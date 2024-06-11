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Девушка устроила дебош в магазине после отказа в возврате товара

Девушка устроила дебош в магазине после отказа в возврате товара

Автор:
11 июня 2024 12:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Ynews   дебош в магазине   дебоширка   лондон   ну и ну   поколение снежинок   разгром   разгромила   шокирующее видео   
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Представители поколения «снежинок» во всех странах одинаковы — они изнеженны, инфантильны, не терпят «давления» и не признают авторитетов. А ещё им все должны просто по факту их существования. Давайте посмотрим, как это может выглядеть со стороны.

В TikTok получило популярность видео, снятое в одном из лондонских магазинов по продаже мобильных телефонов. Девушка требовала, чтобы продавец забрал у нее телефон, купленный 3 месяца назад, и вернул деньги. Отказ сильно её разозлил.



Она как фурия начала сбрасывать с полок товар и кричать на продавца (используя в том числе расовые оскорбления). Рядом со входом в магазин столпились очевидцы, которые в шоке наблюдали за происходящим.


Недовольная покупательница разгромила магазин, потому что получила отказ в возврате денежных средств за телефон, который она приобрела здесь три месяца назад. Телефон был новым, когда она его купила, но теперь ей «нужны деньги, чтобы кое-что купить», поэтому она хочет его вернуть.


Продавец говорит ей: «Вы выставляете себя идиоткой».

Но она отвечает: «Мне плевать  — вы должны были просто отдать мне мои чёртовы деньги».


Затем она угрожает плюнуть в лицо работнику магазина, спрашивая его, где ее сумка.

И говорит, что «будет возвращаться в этот магазин мобильных телефонов каждый день».


Вакханалия длилось недолго: на место происшествия прибыли трое полицейских.


Они надели на буйную посетительницу (кстати, выяснилось, что ей всего 19 лет) наручники и вывели из магазина. Однако девушка не была арестована, поскольку пострадавший (продавец) заявил, что не хочет давать показания и выдвигать какие-либо обвинения.


Тем не менее, полиция заявила, что еще раз побеседует с сотрудниками магазина, после того как увидела видеозапись, содержащую расистские комментарии и угрозы.


Видео было выложено в TikTok, и пользователи социальных сетей с ужасом отреагировали на ролик.


Один человек прокомментировал: «У меня нет слов».

Другой сказал: «Ее нужно заставить все собрать и положить на место».

Другие просто задавали вопрос: «Как продавец смог сохранить такое спокойствие?»



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   дебош в магазине   дебоширка   лондон   ну и ну   поколение снежинок   разгром   разгромила   шокирующее видео   
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8  комментариев
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45
darkmanRUS 49 минут назад
ну потом пусть не обижается, что эта быдлота вернется и снова будет хулиганить в магазине. А так посидела бы в кпз, мож мысли умные в голову пришли бы )
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15k
кот базилий 12 минут назад
Ей надо было предложить отсосать за три месяца
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1k
Kra 18 минут назад
Аааа...это где-то за океаном происходит...
они там все либерально-спокойные, чему тут удивляться?
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11k
Vacony 19 минут назад
...весна прошла.. психические осложнения остались ...
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8k
Neo 22 минуты назад
таким 15 суток давать для понимания
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26k
Федор 24 минуты назад
Кстати на видео один из полицейских наступает на телефон, тем самым увеличивая убыток! И что за кадром осталось))
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14k
Том Сойер 57 минут назад
По епалу суке этой надо было дать и обоссать, в туалете.....
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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