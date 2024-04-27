Тяжела и неказиста жизнь британского артиста

«Моё тело на 70% покрыто татуировками — на работе меня игнорируют, а в супермаркете за мной следят охранники», рассказывает 29-летняя актриса из Манчестера. С такими данными ей уготованы исключительно роли преступниц и бездомных, да и их исчезающе мало.
29-летняя Сара Хатчинсон, актриса из Анкоутса (Манчестер), говорит, что максимум, на что она может рассчитывать — это получить роль криминального или маргинального персонажа. Да и для этого надо очень постараться.
После работы в сериале ITV «Хижина» заметных появлений на экране нет. Поскольку с ролями в кино все сложно, Сара также работает персональным тренером и музыкантом.
Свою первую татуировку на запястье — "4ever in my heart" — Сара сделала в 15 лет. По её прикидкам, с тех пор она потратила на боди-арт около 7 000 фунтов стерлингов (примерно 800 тысяч руб.).
Прошлым летом произошёл инцидент с охранником в супермаркете, который выбил женщину из колеи.
«Я была в Marks & Spencer летом, в шортах и топе, — говорит она. Я шла по магазину, искала что-нибудь себе на обед, и поняла, что охранник следит за мной. Я специально проверила — да, он шел именно за мной, куда бы я ни свернула. Я сказала ему: "Я что-нибудь украду, если вы будете продолжать следить за мной". Я уже привыкла к этому — иногда я даже не замечаю этого. На меня глазеют практически везде, где я бываю. Я не ворую — я размахиваю сумкой и показываю, что не ворую».
Сара говорит, что ее татуировки на руке в виде луны со звездой и слова "почему" — ее самое большое сожаление. Еще большую проблему представляет имя бывшего, вытатуированное на нижней стороне безымянного пальца: эту татуировку слишком больно удалять.
«У меня есть луна со звездой, а рядом с ними — слово "почему". Я спрашиваю себя, почему я это сделала. Сейчас я записана на татуировку с зачерненными пальцами скелета, так что это будет изображение кости через палец, потому что это единственная татуировка, которая может перекрыть эту старую».
Сара считает, что перекрытие старых и удаление некоторых нежелательных тату может обойтись ей примерно в 1 500 фунтов стерлингов (173 000 руб.).
«У всех сложилось мнение, что я злая, — рассказывает Сара. — Люди, с которыми я познакомилась на работе, говорили мне, что не разговаривали со мной очень долго, потому что я выгляжу пугающе. Меня всегда изображают бездомной. Меня видят в роли преступника — я получаю действительно дерьмовые роли только из-за своих татуировок. Я думаю, они все еще ассоциируются с плохим поведением, глупостью или идиотизмом. Люди ассоциируют их с преступлением».
Несмотря на то, что некоторые татуировки ей пришлось скрыть, потому что она сожалеет о них, например список имен пяти друзей, который она сделала во время ночной тусовки, она говорит, что есть и те, которыми она довольна.
Среди других ее татуировок — татуировки на морскую тематику, в том числе бутылка с надписью "Не все, кто блуждает, погибают", и древнеегипетские фрески, о которых, по ее словам, она не жалеет.
«У меня много некачественных тату. Я обращалась к дешевым мастерам, поэтому на мне много некачественно выполненных работ, и я собираюсь их исправить», — признаётся Сара.
Опираясь на собственный опыт, Сара советует всем, кто хочет сделать татуировку, никогда не обращаться к мастеру, который берёт за свою работу меньше 350 фунтов стерлингов (40 000 руб.) в день.
Она также рекомендует после выбора дизайна подождать минимум три месяца. И только убедившись в том, что выбранный рисунок по-прежнему вас радует и концепция не поменялась, идти в тату-салон и набивать тату.
Так что два главных правила — это не экономить и не торопиться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Художник делает татуировки, похожие на нашивки
- «Самая расписная» британка показала, как выглядела до татуировок
- Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее
- Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии
- 25 счастливчиков, выигравших в конкурсе на самую глупую татуировку
1."Я думаю, они все еще ассоциируются с плохим поведением, глупостью или идиотизмом." - Да.
2. Набитый на теле по пьяни список друзей на вечеринке - Прям говорит об осознанности и том, что человек живет правильно, хочет карьеру актера, успешный успех и т.д.
Хм, и идиотизму - нет границ!
"Так что два главных правила это не экономить и не торопиться". Главное правило - не делать этого.
Я не говорю, что против татуировок. Членам преступного сообщества, например, они необходимы для индентификации. Не только в качестве жертвы преступления, а жизнь у них опасная, но в качестве показателя статуса. Туземцы всякие любили и любят, но там понятно. Своя иерархия и традиции. Но вот в гражданской жизни? Не знаю. Странно это. Тело же не книжка-раскраска.