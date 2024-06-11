Девушка устроила дебош в магазине после отказа в возврате товара

Представители поколения «снежинок» во всех странах одинаковы — они изнеженны, инфантильны, не терпят «давления» и не признают авторитетов. А ещё им все должны просто по факту их существования. Давайте посмотрим, как это может выглядеть со стороны.
В TikTok получило популярность видео, снятое в одном из лондонских магазинов по продаже мобильных телефонов. Девушка требовала, чтобы продавец забрал у нее телефон, купленный 3 месяца назад, и вернул деньги. Отказ сильно её разозлил.
Она как фурия начала сбрасывать с полок товар и кричать на продавца (используя в том числе расовые оскорбления). Рядом со входом в магазин столпились очевидцы, которые в шоке наблюдали за происходящим.
Недовольная покупательница разгромила магазин, потому что получила отказ в возврате денежных средств за телефон, который она приобрела здесь три месяца назад. Телефон был новым, когда она его купила, но теперь ей «нужны деньги, чтобы кое-что купить», поэтому она хочет его вернуть.
Продавец говорит ей: «Вы выставляете себя идиоткой».
Но она отвечает: «Мне плевать — вы должны были просто отдать мне мои чёртовы деньги».
Затем она угрожает плюнуть в лицо работнику магазина, спрашивая его, где ее сумка.
И говорит, что «будет возвращаться в этот магазин мобильных телефонов каждый день».
Вакханалия длилось недолго: на место происшествия прибыли трое полицейских.
Они надели на буйную посетительницу (кстати, выяснилось, что ей всего 19 лет) наручники и вывели из магазина. Однако девушка не была арестована, поскольку пострадавший (продавец) заявил, что не хочет давать показания и выдвигать какие-либо обвинения.
Тем не менее, полиция заявила, что еще раз побеседует с сотрудниками магазина, после того как увидела видеозапись, содержащую расистские комментарии и угрозы.
Видео было выложено в TikTok, и пользователи социальных сетей с ужасом отреагировали на ролик.
Один человек прокомментировал: «У меня нет слов».
Другой сказал: «Ее нужно заставить все собрать и положить на место».
Другие просто задавали вопрос: «Как продавец смог сохранить такое спокойствие?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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они там все либерально-спокойные, чему тут удивляться?
А если он этой овце втащит, она его по судам затаскает.
Вот и вся причина его спокойствия