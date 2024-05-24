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Лошадь Королевской гвардии укусила туристку, которая решила с ней сфотографироваться

Лошадь Королевской гвардии укусила туристку, которая решила с ней сфотографироваться

Автор:
24 мая 2024 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   британская королевская гвардия   королевская гвардия   лошадь   лошадь кусает   смешные животные видео   туристы   
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В соцсетях набрало популярность видео с лошадью британской Королевской гвардии, которая укусила беспечную американскую туристку и напугала ее до ужаса. А не надо подходить так близко!


Женщина кричит: «Ой! Помогите, она вцепилась мне в руку!»


Ни королевский гвардеец в седле, ни второй солдат, стоящий рядом, никак не реагируют на ситуацию. В итоге на помощь несчастной пришли другие туристы, стоявшие рядом. Они ласково похлопали лошадь по носу, чтобы она ослабила хватку.


Туристы регулярно осаждают королевских гвардейцев, стоящих на посту, и позируют рядом с ними, стараясь подойти как можно ближе к лошади.


Несмотря на то, что многие считают королевскую гвардию туристическим аттракционом, она состоит из элитных солдат, которым поручено защищать жизнь и имущество монарха. Как правило, им не разрешается общаться с публикой, но они могут кричать на людей, если те подходят слишком близко, или обнажить штыки, если те проявляют агрессию.

Солдаты не должны отвлекаться от выполнения своих обязанностей — перерывы на туалет запрещены в течение двухчасовой смены — и проигнорируют всех, кто встанет на их пути. Туристы могут фотографировать их, но вооруженные офицеры, стоящие рядом, вмешаются, если зеваки подойдут слишком близко или будут вести себя неуважительно.


Табличка на стене предупреждает, что лошадь — это вам не игрушки.


Приведенный выше случай защитного поведения лошади не единичный. Вот еще несколько примеров.


А иногда защитное поведение демонстрирует не лошадь, а ее всадник.


В еще одном прошлогоднем инциденте женщина набросилась на королевского гвардейца за то, что тот оттолкнул ее с дороги, когда выполнял свои обязанности. Она стояла у него на пути. Пеший королевский гвардеец попросил женщину отойти, но вместо этого она подошла еще ближе к конному гвардейцу. Когда гвардеец, сделавший ей ранее предупреждение, направился обратно к воротам, она двинулась прямо ему наперерез. Он крикнул «Уступите дорогу!“ и рукой отодвинул женщину в сторону, чем привел ее в ярость.

Она повернулась к толпе в поисках поддержки и начала спрашивать, видели ли они, что произошло, на что ей ответили: «Он попросил вас отойти, а вы этого не сделали».


Но не все инциденты связаны с проявлением агрессии.


Например, пара пожилых военных ветеранов столкнулась с явным дружелюбием Королевской гвардии в 2022 году. Они подошли и встали рядом с конным гвардейцем, чтобы сделать фотографию. Но не очень близко к нему, чтобы не мешать.


Он сам направил лошадь поближе к ним и позволил женщине погладить нос лошади. Старики были очень довольны. Да и кадры получились отличные.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   британская королевская гвардия   королевская гвардия   лошадь   лошадь кусает   смешные животные видео   туристы   
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7k
alex 46 минут назад
Тупые американские животные
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Serg2001 13 минут назад
Похоже они по команде обучены кусать особо обнаглевших.
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Дмитрий 21 минуту назад
Идеально! Лошадь кусает деб...ов под вывеской: "Осторожно! Лошадь может укусить!" Идельно!
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Мультголова
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