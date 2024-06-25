Туристка у Букингемского дворца стала жертвой лошади, но это не точно

Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет

Лошадь Королевской гвардии укусила туристку, которая решила с ней сфотографироваться

Любопытный медвежонок решил исследовать заглохший на трассе автомобиль

Девушка устроила дебош в магазине после отказа в возврате товара

Акула нагнала страху на отдыхающих, подплыв к самому берегу

В Таиланде загорелся паром с туристами, плывший на «Остров смерти»