобиля имеют собственные ироничные названия: дрэгстер именуется Big Dill, а пикап для его перевозки — Pickle Jar. В ближайший уик-энд Майк Браун представит свои работы на фестивале Hot Wheels Legend в Финиксе: это часть большой конкурсной программы известнейшего производителя игрушек. Победители фестиваля получают право увековечить свои работы как часть модельного ряда Hot Wheels в масштабе 1:64.