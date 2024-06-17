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Акула нагнала страху на отдыхающих, подплыв к самому берегу

Акула нагнала страху на отдыхающих, подплыв к самому берегу

Автор:
17 июня 2024 13:35
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Ynews   Канарские строва   акула   акулы   гран-канария   молотоголовая акула   шокирующее видео   
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На острове Гран-Канария паника среди местных жителей и туристов: популярный пляж Меленара был атакован двухметровой акулой! Она на большой скорости подплыла к самому берегу, а люди в ужасе смотрели на ее торчащий из воды плавник... Пляж пока закрыли для купания.


Сигнал тревоги прозвучал 15 июня около пяти часов вечера. На пляж, расположенный на восточном побережье острова, прибыла полиция.



Спасатели помогли оперативно очистить прибрежную полосу от купающихся, и вскоре после этого был поднят красный флаг.


На кадрах с места происшествия видно, как акула плывет прямиком к береговой линии, но в последний момент поворачивает обратно.


«Важно, чтобы люди сохраняли спокойствие и следовали указаниям спасателей и властей», — сказал представитель местного муниципалитета.


«Спасатель начал дуть в свисток, показывая, что все должны выйти из воды, а я оглянулась и увидела ее плавник», — рассказала девушка, находившаяся в воде в момент появления акулы.


Ее друг добавил: «Мы увидели плавник, который был примерно в семи дюймах от воды, и начали двигаться к берегу так быстро, как только могли».


Поиски акулы в этом районе с помощью гидроциклов не увенчались успехом.


Рыба была идентифицирована как молотоголовая акула. Она может вырастать до 6 метров в длину и весить до 450 кг, хотя чаще встречаются молотоголовые акулы меньшего размера.


Большинство видов молотоголовых акул считаются относительно неопасными. Зарегистрировано мало нападений на человека, однако все же эти акулы являются агрессивными охотниками и ждать от них можно чего угодно.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Канарские строва   акула   акулы   гран-канария   молотоголовая акула   шокирующее видео   
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6  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk 46 минут назад
Рыбу она там гоняет. Видно же, что охотится
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54k
Опиум для народа 43 минуты назад
Царь природы и венец творения дристанул и вкурил что он не хозяин на этой планете, а паразит. Нет, он может, конечно, убить эту акулу и еще тысячу - другую ради забавы или со страха, но расклад всё равно не поменяется.
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11k
Garpia121 44 минуты назад
Она у себя дома. Там дальше видны сети, видимо она заблудилась и не находит выход.
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46k
Цыц тут у меня 59 минут назад
Три года назад на Кубе были достаточно далеко от берега,когда услышали свистки спасателей. Сначала не обратили внимания, потом увидели людей, выбегающих из воды и тоже решили идти к берегу, не особо понимая, что происходит. Сначала шли не спеша, глядим, люди машут нам руками и что то орут со страшными лицами. Оказалось, акула приплыла и была прямо за нашими спинами. От поноса нас спас только ром, очень много рома. Даже те, кто стоял первым в очереди, нас пропустили вперед.
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17k
Алексей Час назад
Только у меня в голове заиграла мелодия из фильма "Челюсти"?
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28k
Sheir Час назад
Акула пранкануть решила)
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Мультголова
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