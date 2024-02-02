48-летний эстонец просит визу в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней возлюбленной

48-летний адвокат из Эстонии Март Соесон утверждает, что по уши влюблён в 103-летнюю вдову своего деда, проживающую в Австралии, и разница в возрасте для них не имеет никакого значения. А их роман не имеет никакого отношения к заявлению на получение австралийской визы. Просто виза необходима Соесону, чтобы быть рядом с любимой женщиной.
48-летний адвокат из Эстонии просит оставить его в Австралии, чтобы быть рядом со своей 103-летней подругой, и понимает, почему некоторые скептики могут не поверить в реальность их любви.
Март Соесон состоит в отношениях с Эльфридой Рийт с 2013 года, и пара жила вместе, пока в 2022 году Эльфрида не была вынуждена переехать в дом престарелых. Госпожа Рийт, родившаяся в Эстонии, является вдовой деда Марта Соесона — она была его второй женой — и в феврале ей исполнится 104 года.
Пара настаивает на том, что 55-летняя разница в возрасте не имеет значения, и им должно быть позволено продолжать свой «эксклюзивный долговременный роман» в течение всего времени, которое осталось у г-жи Рийт.
«То, что начиналось как полезная связь, которую я поддерживал с вдовой моего покойного деда, медленно, но верно превратилось в очень значимые и любящие отношения», — утверждает Март Соесон.
Мистер Соесон пытается получить постоянный вид на жительство в Австралии на основании того, что г-жа Рийт является его партнером, но на сегодняшний день его заявление на получение визы было отклонено. Официально ему не объяснили причину отказа, но он считает, что у Министерства внутренних дел возникли подозрения относительно законности их союза.
«Да, я знаю, что у нас разница в возрасте, — говорит Соесон. — И я знаю, что для некоторых людей это проблема. Но, как правило, разница в возрасте является проблемой в случае, когда женщина старше, а мужчина моложе. Это почему-то никогда не является проблемой в случае пожилого мужчины и молодой женщины. И я не в состоянии изменить это отношение».
Март Соесон передал свое дело в Административный апелляционный трибунал, чтобы добиться рассмотрения вопроса. Слушания в сиднейском офисе трибунала не состоялись, потому что госпожа Рийт была слишком расстроена, чтобы принимать участие в слушаниях.
За чашкой кофе в зале суда Март Соесон рассказал журналистам издания Daily Mail Australia, что познакомился с Эльфридой Рийт в начале 1996 года, когда приехал в Австралию изучать английский язык. Она помнила о нем как о внуке своего покойного мужа Альфреда и спустя годы пригласила погостить в своем доме в Бэнкстауне на юго-западе Сиднея.
По словам мистера Соесона, это не было любовью с первого взгляда, но они быстро подружились и с каждым днем их связь становилась все крепче.
«Она предлагала мне руководство, поддержку и дружеское общение, — написал Март Соесон в официальном заявлении, которое является частью его апелляции. — У нас было много общего и много причин проводить время вместе в сложившихся обстоятельствах».
Соесон вернулся в Эстонию, но приезжал в Австралию на каникулы в 2000 и 2007 годах, чтобы повидаться с Эльфридой, о которой к тому времени он «очень заботился» и по которой «очень скучал».
«Во время этих двух поездок моя связь с Эльфридой стала еще крепче, и когда я вернулся в Эстонию, я почувствовал тоску по общению с ней, — говорится в его заявлении. — Я получал огромное удовольствие от своих визитов, и встреча с ней помогла мне почувствовать себя гораздо более полноценным и счастливым в жизни. Вернувшись из поездки в 2007 году, я не мог отделаться от ощущения, что мне чего-то не хватает в жизни, и этим чем-то была Эльфрида».
Мужчина брал ежегодный отпуск, чтобы ездить в Сидней, в 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 и 2012/13 годах с единственной целью — увидеться с госпожой Рийт. Во время последнего визита пара осознала, что их чувства друг к другу стали глубже и вышли за рамки дружбы.
«Проведя вместе пять последних отпускных сезонов, мы с Эльфридой стали очень близки, — говорится в заявлении. — Эльфрида была абсолютно влюблена в меня, и я испытывал к ней те же чувства».
По словам Марта Соесона, женщина демонстрировала свою любовь к нему тем, что проводила больше времени на кухне, готовя его любимые блюда на завтрак, обед и ужин.
«Мы с Эльфридой также стали физически ближе, она постоянно обнимала меня и уделяла мне внимание так, как не делала этого раньше».
Мистер Соесон считает, что его романтические отношения с Эльфридой Рийт начались в январе 2013 года, когда ей было 92 года, а ему — 37.
«До нашей встречи Эльфрида чувствовала себя очень одинокой и беспомощной. С тех пор как мы начали жить вместе, я принес в ее жизнь радость, счастье и безопасность».
Эльфрида Рийт, гражданка Австралии, бежавшая из Европы после Второй мировой войны, осталась одна после смерти мужа в 1987 году. Когда в суде ее спросили, хочет ли она, чтобы мистер Соесон вернулся в Эстонию, она воскликнула: «Нет!».
В своем заявлении, поданном в соответствии с законом, женщина заявила, что к январю 2013 года поняла, что ее чувства к Марту вышли далеко за рамки дружеских.
«Я влюбилась в него, и это было то, что мне нужно было выразить, — говорится в ее заявлении. — Я была одинока, мне нужен был партнер рядом, кто-то, кто заботился бы обо мне и был рядом, чтобы радоваться вместе со мной в хорошие времена и поддерживать меня в трудные, и я знаю, что нашла его в Марте».
Следующим шагом для Соесона стало прекращение юридической карьеры в Эстонии и переезд в Австралию в дом Рийт в Бэнкстауне, что он и сделал в сентябре 2018 года.
«Я быстро начал планировать, так как знал, что будет сложно перевезти все свои дела, имущество и жизнь в Австралию, чтобы постоянно жить с моим партнером», — сказал он в своем заявлении.
К тому времени, когда пара начала сожительствовать, Эльфриде Рийт было 98 лет, и, по словам 43-летнего Марта Соесона, она все еще была «чрезвычайно активна». Они жили вместе, пока в сентябре 2022 года Эльфрида Рийт не переехала в дом престарелых.
«Это решение далось нам обоим нелегко, но было вынужденным в связи с состоянием ее здоровья и рекомендациями медицинских специалистов, — говорится в заявлении Соесона. — Изменения в условиях жизни Эльфриды не изменили наших отношений. Мы любим друг друга и по-прежнему духовно и эмоционально связаны».
Март Соесон впервые подал заявление на постоянное проживание в марте 2016 года, в июле 2017 года ему была выдана временная виза, но перед Рождеством 2018 года ему было отказано в постоянной (партнерской) визе.
Он надеялся, что суд признает, что у него были «настоящие фактические отношения» с Эльфридой Рийт, и разрешит ему остаться в Австралии.
«Любовь не спрашивает возраста, — сказал он в интервью Daily Mail Australia. — У нас по-прежнему крепкие отношения. Мы хотим остаться вместе, ведь у нее уже нет десятилетий жизни впереди».
Мужчине пришлось пойти на значительные жертвы, чтобы начать новую жизнь с Эльфридой Рийт в Австралии. Его юридические документы не были признаны, и он подрабатывал маляром.
«С января 2013 года мы с Эльфридой состоим в эксклюзивных длительных романтических отношениях, — написал он в своем заявлении. — Я переехал в Австралию и пожертвовал многими годами ради благополучия Эльфриды и наших искренних обязательств. Она воспринимает меня как своего мужа, несмотря на то, что мы никогда не вступали в официальный и гражданский брак».
Госпожа Рийт, у которой нет детей, получает пенсию по возрасту, и пара живет на эти деньги плюс то, что зарабатывает Март.
«У нас нет грандиозных планов на будущее, мы идем вперед шаг за шагом и благодарны жизни за то, что она нам приносит», — говорится в заявлении мистера Соесона.
Мужчина регулярно навещает свою подругу в доме престарелых, принося ей любимые продукты: шоколад, ягоды и фрукты. Они ходят на концерты, службы в часовне, вместе смотрят телевизор, ходят пить кофе с друзьями и посещают медицинских специалистов.
Март Соесон меняет батарейки в слуховом аппарате Эльфриды Рийт и снабжает ее лекарствами.
«Со временем она все больше и больше зависит от меня, — говорит он в своем заявлении. — Она постоянно спрашивает, где я, и очень переживает, когда знает, что меня нет рядом. В долгосрочной перспективе мы надеемся продолжать наши отношения и безраздельно отдавать друг другу свою преданность и любовь. Мы преданы друг другу, влюблены и считаем друг друга партнерами не только по любви, но и по жизни».
По словам Соесона, пара не планирует жениться, поскольку Эльфрида Рийт не заинтересована в свадьбе.
«Она очень современна. Эльфрида сказала мне, что отношения равны браку. Она сказала, что не тоскует по браку».
Апелляция Соесона будет рассмотрена в назначенную дату, и он очень надеется на успех.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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