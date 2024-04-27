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Тяжела и неказиста жизнь британского артиста

Тяжела и неказиста жизнь британского артиста

Автор:
27 апреля 2024 12:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории людей   тату   татуированная   татуированная девушка   татуировки   татуировки на теле   
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«Моё тело на 70% покрыто татуировками — на работе меня игнорируют, а в супермаркете за мной следят охранники», рассказывает 29-летняя актриса из Манчестера. С такими данными ей уготованы исключительно роли преступниц и бездомных, да и их исчезающе мало.

29-летняя Сара Хатчинсон, актриса из Анкоутса (Манчестер), говорит, что максимум, на что она может рассчитывать — это получить роль криминального или маргинального персонажа. Да и для этого надо очень постараться.

После работы в сериале ITV «Хижина» заметных появлений на экране нет. Поскольку с ролями в кино все сложно, Сара также работает персональным тренером и музыкантом.

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Свою первую татуировку на запястье — "4ever in my heart" — Сара сделала в 15 лет. По её прикидкам, с тех пор она потратила на боди-арт около 7 000 фунтов стерлингов (примерно 800 тысяч руб.).

Прошлым летом произошёл инцидент с охранником в супермаркете, который выбил женщину из колеи.


«Я была в Marks & Spencer летом, в шортах и топе, — говорит она. Я шла по магазину, искала что-нибудь себе на обед, и поняла, что охранник следит за мной. Я специально проверила — да, он шел именно за мной, куда бы я ни свернула. Я сказала ему: "Я что-нибудь украду, если вы будете продолжать следить за мной". Я уже привыкла к этому — иногда я даже не замечаю этого. На меня глазеют практически везде, где я бываю. Я не ворую — я размахиваю сумкой и показываю, что не ворую».

Сара говорит, что ее татуировки на руке в виде луны со звездой и слова "почему" — ее самое большое сожаление. Еще большую проблему представляет имя бывшего, вытатуированное на нижней стороне безымянного пальца: эту татуировку слишком больно удалять.

«У меня есть луна со звездой, а рядом с ними — слово "почему". Я спрашиваю себя, почему я это сделала. Сейчас я записана на татуировку с зачерненными пальцами скелета, так что это будет изображение кости через палец, потому что это единственная татуировка, которая может перекрыть эту старую».

Сара считает, что перекрытие старых и удаление некоторых нежелательных тату может обойтись ей примерно в 1 500 фунтов стерлингов (173 000 руб.).

«У всех сложилось мнение, что я злая, — рассказывает Сара. — Люди, с которыми я познакомилась на работе, говорили мне, что не разговаривали со мной очень долго, потому что я выгляжу пугающе. Меня всегда изображают бездомной. Меня видят в роли преступника — я получаю действительно дерьмовые роли только из-за своих татуировок. Я думаю, они все еще ассоциируются с плохим поведением, глупостью или идиотизмом. Люди ассоциируют их с преступлением».


Несмотря на то, что некоторые татуировки ей пришлось скрыть, потому что она сожалеет о них, например список имен пяти друзей, который она сделала во время ночной тусовки, она говорит, что есть и те, которыми она довольна.

Среди других ее татуировок — татуировки на морскую тематику, в том числе бутылка с надписью "Не все, кто блуждает, погибают", и древнеегипетские фрески, о которых, по ее словам, она не жалеет.

«У меня много некачественных тату. Я обращалась к дешевым мастерам, поэтому на мне много некачественно выполненных работ, и я собираюсь их исправить», — признаётся Сара.

Опираясь на собственный опыт, Сара советует всем, кто хочет сделать татуировку, никогда не обращаться к мастеру, который берёт за свою работу меньше 350 фунтов стерлингов (40 000 руб.) в день.


Она также рекомендует после выбора дизайна подождать минимум три месяца. И только убедившись в том, что выбранный рисунок по-прежнему вас радует и концепция не поменялась, идти в тату-салон и набивать тату.


Так что два главных правила — это не экономить и не торопиться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории людей   тату   татуированная   татуированная девушка   татуировки   татуировки на теле   
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33  комментария
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
А она рассчитывала, что ей роль Белоснежки предложат?
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5k
Дмитрий Круглов 5 минут назад
Она Деву Марию хотела сыграть или Снежную Королеву? Кого?
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16k
Типа граф 18 минут назад
Она наверное ещё соски проколола и кольцо в клитор вставила .
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230
Иван Саломатов 19 минут назад
Ключевые моменты:
1."Я думаю, они все еще ассоциируются с плохим поведением, глупостью или идиотизмом." - Да.
2. Набитый на теле по пьяни список друзей на вечеринке - Прям говорит об осознанности и том, что человек живет правильно, хочет карьеру актера, успешный успех и т.д.
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25k
MrGod Полчаса назад
Выглядит как кусок дерьма и обижается, когда её дерьмом называют.
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193
Артём Полчаса назад
"Артиста"? Я в первом классе играл в школьном спектакле, видимо тоже артист!
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18k
a_komolow 43 минуты назад
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13k
Гомерчик 48 минут назад
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18k
Сергей 49 минут назад
Я не знаю как она себя видит, но на улице я таких встречаю и они мне кажутся такими!)
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37
Alexander.dmds 50 минут назад
Мразота конченая
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30k
Serg2001 Час назад
Сначала ей хотелось к себе внимания. Набила себе херни всякой. Но сработало. Стали обращать внимание. Теперь жалится, что слишком много внимания. Вердикт - "нытик обыкновенный".
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31k
AzuveR Час назад
Нужно было ещё мордулица разукрасить , различные и выгодные предложения,посыпались бы ,как из рога изобилия.
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15k
Ser Час назад
Да
... попусы ..."открыли Англию!
Хм, и идиотизму - нет границ!
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4k
Taf Taffus Час назад
Как там говорят обитатели территории между Белгородом и Тирасполем? "Бачили очи, о куповалы, йыште тэпэря, хочь повылазьте".
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4k
Хрюн Час назад
Дура обыкновенная.
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11k
Доктор Час назад
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12k
MPEG-8 Час назад
Мне сначала показалось, что это Марго Робби в образе.
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659
DuckTales 2 часа назад
По мне, так красиво , но это дело вкуса
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6k
Григорий 2 часа назад
наделать себе партаков на всё пальто и потом забивать их другими, мде.
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5k
Egoro 2 часа назад
Не выделываюсь - просто не понимаю, кто её [мат], это же противно.
"Так что два главных правила это не экономить и не торопиться". Главное правило - не делать этого.
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193
Артём Egoro Полчаса назад
К нам в контору устроилась работать дочь одной из сотрудниц. И у ней полспины забито татухой с иероглифами. И как-то разговорились с её матерью, и речб зашла про портаки. И тут я охренел. Оказалось, что когда доченька захотела, она с мамой согласовала эскиз, та дала денег, и даже к кольщику отвела.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Не знаю как сейчас, но раньше на призывной комиссии, если более четверти тела покрыто татуировками, направляли на психиатрическое обследование.
Я не говорю, что против татуировок. Членам преступного сообщества, например, они необходимы для индентификации. Не только в качестве жертвы преступления, а жизнь у них опасная, но в качестве показателя статуса. Туземцы всякие любили и любят, но там понятно. Своя иерархия и традиции. Но вот в гражданской жизни? Не знаю. Странно это. Тело же не книжка-раскраска.
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462
Кристина Б.Касторский Час назад
Раньше - это в Советское время. При нацистах и прочей либерально-капиталистической падали это уже не имеет никакого значения.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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