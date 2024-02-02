48-летний эстонец просит визу в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней возлюбленной

За чашкой кофе в зале суда Март Соесон рассказал журналистам издания Daily Mail Australia, что познакомился с Эльфридой Рийт в начале 1996 года, когда приехал в Австралию изучать английский язык. Она помнила о нем как о внуке своего покойного мужа Альфреда и спустя годы пригласила погостить в своем доме в Бэнкстауне на юго-западе Сиднея.

По словам мистера Соесона, это не было любовью с первого взгляда, но они быстро подружились и с каждым днем их связь становилась все крепче.

«Она предлагала мне руководство, поддержку и дружеское общение, — написал Март Соесон в официальном заявлении, которое является частью его апелляции. — У нас было много общего и много причин проводить время вместе в сложившихся обстоятельствах».

Соесон вернулся в Эстонию, но приезжал в Австралию на каникулы в 2000 и 2007 годах, чтобы повидаться с Эльфридой, о которой к тому времени он «очень заботился» и по которой «очень скучал».