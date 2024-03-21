Женщина с удвоением матки объяснила, почему для нее два бойфренда параллельно — не измена

Диагноз Энни Шарлотт был поставлен в 16 лет, когда она пошла к врачу за противозачаточной спиралью. С медицинской точки зрения феномен «матка дидельфис» означает, что женщина может зачать детей от двух разных мужчин в одно и то же время. Также у нее две менструации — с этим она справляется с помощью контрацептивов, — и, по ее словам, обе ее матки полностью функциональны.

В прошлом году Энни рассталась с партнером после длительных отношений и начала встречаться сразу с двумя мужчинами. Она утверждает, что не изменяет ни одному из них, поскольку одна ее вагина — для одного, а вторая — для другого. Разделяй и властвуй, так сказать.