Женщина проиграла дело о нетрудоспособности, разоблачив себя весёлой фотографией

36-летняя Камилла Грабска из Ирландии утверждала, что после автомобильной аварии страдает от серьёзных болей в спине и шее, не дающих ей возможность работать. Как нетрудоспособный инвалид, она подала в суд в надежде взыскать около 650 тысяч фунтов стерлингов. Но суду было что ей предъявить в ответ.
Камилла утверждала, что превратилась практически в инвалида после того, как в ее автомобиль сзади въехала другая машина. Это произошло в феврале 2017 года.
Более пяти лет, по утверждению женщины, она не могла работать, играть с детьми или заниматься домашними делами, так как страдала от постоянных болей в шее и спине. В итоге она подала в суд, попытавшись взыскать 760 383 евро (649 967 фунтов стерлингов) за причиненный ей ущерб.
Однако ирландскому Высокому суду в Лимерике была представлена фотография, которая поставила крест на деле Камиллы Грабски: 8 января 2018 года она была запечатлена на снимке как победительница конкурса по метанию рождественской елки.
Вот это поворот!
В суде женщина заявила, что, хотя на фотографиях с конкурса, среди которых было изображение, где она бросает рождественскую елку, она выглядит счастливой, на самом деле она в этот момент все еще страдает от дикой боли.
Однако судья Кармел Стюарт отклонила иск и заявила, что эта «очень наглядная фотография» помогла ей принять окончательное решение.
«Это очень большая, натуральная рождественская елка, и она бросает ее очень ловким движением, — сказала судья. — Боюсь, я не могу не прийти к выводу, что претензии были полностью преувеличены. Исходя из этого, я предлагаю отклонить иск».
В судебных документах утверждается, что после аварии Грабска уволилась с работы и получала выплаты по инвалидности, а ее потеря заработка из-за невозможности работать составила 500 000 евро (427 340 фунтов стерлингов).
Суд выяснил, что буквально через несколько дней после того, как Камилла выиграла соревнование по метанию рождественской елки, она рассказывала врачам об ужасных болях, которые мешают ей жить. Мол, у нее настолько серьезные травмы, что она не может поднять тяжелую сумку, не испытывая боли. А иногда боль настолько мучительна, что она не может встать и остается лежать в постели, а мужу приходится приносить ей лекарства и еду.
В суде также было показано видео, на котором Грабска более часа тренирует свою собаку в парке.
После предъявленных доказательств женщина отвергла предположение о том, что она симулировала свои травмы, и заявила, что «просто пытается жить нормальной жизнью», но судья сказала, что ее действия полностью противоречат ее заявлениям о травмах, полученных в автокатастрофе. В общем, дело она с треском проиграла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пускай бежит в костëл, и истово молится, чтобы ей в ответку не прилетел иск от соц.служб, за переплату по нетрудоспособности.
У нас медицинская комиссия определяет инвалидность.
Или у них "в картах, джентльменам верят на слово"?