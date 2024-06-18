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Любопытный медвежонок решил исследовать заглохший на трассе автомобиль

Любопытный медвежонок решил исследовать заглохший на трассе автомобиль

Автор:
18 июня 2024 13:07
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Сахалин   животные   интересное видео с животными   медведи   медвежонок   нападение медведя   хищники   шокирующее видео   
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В Охинском районе Сахалинской области на дорогу вышел медведь (скорее, медвежонок) и напал на легковой автомобиль, остановившийся на обочине из-за неисправности. Водитель и двое пассажиров отделались лёгким испугом, автомобиль лишился одного «дворника».

Поэтому такие встречи с медведями здесь не редкость.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Сахалин   животные   интересное видео с животными   медведи   медвежонок   нападение медведя   хищники   шокирующее видео   
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Горожанин Полчаса назад
- Коньсерва, ну, как же тебя открыть? А вы-то чё, вкусняшки, вылупились?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1897 постов (1813 в горячем)

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