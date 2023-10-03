BMW Isetta превратили в дрэгстер и пикап

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Американец Майк Браун объявил о завершении крупного проекта, базой для которого стали сразу два экземпляра культовой BMW Isetta, производящихся в период с 1955 по 1962 год. Первый автомобиль превратили ультракомпактный дрэгстер с мотоциклетным мотором, а второй в пикап для его перевозки.
В обоих случаях самоделки базируются на кастомных пространственных каркасах: по сути, от Isetta задействованы только кузова, но внешнее оформление автомобилей выдержано в аутентичном стиле. Крошечный дрэгстер получил массивные задние колёса, которые при помощи цепной передачи приводятся в движение V-образным мотором от Harley Davidson Shovelhead. Кроме того, автомобильчик снабдили заново отделанным в золотистых цветах салоном.
Грузовая платформа пикапа спроектирована с учётом размеров дрэгстера. Этот экземпляр Isetta также лишился штатного двигателя, получив взамен рядную «шестёрку» Chevrolet.
Оба автомобиля имеют собственные ироничные названия: дрэгстер именуется Big Dill, а пикап для его перевозки — Pickle Jar. В ближайший уик-энд Майк Браун представит свои работы на фестивале Hot Wheels Legend в Финиксе: это часть большой конкурсной программы известнейшего производителя игрушек. Победители фестиваля получают право увековечить свои работы как часть модельного ряда Hot Wheels в масштабе 1:64.
Грузовая платформа пикапа спроектирована с учётом размеров дрэгстера. Этот экземпляр Isetta также лишился штатного двигателя, получив взамен рядную «шестёрку» Chevrolet.
Оба автомобиля имеют собственные ироничные названия: дрэгстер именуется Big Dill, а пикап для его перевозки — Pickle Jar. В ближайший уик-энд Майк Браун представит свои работы на фестивале Hot Wheels Legend в Финиксе: это часть большой конкурсной программы известнейшего производителя игрушек. Победители фестиваля получают право увековечить свои работы как часть модельного ряда Hot Wheels в масштабе 1:64.
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Метки: BMW Автовсячина авто автомир автомобили дрэгстер машина пикап тюнинг
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