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Женщина проиграла дело о нетрудоспособности, разоблачив себя весёлой фотографией

Женщина проиграла дело о нетрудоспособности, разоблачив себя весёлой фотографией

Автор:
29 февраля 2024 14:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: во дает   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   разоблачили   симулянты   судебное дело   хитрая схема   
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36-летняя Камилла Грабска из Ирландии утверждала, что после автомобильной аварии страдает от серьёзных болей в спине и шее, не дающих ей возможность работать. Как нетрудоспособный инвалид, она подала в суд в надежде взыскать около 650 тысяч фунтов стерлингов. Но суду было что ей предъявить в ответ.

Камилла утверждала, что превратилась практически в инвалида после того, как в ее автомобиль сзади въехала другая машина. Это произошло в феврале 2017 года.


Более пяти лет, по утверждению женщины, она не могла работать, играть с детьми или заниматься домашними делами, так как страдала от постоянных болей в шее и спине. В итоге она подала в суд, попытавшись взыскать 760 383 евро (649 967 фунтов стерлингов) за причиненный ей ущерб.


Однако ирландскому Высокому суду в Лимерике была представлена фотография, которая поставила крест на деле Камиллы Грабски: 8 января 2018 года она была запечатлена на снимке как победительница конкурса по метанию рождественской елки.


Вот это поворот!


В суде женщина заявила, что, хотя на фотографиях с конкурса, среди которых было изображение, где она бросает рождественскую елку, она выглядит счастливой, на самом деле она в этот момент все еще страдает от дикой боли.


Однако судья Кармел Стюарт отклонила иск и заявила, что эта «очень наглядная фотография» помогла ей принять окончательное решение.


«Это очень большая, натуральная рождественская елка, и она бросает ее очень ловким движением, — сказала судья. — Боюсь, я не могу не прийти к выводу, что претензии были полностью преувеличены. Исходя из этого, я предлагаю отклонить иск».


В судебных документах утверждается, что после аварии Грабска уволилась с работы и получала выплаты по инвалидности, а ее потеря заработка из-за невозможности работать составила 500 000 евро (427 340 фунтов стерлингов).


Суд выяснил, что буквально через несколько дней после того, как Камилла выиграла соревнование по метанию рождественской елки, она рассказывала врачам об ужасных болях, которые мешают ей жить. Мол, у нее настолько серьезные травмы, что она не может поднять тяжелую сумку, не испытывая боли. А иногда боль настолько мучительна, что она не может встать и остается лежать в постели, а мужу приходится приносить ей лекарства и еду.


В суде также было показано видео, на котором Грабска более часа тренирует свою собаку в парке.


После предъявленных доказательств женщина отвергла предположение о том, что она симулировала свои травмы, и заявила, что «просто пытается жить нормальной жизнью», но судья сказала, что ее действия полностью противоречат ее заявлениям о травмах, полученных в автокатастрофе. В общем, дело она с треском проиграла.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: во дает   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   разоблачили   симулянты   судебное дело   хитрая схема   
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11  комментариев
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Отсутствие головного мозга, это беда...
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26k
ЦСКА 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Клёст Полчаса назад
Грабска.. Грабска.. Что-то польское. Нет?
Пускай бежит в костëл, и истово молится, чтобы ей в ответку не прилетел иск от соц.служб, за переплату по нетрудоспособности.
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59k
turyst Полчаса назад
Хм... А у них, в Ирландии, врачи есть?
У нас медицинская комиссия определяет инвалидность.
Или у них "в картах, джентльменам верят на слово"?
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96k
Доктор Джонс Час назад
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1k
Димыч Час назад
Когда подал иск, но ты сам - долбонавт...
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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5k
Двестиграмм Час назад
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
В фильме "Чудовище" это уже было с героем Бельмондо))
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21k
Александр 2 часа назад
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1k
likiloki 2 часа назад
Все не так однозначно. С точки зрения здорового человека эта женщина - мошенница. Однако многие больные люди, например с больными суставами, ведут активный образ жизни: пусть и избегаем тяжелых травмирующих деятельностей, но ходим и бегаем через боль. Потому что это замедляет процессы разрушения сустава. Возможно, в ее случае авария повредила межпозвоночные диски, появились грыжи. В таком случае ей показаны определенные гимнастические и кардио активности. Хотя елку метать точно не полезно, может оно и так, что [мат] она знатная
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