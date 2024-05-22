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Женщина, ослепшая после тату на глазных яблоках, решила это повторить

Женщина, ослепшая после тату на глазных яблоках, решила это повторить

Автор:
22 мая 2024 11:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: глазное яблоко   и такое бывает   истории людей   красота страшная сила   тату глаза   тату на глазах   татуированная девушка   фрики в соцсетях   
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29-летняя австралийка Эмбер Люк — одна из самых татуированных женщин на планете. 98 процентов ее тела покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки! В первый раз — это было семь лет назад — процедура привела к тому, что Эмбер на три недели ослепла. А вот во второй раз, по ее словам, все прошло гораздо лучше.

После первого мучительного и неудачного опыта нанесения татуировки на глазные яблоки, когда Эмбер потеряла зрение на 3 недели, она утверждала, что «точно больше не будет делать такую хрень». Однако зрение вернулось — и женщина решила, что не прочь повторить такой интересный опыт еще разок.


Для этого она отправилась из Австралии в Сан-Паулу (Бразилия).


Эмбер, которую за ее нестандартную внешность прозвали «девушкой-драконом», показала результаты последней процедуры в соцсетях. Теперь ее склера, белая часть глазного яблока, сине-черная.


«Для меня это было связано с тем, чтобы вернуть себе то, что принадлежит мне и должно было принадлежать мне с самого начала, — рассказала она. — Я чувствовала себя ограбленной. Но я заслужила этот момент радости, когда я открываю глаза и вижу истинную красоту. Я чуть не расплакалась от счастья, когда увидела свои глаза в этот раз, и именно так всё и должно было быть изначально. Это то, что я смогу ценить до конца своих дней».

Эмбер обратилась за процедурой к татуировщику Гату Морено и на этот раз хотела избежать потери зрения на три недели. Она объяснила, что ходила к оптометристам, которые назвали ее первую татуировку глазного яблока «просто неудачной». По ее словам, на этот раз в результате процедуры, которая заняла всего 20 минут, не осталось абсолютно никаких следов рубцовой ткани.


Татуировка делалась с помощью шприца, наполненного веганскими чернилами, которые медленно вводились в склеру, но даже при соблюдении мер предосторожности оставались опасения, что что-то может пойти не так.


«Если вы моргнете или пошевелитесь, когда игла окажется в глазном яблоке, вы можете навсегда ослепнуть, — объяснила Эмбер. — Мне было очень важно дышать во время процедуры, так как я переживала тяжелую травму и посттравматическое стрессовое расстройство».

«Было так трудно сохранять неподвижность, когда в моем мозгу бушевало столько всего, но я горжусь собой за то, что взяла ситуацию под контроль, — добавила она. — Первая процедура была самой мучительной из всех, через которые я когда-либо проходила. Однако во время второй процедуры не было абсолютно никакой боли. Я не могла и мечтать о лучшем мастере по модификации тела, который провел бы меня через это сложное путешествие. Наконец-то я добилась того, чего заслуживала все эти семь лет».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глазное яблоко   и такое бывает   истории людей   красота страшная сила   тату глаза   тату на глазах   татуированная девушка   фрики в соцсетях   
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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3k
Duke_kir 5 минут назад
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26k
sssss3 13 минут назад
Дарвин был неправ, мы не являемся эволюционными родственниками обезьян, некоторые особи так и остались обезьянами......
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Могу сказать одно лишь ...
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3k
Autumn2015 36 минут назад
На днях была свидетелем тяжёлой сцены в больнице - женщина с заклеенным глазом сидела и плакала, рассказывая как 5 лет назад сделала операцию по замене хрусталика,сейчас это уже считается банальной операцией, замену предлагают даже при начальной стадии катаракты, а она уже почти ничего не видела. Через 5 лет у нее в глазу вырос рак, причем врос так, что удалили и глаз и все вокруг него и нельзя делать ни химиотерапию, ни лучевую, а это значит осталось ей недолго.
Рак "любит" рубцовую ткань , а сколько рубцов у этой дурынды?
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211
Самуил Маршак 57 минут назад
А может её сразу в печь?
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3k
Kom9ipa 59 минут назад
Хотел написать, чтобы на мозгах сделала себе тату, но мозгов у неё, увы, нет. Будем надеяться, что награда найдет "героиню".
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51k
Максим Т. Час назад
С первого раза не получилось, дай во второй попробую? И у вас в первом же предложении куча ошибок! Она "одна из самых е...нутых женщин на планете".
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31k
Serg2001 Час назад
Осталось только мозг оттатуировать... Ржавым гвоздём...соточкой...)
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7k
М С Час назад
Обследование мозга показало, что мозга нет.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Люблю упорных людей! Пока не ослепнет не остановится?
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712
tokol 2 часа назад
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
С ней похоже голоса в её голове разговаривают. Самое страшное если это создание родит ребёнка, представляю что она вырастит .
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1859 постов (1774 в горячем)

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