Акула нагнала страху на отдыхающих, подплыв к самому берегу

На острове Гран-Канария паника среди местных жителей и туристов: популярный пляж Меленара был атакован двухметровой акулой! Она на большой скорости подплыла к самому берегу, а люди в ужасе смотрели на ее торчащий из воды плавник... Пляж пока закрыли для купания.
Сигнал тревоги прозвучал 15 июня около пяти часов вечера. На пляж, расположенный на восточном побережье острова, прибыла полиция.
Спасатели помогли оперативно очистить прибрежную полосу от купающихся, и вскоре после этого был поднят красный флаг.
На кадрах с места происшествия видно, как акула плывет прямиком к береговой линии, но в последний момент поворачивает обратно.
«Важно, чтобы люди сохраняли спокойствие и следовали указаниям спасателей и властей», — сказал представитель местного муниципалитета.
«Спасатель начал дуть в свисток, показывая, что все должны выйти из воды, а я оглянулась и увидела ее плавник», — рассказала девушка, находившаяся в воде в момент появления акулы.
Ее друг добавил: «Мы увидели плавник, который был примерно в семи дюймах от воды, и начали двигаться к берегу так быстро, как только могли».
Поиски акулы в этом районе с помощью гидроциклов не увенчались успехом.
Рыба была идентифицирована как молотоголовая акула. Она может вырастать до 6 метров в длину и весить до 450 кг, хотя чаще встречаются молотоголовые акулы меньшего размера.
Большинство видов молотоголовых акул считаются относительно неопасными. Зарегистрировано мало нападений на человека, однако все же эти акулы являются агрессивными охотниками и ждать от них можно чего угодно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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