Женщина, ослепшая после тату на глазных яблоках, решила это повторить

29-летняя австралийка Эмбер Люк — одна из самых татуированных женщин на планете. 98 процентов ее тела покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки! В первый раз — это было семь лет назад — процедура привела к тому, что Эмбер на три недели ослепла. А вот во второй раз, по ее словам, все прошло гораздо лучше.
После первого мучительного и неудачного опыта нанесения татуировки на глазные яблоки, когда Эмбер потеряла зрение на 3 недели, она утверждала, что «точно больше не будет делать такую хрень». Однако зрение вернулось — и женщина решила, что не прочь повторить такой интересный опыт еще разок.
Для этого она отправилась из Австралии в Сан-Паулу (Бразилия).
Эмбер, которую за ее нестандартную внешность прозвали «девушкой-драконом», показала результаты последней процедуры в соцсетях. Теперь ее склера, белая часть глазного яблока, сине-черная.
«Для меня это было связано с тем, чтобы вернуть себе то, что принадлежит мне и должно было принадлежать мне с самого начала, — рассказала она. — Я чувствовала себя ограбленной. Но я заслужила этот момент радости, когда я открываю глаза и вижу истинную красоту. Я чуть не расплакалась от счастья, когда увидела свои глаза в этот раз, и именно так всё и должно было быть изначально. Это то, что я смогу ценить до конца своих дней».
Эмбер обратилась за процедурой к татуировщику Гату Морено и на этот раз хотела избежать потери зрения на три недели. Она объяснила, что ходила к оптометристам, которые назвали ее первую татуировку глазного яблока «просто неудачной». По ее словам, на этот раз в результате процедуры, которая заняла всего 20 минут, не осталось абсолютно никаких следов рубцовой ткани.
Татуировка делалась с помощью шприца, наполненного веганскими чернилами, которые медленно вводились в склеру, но даже при соблюдении мер предосторожности оставались опасения, что что-то может пойти не так.
«Если вы моргнете или пошевелитесь, когда игла окажется в глазном яблоке, вы можете навсегда ослепнуть, — объяснила Эмбер. — Мне было очень важно дышать во время процедуры, так как я переживала тяжелую травму и посттравматическое стрессовое расстройство».
«Было так трудно сохранять неподвижность, когда в моем мозгу бушевало столько всего, но я горжусь собой за то, что взяла ситуацию под контроль, — добавила она. — Первая процедура была самой мучительной из всех, через которые я когда-либо проходила. Однако во время второй процедуры не было абсолютно никакой боли. Я не могла и мечтать о лучшем мастере по модификации тела, который провел бы меня через это сложное путешествие. Наконец-то я добилась того, чего заслуживала все эти семь лет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Рак "любит" рубцовую ткань , а сколько рубцов у этой дурынды?