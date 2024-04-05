В Таиланде загорелся паром с туристами, плывший на «Остров смерти»

Ночной паром Ko Jaroen 2 из провинции Сураттхани должен был прибыть на остров Кох Тао, популярное туристическое направление у побережья Таиланда, но около 6.30 утра по местному времени в машинном отделении начался пожар, охвативший всё судно.
На борту парома находилось 108 человек. Заметив клубы дыма и огонь, люди начали кричать и бить тревогу. «Мы едва успели достать спасательные жилеты, — рассказывает один из членов экипажа. — Это был хаос. Люди плакали... Я тоже прослезился».
Пассажиры в панике столпились на крыше парома и отчаянно ждали спасения. Кто-то даже отважился прыгнуть за борт. На захватывающих дух кадрах видно, как перепуганные пассажиры карабкаются по перилам, чтобы добраться до самой высокой точки парома, пытаясь уклониться от сильного дыма и распространяющегося огня. Некоторые из них были в спасательных жилетах, в то время как другие боролись с огнем в одних плавках, наблюдая за морем в поисках признаков спасательных служб.
Жительница Сураттхани, которая часто ездит на Кох Тао по работе, рассказала, что несколько лодок пришли на помощь примерно через 20 минут после сообщения о бедствии, но эти лодки не могли подойти слишком близко к парому, опасаясь взрывов. И люди прыгали в воду, чтобы добраться до них.
Когда на место происшествия прибыли полиция и береговая охрана, началось тушение пожара и дым начал рассеиваться, обнажив обугленный металл и полые внутренности судна.
Спасатели успели вытащить с парома 97 туристов и 11 членов экипажа, находившихся на борту, прежде чем огонь охватил носовую часть парома.
«Это судно — ночной паром Ko Jaroen 2, который также служит в качестве грузового судна. Он направлялся на Кох Тао и отчалил от причала в Сурат Тани в 11 часов вечера, — сообщил суперинтендант полицейского участка Кох Тао. — На момент инцидента на борту находилось 97 пассажиров, включая тайских и иностранных граждан, а также 11 бирманских членов экипажа, вместе с грузом. Пожар возник в машинном отделении, когда судно находилось в море и приближалось к пирсу на Кох Тао, что вызвало панику среди пассажиров, некоторые из которых выпрыгнули за борт.
Получив сообщение от властей и операторов лодки на Кох Тао, мы быстро отправили спасательное судно, чтобы эвакуировать всех пассажиров и экипаж обратно на побережье. Некоторые из них получили незначительные травмы от вдыхания дыма».
На других видеозаписях инцидента видно, что паром также перевозил несколько автомобилей.
Кох Тао прозвали Островом смерти после убийства британских туристов Ханны Уизеридж и Дэвида Миллера в 2014 году. С тех пор там произошло еще несколько необъяснимых смертей туристов, что привело к тому, что остров стал называться «проклятым».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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