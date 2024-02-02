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48-летний эстонец просит визу в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней возлюбленной

48-летний эстонец просит визу в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней возлюбленной

Автор:
02 февраля 2024 13:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   виза   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   нарочно не придумаешь   ну и ну   разница в возрасте   
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48-летний адвокат из Эстонии Март Соесон утверждает, что по уши влюблён в 103-летнюю вдову своего деда, проживающую в Австралии, и разница в возрасте для них не имеет никакого значения. А их роман не имеет никакого отношения к заявлению на получение австралийской визы. Просто виза необходима Соесону, чтобы быть рядом с любимой женщиной.

48-летний адвокат из Эстонии просит оставить его в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней подругой, и понимает, почему некоторые скептики могут не поверить в реальность их любви.


Март Соесон состоит в отношениях с Эльфридой Рийт с 2013 года, и пара жила вместе, пока в 2022 году Эльфрида не была вынуждена переехать в дом престарелых. Госпожа Рийт, родившаяся в Эстонии, является вдовой деда Марта Соесона — она была его второй женой — и в феврале ей исполнится 104 года.


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Пара настаивает на том, что 55-летняя разница в возрасте не имеет значения, и им должно быть позволено продолжать свой «эксклюзивный долговременный роман» в течение всего времени, которое осталось у г-жи Рийт.


«То, что начиналось как полезная связь, которую я поддерживал с вдовой моего покойного деда, медленно, но верно превратилось в очень значимые и любящие отношения», — утверждает Март Соесон.


Мистер Соесон пытается получить постоянный вид на жительство в Австралии на основании того, что г-жа Рийт является его партнером, но на сегодняшний день его заявление на получение визы было отклонено. Официально ему не объяснили причину отказа, но он считает, что у Министерства внутренних дел возникли подозрения относительно законности их союза.


«Да, я знаю, что у нас разница в возрасте, — говорит Соесон. — И я знаю, что для некоторых людей это проблема. Но, как правило, разница в возрасте является проблемой в случае, когда женщина старше, а мужчина моложе. Это почему-то никогда не является проблемой в случае пожилого мужчины и молодой женщины. И я не в состоянии изменить это отношение».


Март Соесон передал свое дело в Административный апелляционный трибунал, чтобы добиться рассмотрения вопроса. Слушания в сиднейском офисе трибунала не состоялись, потому что госпожа Рийт была слишком расстроена, чтобы принимать участие в слушаниях.


За чашкой кофе в зале суда Март Соесон рассказал журналистам издания Daily Mail Australia, что познакомился с Эльфридой Рийт в начале 1996 года, когда приехал в Австралию изучать английский язык. Она помнила о нем как о внуке своего покойного мужа Альфреда и спустя годы пригласила погостить в своем доме в Бэнкстауне на юго-западе Сиднея.


По словам мистера Соесона, это не было любовью с первого взгляда, но они быстро подружились и с каждым днем их связь становилась все крепче.


«Она предлагала мне руководство, поддержку и дружеское общение, — написал Март Соесон в официальном заявлении, которое является частью его апелляции. — У нас было много общего и много причин проводить время вместе в сложившихся обстоятельствах».


Соесон вернулся в Эстонию, но приезжал в Австралию на каникулы в 2000 и 2007 годах, чтобы повидаться с Эльфридой, о которой к тому времени он «очень заботился» и по которой «очень скучал».


«Во время этих двух поездок моя связь с Эльфридой стала еще крепче, и когда я вернулся в Эстонию, я почувствовал тоску по общению с ней, — говорится в его заявлении. — Я получал огромное удовольствие от своих визитов, и встреча с ней помогла мне почувствовать себя гораздо более полноценным и счастливым в жизни. Вернувшись из поездки в 2007 году, я не мог отделаться от ощущения, что мне чего-то не хватает в жизни, и этим чем-то была Эльфрида».


Мужчина брал ежегодный отпуск, чтобы ездить в Сидней, в 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 и 2012/13 годах с единственной целью — увидеться с госпожой Рийт. Во время последнего визита пара осознала, что их чувства друг к другу стали глубже и вышли за рамки дружбы.


«Проведя вместе пять последних отпускных сезонов, мы с Эльфридой стали очень близки, — говорится в заявлении. — Эльфрида была абсолютно влюблена в меня, и я испытывал к ней те же чувства».


По словам Марта Соесона, женщина демонстрировала свою любовь к нему тем, что проводила больше времени на кухне, готовя его любимые блюда на завтрак, обед и ужин.


«Мы с Эльфридой также стали физически ближе, она постоянно обнимала меня и уделяла мне внимание так, как не делала этого раньше».


Мистер Соесон считает, что его романтические отношения с Эльфридой Рийт начались в январе 2013 года, когда ей было 92 года, а ему — 37.


«До нашей встречи Эльфрида чувствовала себя очень одинокой и беспомощной. С тех пор как мы начали жить вместе, я принес в ее жизнь радость, счастье и безопасность».

Эльфрида Рийт, гражданка Австралии, бежавшая из Европы после Второй мировой войны, осталась одна после смерти мужа в 1987 году. Когда в суде ее спросили, хочет ли она, чтобы мистер Соесон вернулся в Эстонию, она воскликнула: «Нет!».


В своем заявлении, поданном в соответствии с законом, женщина заявила, что к январю 2013 года поняла, что ее чувства к Марту вышли далеко за рамки дружеских.


«Я влюбилась в него, и это было то, что мне нужно было выразить, — говорится в ее заявлении. — Я была одинока, мне нужен был партнер рядом, кто-то, кто заботился бы обо мне и был рядом, чтобы радоваться вместе со мной в хорошие времена и поддерживать меня в трудные, и я знаю, что нашла его в Марте».


Следующим шагом для Соесона стало прекращение юридической карьеры в Эстонии и переезд в Австралию в дом Рийт в Бэнкстауне, что он и сделал в сентябре 2018 года.


«Я быстро начал планировать, так как знал, что будет сложно перевезти все свои дела, имущество и жизнь в Австралию, чтобы постоянно жить с моим партнером», — сказал он в своем заявлении.


К тому времени, когда пара начала сожительствовать, Эльфриде Рийт было 98 лет, и, по словам 43-летнего Марта Соесона, она все еще была «чрезвычайно активна». Они жили вместе, пока в сентябре 2022 года Эльфрида Рийт не переехала в дом престарелых.


«Это решение далось нам обоим нелегко, но было вынужденным в связи с состоянием ее здоровья и рекомендациями медицинских специалистов, — говорится в заявлении Соесона. — Изменения в условиях жизни Эльфриды не изменили наших отношений. Мы любим друг друга и по-прежнему духовно и эмоционально связаны».


Март Соесон впервые подал заявление на постоянное проживание в марте 2016 года, в июле 2017 года ему была выдана временная виза, но перед Рождеством 2018 года ему было отказано в постоянной (партнерской) визе.


Он надеялся, что суд признает, что у него были «настоящие фактические отношения» с Эльфридой Рийт, и разрешит ему остаться в Австралии.


«Любовь не спрашивает возраста, — сказал он в интервью Daily Mail Australia. — У нас по-прежнему крепкие отношения. Мы хотим остаться вместе, ведь у нее уже нет десятилетий жизни впереди».


Мужчине пришлось пойти на значительные жертвы, чтобы начать новую жизнь с Эльфридой Рийт в Австралии. Его юридические документы не были признаны, и он подрабатывал маляром.



«С января 2013 года мы с Эльфридой состоим в эксклюзивных длительных романтических отношениях, — написал он в своем заявлении. — Я переехал в Австралию и пожертвовал многими годами ради благополучия Эльфриды и наших искренних обязательств. Она воспринимает меня как своего мужа, несмотря на то, что мы никогда не вступали в официальный и гражданский брак».


Госпожа Рийт, у которой нет детей, получает пенсию по возрасту, и пара живет на эти деньги плюс то, что зарабатывает Март.


«У нас нет грандиозных планов на будущее, мы идем вперед шаг за шагом и благодарны жизни за то, что она нам приносит», — говорится в заявлении мистера Соесона.


Мужчина регулярно навещает свою подругу в доме престарелых, принося ей любимые продукты: шоколад, ягоды и фрукты. Они ходят на концерты, службы в часовне, вместе смотрят телевизор, ходят пить кофе с друзьями и посещают медицинских специалистов.



Март Соесон меняет батарейки в слуховом аппарате Эльфриды Рийт и снабжает ее лекарствами.


«Со временем она все больше и больше зависит от меня, — говорит он в своем заявлении. — Она постоянно спрашивает, где я, и очень переживает, когда знает, что меня нет рядом. В долгосрочной перспективе мы надеемся продолжать наши отношения и безраздельно отдавать друг другу свою преданность и любовь. Мы преданы друг другу, влюблены и считаем друг друга партнерами не только по любви, но и по жизни».


По словам Соесона, пара не планирует жениться, поскольку Эльфрида Рийт не заинтересована в свадьбе.


«Она очень современна. Эльфрида сказала мне, что отношения равны браку. Она сказала, что не тоскует по браку».


Апелляция Соесона будет рассмотрена в назначенную дату, и он очень надеется на успех.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   виза   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   нарочно не придумаешь   ну и ну   разница в возрасте   
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23  комментария
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1k
Darki 2 часа назад
Ту даже хз что сказать.У чувака явно фляга свистит ну а бабушке уже прогулы на погосте ставят.
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4k
Anners 6 минут назад
В погоне за халявой этот лабас, как видно, на многое готов. Но прогадал - надо было мужика найти. По 3,14дорской теме быстрее бы визу получил, как беженец от гомофобного преследования.
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124
sioma08 18 минут назад
Красавчег! Любви все возрасты покорны...
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223
Посейдон 22 минуты назад
Любитель сухарей и сухофруктов...
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2k
svetludmila 23 минуты назад
Бабушка рекордсменка. Если мужчина готов о неё заботиться, и ей это нравится, не понятно, зачем отказывать. Пусть порадуется старушка.
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6k
Duckk Полчаса назад
Где-то тихо заплакал галкин.
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678
Bublic 77 38 минут назад
Галкин одобряет
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12
MrPalych 39 минут назад
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4k
solovei7 43 минуты назад
Детей только не хватает) а так идилия))
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18k
Сергей 57 минут назад
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53k
smakido 57 минут назад
Оригинальный он человек !
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30k
Aqueronte 57 минут назад
а всего то надо знать что после сорока получить рабочую визу в Австралии невозможно. А без нее пмж тоже не получить.
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5k
Йож Час назад
Даже дар речи пропал.....
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2k
Иван Иванов Час назад
Ну это без всяких разговоров любовь
Это такая прямо чистая, непорочная светлая любовь
Аж до слёз пробирает
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26k
ЦСКА Час назад
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4k
SmartCat101 Час назад
просил бы визу по уходу за бабушкой - дали бы без проблем
а так ..... не верю (с) Станиславский
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4k
workmen77 Час назад
Галкину есть куда расти
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Хорошая пара , тормознутый эстонец и бабушка которую заждались на том свете.
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10k
Garpia121 2 часа назад
Какими бы не были эти отношения, они продолжатся долгие годы. Любовь, это не всегда секс, они могут быть близки душевно. Если оба хотят быть месте, какое право имеет общество, этому препятствовать. Не считайте это общепринятым браком, считайте побегом от одиночества.
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42k
Сергей 2 часа назад
любофь зла, полюбишь и козла.
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11k
MakDag 2 часа назад
Шаляпину впору консалтинговое агентство открывать.
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