Лошадь Королевской гвардии укусила туристку, которая решила с ней сфотографироваться

Туристы регулярно осаждают королевских гвардейцев, стоящих на посту, и позируют рядом с ними, стараясь подойти как можно ближе к лошади.

Несмотря на то, что многие считают королевскую гвардию туристическим аттракционом, она состоит из элитных солдат, которым поручено защищать жизнь и имущество монарха. Как правило, им не разрешается общаться с публикой, но они могут кричать на людей, если те подходят слишком близко, или обнажить штыки, если те проявляют агрессию.