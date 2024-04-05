В Таиланде загорелся паром с туристами, плывший на «Остров смерти»

«Это судно — ночной паром Ko Jaroen 2, который также служит в качестве грузового судна. Он направлялся на Кох Тао и отчалил от причала в Сурат Тани в 11 часов вечера, — сообщил суперинтендант полицейского участка Кох Тао. — На момент инцидента на борту находилось 97 пассажиров, включая тайских и иностранных граждан, а также 11 бирманских членов экипажа, вместе с грузом. Пожар возник в машинном отделении, когда судно находилось в море и приближалось к пирсу на Кох Тао, что вызвало панику среди пассажиров, некоторые из которых выпрыгнули за борт.

Получив сообщение от властей и операторов лодки на Кох Тао, мы быстро отправили спасательное судно, чтобы эвакуировать всех пассажиров и экипаж обратно на побережье. Некоторые из них получили незначительные травмы от вдыхания дыма».