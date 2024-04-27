Тяжела и неказиста жизнь британского артиста

29-летняя Сара Хатчинсон, актриса из Анкоутса (Манчестер), говорит, что максимум, на что она может рассчитывать — это получить роль криминального или маргинального персонажа. Да и для этого надо очень постараться.



После работы в сериале ITV «Хижина» заметных появлений на экране нет. Поскольку с ролями в кино все сложно, Сара также работает персональным тренером и музыкантом.