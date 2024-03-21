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Женщина с удвоением матки объяснила, почему для нее два бойфренда параллельно — не измена

Женщина с удвоением матки объяснила, почему для нее два бойфренда параллельно — не измена

Автор:
21 марта 2024 14:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: двойная матка   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   матка дидельфис   ну и ну   удвоение матки   
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25-летняя Эмили Шарлотт из графства Суррей (Великобритания) родилась с редкой патологией — маткой дидельфис. У нее две матки и две шейки матки, и она уверена, что если одной маткой пользуется один ее партнер, а второй — другой, это вообще нельзя считать изменой. Очень интересные рассуждения.


Диагноз Энни Шарлотт был поставлен в 16 лет, когда она пошла к врачу за противозачаточной спиралью. С медицинской точки зрения феномен «матка дидельфис» означает, что женщина может зачать детей от двух разных мужчин в одно и то же время. Также у нее две менструации — с этим она справляется с помощью контрацептивов, — и, по ее словам, обе ее матки полностью функциональны.


В прошлом году Энни рассталась с партнером после длительных отношений и начала встречаться сразу с двумя мужчинами. Она утверждает, что не изменяет ни одному из них, поскольку одна ее вагина — для одного, а вторая — для другого. Разделяй и властвуй, так сказать.


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«Я не изменяю, потому что у каждого из них своя личная вагина, — говорит Энни. — Хотя, признаюсь, друг о друге они не знают. Я никогда им не рассказывала и не думала, что им нужно знать. У них есть личная вагина, они занимаются сексом только с ней».


С одним из мужчин Энни встречается четыре месяца, со вторым — два месяца.


Энни говорит, что ей бывает «трудно совмещать» обоих мужчин, но она видится с каждым из них раз в неделю и проводит с ними выходные дни попеременно.


«Я бы не сказала, что у нас есть расписание секса как такового, но я не занимаюсь сексом с ними обоими в один и тот же день — мне кажется, это справедливо по отношению к ним, — рассказывает она. — Хотя они пользуются разными вагинами, между ними может протекать жидкость, и мне кажется, что они расстроятся, если узнают об этом. Парни, кажется, расстраиваются, когда у девушек происходит секс с несколькими партнерами в течение 24 часов, так что я решила, что так будет лучше».


«У нас есть некий график, когда мы делаем контент для онлайн-платформы, а не когда мы занимаемся сексом — хотя он не очень строгий, я все равно могу развлекаться с обоими своими парнями на камеру и вне ее в разное время, — поясняет Энни. — И я не считаю это изменой, потому что я позволяю своим парням использовать по одной вагине».


Рассказывая о том, как она узнала о своем диагнозе, Энни говорит: «Я была молодой женщиной, только начала интересоваться свиданиями и изучать разные части своего тела, и вдруг мне сказали, что оно не такое, как у всех остальных. В подростковом возрасте хочется быть "нормальной", и когда тебе говорят, что это не так, это страшно».


Но постепенно я научилась принимать это и жить с этим. Перестала смотреть как на медицинскую проблему. Вместо этого стала воспринимать как нечто суперкрутое, потому что реакция людей на меня была шокирующей, но в то же время такой интересной. Теперь я полностью смирилась с тем, что это часть меня самой. И я никогда не была так уверена в себе, как сегодня».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: двойная матка   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   матка дидельфис   ну и ну   удвоение матки   
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19  комментариев
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17k
Kostick 56 минут назад
чот для 25 хреновенько выглядит. ах да, две же писечки, пробег задваивается))
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22k
Жан Батист Эмануэль Зорг 2 минуты назад
По секрету всему свету...
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54k
Aleksandr 9 минут назад
А можно ссылку на фото, друг спрашивает...
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19k
Голос Вселенной 10 минут назад
С двумя вагинами я женщин не встречал. Но вот была у меня девочка в середине нулевых, у нее во влагалище была какая-то пленка разделительная. Она как бы разделяла влагалище вертикально и можно было войти как бы и слева, и справа от пленки...Обнаружил я случайно и даже не понял сначала, что это такое... Но она сразу успокоила, говорит, ничего такого особенного, врачи сказали, что она сама порвется естественным образом, когда буду рожать...
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11k
Vacony Полчаса назад
простите, две МАТКИ или и две ВАГИНЫ ? это очень важный нюанс....
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31k
AzuveR Полчаса назад
"одна ее вагина для одного, а вторая для другого" Дупло для третьего, рот ,для четвёртого. Обычная лядь. А не ,не обычная, с двумя издами.
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13k
Социум Полчаса назад
Пока не увижу, не поверю..
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20k
Саш 39 минут назад
Комментарий к фото
Стоит баба с жопой метр на метр
В очереди за продовольствием.
Отрастить бы себе )(уй
В километр
И доставить ей
Удовольствие!

В.Маяковский
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60k
alertol 41 минуту назад
Напомнило "ми*ет это не измена, я сосала ртом а не сердцем"
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42k
Сергей 52 минуты назад
Одна из них называется жопа.
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18k
Kucher 56 минут назад
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2k
Damvrot Hohlam 58 минут назад
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12k
Б.Касторский Час назад
Учитывая количество отверстий у нее, то можно ещё двоих завести! В целом всем места хватит.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1741 пост (1657 в горячем)

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