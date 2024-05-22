Женщина, ослепшая после тату на глазных яблоках, решила это повторить

После первого мучительного и неудачного опыта нанесения татуировки на глазные яблоки, когда Эмбер потеряла зрение на 3 недели, она утверждала, что «точно больше не будет делать такую хрень». Однако зрение вернулось — и женщина решила, что не прочь повторить такой интересный опыт еще разок.

Для этого она отправилась из Австралии в Сан-Паулу (Бразилия).