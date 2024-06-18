Любопытный медвежонок решил исследовать заглохший на трассе автомобиль

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В Охинском районе Сахалинской области на дорогу вышел медведь (скорее, медвежонок) и напал на легковой автомобиль, остановившийся на обочине из-за неисправности. Водитель и двое пассажиров отделались лёгким испугом, автомобиль лишился одного «дворника».
Вот как это было
Раскачивая машину, он схватился за «дворник» с водительской стороны и оторвал его. В этот момент женщина вскрикнула «Нет! Не дворник!» А мужчина ответил: «Да и хрен с ним»
Не сумев забраться в машину, медведь ретировался. Позже его видели отдыхающим на обочине дороги
Популяция медведей на Сахалине с каждым годом увеличивается, а нехватка кормовой базы вынуждает косолапых выходить к людям
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Поэтому такие встречи с медведями здесь не редкость.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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