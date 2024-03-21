Женщина с удвоением матки объяснила, почему для нее два бойфренда параллельно — не измена

25-летняя Эмили Шарлотт из графства Суррей (Великобритания) родилась с редкой патологией — маткой дидельфис. У нее две матки и две шейки матки, и она уверена, что если одной маткой пользуется один ее партнер, а второй — другой, это вообще нельзя считать изменой. Очень интересные рассуждения.
Диагноз Энни Шарлотт был поставлен в 16 лет, когда она пошла к врачу за противозачаточной спиралью. С медицинской точки зрения феномен «матка дидельфис» означает, что женщина может зачать детей от двух разных мужчин в одно и то же время. Также у нее две менструации — с этим она справляется с помощью контрацептивов, — и, по ее словам, обе ее матки полностью функциональны.
В прошлом году Энни рассталась с партнером после длительных отношений и начала встречаться сразу с двумя мужчинами. Она утверждает, что не изменяет ни одному из них, поскольку одна ее вагина — для одного, а вторая — для другого. Разделяй и властвуй, так сказать.
«Я не изменяю, потому что у каждого из них своя личная вагина, — говорит Энни. — Хотя, признаюсь, друг о друге они не знают. Я никогда им не рассказывала и не думала, что им нужно знать. У них есть личная вагина, они занимаются сексом только с ней».
С одним из мужчин Энни встречается четыре месяца, со вторым — два месяца.
Энни говорит, что ей бывает «трудно совмещать» обоих мужчин, но она видится с каждым из них раз в неделю и проводит с ними выходные дни попеременно.
«Я бы не сказала, что у нас есть расписание секса как такового, но я не занимаюсь сексом с ними обоими в один и тот же день — мне кажется, это справедливо по отношению к ним, — рассказывает она. — Хотя они пользуются разными вагинами, между ними может протекать жидкость, и мне кажется, что они расстроятся, если узнают об этом. Парни, кажется, расстраиваются, когда у девушек происходит секс с несколькими партнерами в течение 24 часов, так что я решила, что так будет лучше».
Энни рассказала, что видится с каждым из бойфрендов раз в неделю и старается не заниматься сексом с одним сразу после другого
Она также рассказала, что делает контент для платформы для взрослых вместе с обоими своими бойфрендами, которые не знают друг о друге
«У нас есть некий график, когда мы делаем контент для онлайн-платформы, а не когда мы занимаемся сексом — хотя он не очень строгий, я все равно могу развлекаться с обоими своими парнями на камеру и вне ее в разное время, — поясняет Энни. — И я не считаю это изменой, потому что я позволяю своим парням использовать по одной вагине».
Рассказывая о том, как она узнала о своем диагнозе, Энни говорит: «Я была молодой женщиной, только начала интересоваться свиданиями и изучать разные части своего тела, и вдруг мне сказали, что оно не такое, как у всех остальных. В подростковом возрасте хочется быть "нормальной", и когда тебе говорят, что это не так, это страшно».
Но постепенно я научилась принимать это и жить с этим. Перестала смотреть как на медицинскую проблему. Вместо этого стала воспринимать как нечто суперкрутое, потому что реакция людей на меня была шокирующей, но в то же время такой интересной. Теперь я полностью смирилась с тем, что это часть меня самой. И я никогда не была так уверена в себе, как сегодня».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В очереди за продовольствием.
Отрастить бы себе )(уй
В километр
И доставить ей
Удовольствие!
В.Маяковский