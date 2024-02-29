Женщина проиграла дело о нетрудоспособности, разоблачив себя весёлой фотографией

Камилла утверждала, что превратилась практически в инвалида после того, как в ее автомобиль сзади въехала другая машина. Это произошло в феврале 2017 года.

Более пяти лет, по утверждению женщины, она не могла работать, играть с детьми или заниматься домашними делами, так как страдала от постоянных болей в шее и спине. В итоге она подала в суд, попытавшись взыскать 760 383 евро (649 967 фунтов стерлингов) за причиненный ей ущерб.

Однако ирландскому Высокому суду в Лимерике была представлена фотография, которая поставила крест на деле Камиллы Грабски: 8 января 2018 года она была запечатлена на снимке как победительница конкурса по метанию рождественской елки.

Вот это поворот!