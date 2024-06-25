Туристка у Букингемского дворца стала жертвой лошади, но это не точно

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен инцидент с туристкой, упавшей у Букингемского дворца. Женщина плашмя упала на тротуар после того, как её боднула головой лошадь королевской гвардии. Однако многие зрители выразили сомнения относительно случившегося.
Мы видим, как улыбающаяся женщина с кудрявыми волосами позирует для фотографий рядом с черным конем, когда тот неожиданно толкает её головой. Женщина резко падает лицом вниз, несколько мгновений лежит, а потом к ней подбегают люди и помогают подняться.
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Некоторые пользователи социальных сетей усомнились в том, что женщину действительно ударила лошадь. Вернее, что она ударила её с такой силой, что можно было так отлететь. Это падение сравнивают с прыжком футболиста, предполагая, что женщина могла симулировать травму ради страховой выплаты.
«Не ударили головой, а просто подтолкнули. Не бросили на землю, а подбросили... Как будто кто-то пытается начать страховой случай», «Я считаю, что она может дать фору любому футболисту Премьер-лиги с таким профессиональным фолом!», «Этим прыжком мог бы гордиться даже Криштиану Роналду», — вот какие комментарии оставляют зрители под видео.
Королевская гвардия состоит из элитных солдат, ответственных за охрану монарха. Им запрещено общаться с публикой, и они могут применять силу, если к ним подходят слишком близко или проявляют агрессию.
Знак возле гвардейцев предупреждает зрителей о том, что лошади могут брыкаться или кусаться, и просит не трогать поводья. Это не первый случай, когда туристы пострадали от лошадей королевской гвардии. Ранее в этом году туристка была укушена лошадью, когда пыталась погладить ее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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на видео ног как раз не видно, но очень похоже, что она не смогла их переставить, что бы не упасть
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У вас несколько ошибок в "смогла". Исправьте на "захотела".
Терпеть таких не могу((
И как-то со мной напросился одноклассник. Вроде инструктаж был такой же, но не послушал. Летел он конечно знатно. Но у него оправдание! Он ребенок. А у этой взрослой кобылы (не лошади) какие оправдания?