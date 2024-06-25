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Туристка у Букингемского дворца стала жертвой лошади, но это не точно

Туристка у Букингемского дворца стала жертвой лошади, но это не точно

Автор:
25 июня 2024 12:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   а был ли мальчик   британская королевская гвардия   инцидент   королевская гвардия   правда или ложь   шокирующее видео   
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В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен инцидент с туристкой, упавшей у Букингемского дворца. Женщина плашмя упала на тротуар после того, как её боднула головой лошадь королевской гвардии. Однако многие зрители выразили сомнения относительно случившегося.


Мы видим, как улыбающаяся женщина с кудрявыми волосами позирует для фотографий рядом с черным конем, когда тот неожиданно толкает её головой. Женщина резко падает лицом вниз, несколько мгновений лежит, а потом к ней подбегают люди и помогают подняться.


Некоторые пользователи социальных сетей усомнились в том, что женщину действительно ударила лошадь. Вернее, что она ударила её с такой силой, что можно было так отлететь. Это падение сравнивают с прыжком футболиста, предполагая, что женщина могла симулировать травму ради страховой выплаты.


«Не ударили головой, а просто подтолкнули. Не бросили на землю, а подбросили... Как будто кто-то пытается начать страховой случай», «Я считаю, что она может дать фору любому футболисту Премьер-лиги с таким профессиональным фолом!», «Этим прыжком мог бы гордиться даже Криштиану Роналду», — вот какие комментарии оставляют зрители под видео.


Королевская гвардия состоит из элитных солдат, ответственных за охрану монарха. Им запрещено общаться с публикой, и они могут применять силу, если к ним подходят слишком близко или проявляют агрессию.


Знак возле гвардейцев предупреждает зрителей о том, что лошади могут брыкаться или кусаться, и просит не трогать поводья. Это не первый случай, когда туристы пострадали от лошадей королевской гвардии. Ранее в этом году туристка была укушена лошадью, когда пыталась погладить ее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   а был ли мальчик   британская королевская гвардия   инцидент   королевская гвардия   правда или ложь   шокирующее видео   
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17  комментариев
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19k
ron 2 часа назад
автоподстава? ))
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18k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
мемфрид Полчаса назад
Мужик в белой майк напомнил)
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64
Карбофос Иванович Час назад
Если выяснится, что лошадь идентифицирует себя как одноногий дырявый негр, туристку посадят)
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17k
ss 2 часа назад
Какое замечательное видео! Сначала одни дегенераты снимают вертикально, затем другие идиоты делают из него горизонтальное видео и вставляют в размер вертикального по горизонтали! Изумительно!
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2k
vargas 2 часа назад
Актерское мастерство на уровне «0», срок за попытку мошенничества согласовываю
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17k
Booka1a 2 часа назад
толчок может и слабый, но никто не отменял возможности споткнуться или даже наступить себе на шнурки.
на видео ног как раз не видно, но очень похоже, что она не смогла их переставить, что бы не упасть
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4k
Yus 2 часа назад
Если внимательно посмотреть, то видно, что лошадь еле коснулась плеча, чуть потерлась. Зато эта харя упала, как будто ей битой втащили. Бабла решила срубить.
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11k
Клёст 2 часа назад
Хитрая жопа.
Терпеть таких не могу((
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32k
Serg2001 2 часа назад
Такое впечатление, что они не всех кусают или толкают, а только по незаметной команде всадника, чтобы туристы уж совсем не борзели. Учат их так. ИМХО.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
В детстве часто ездил в деревню на лето и у нас там были лошади. Помню как меня учили никогда не подходить к лошади там, где она не видит. Пугливые твари.
И как-то со мной напросился одноклассник. Вроде инструктаж был такой же, но не послушал. Летел он конечно знатно. Но у него оправдание! Он ребенок. А у этой взрослой кобылы (не лошади) какие оправдания?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1913 постов (1828 в горячем)

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