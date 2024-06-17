Акула нагнала страху на отдыхающих, подплыв к самому берегу

«Спасатель начал дуть в свисток, показывая, что все должны выйти из воды, а я оглянулась и увидела ее плавник», — рассказала девушка, находившаяся в воде в момент появления акулы.

Ее друг добавил: «Мы увидели плавник, который был примерно в семи дюймах от воды, и начали двигаться к берегу так быстро, как только могли».