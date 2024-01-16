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У чернокожих родителей получился ребёнок-альбинос с рыжими волосами

У чернокожих родителей получился ребёнок-альбинос с рыжими волосами

Автор:
16 января 2024 15:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Генетика   Люди-альбиносы   альбинизм   альбинос   дети. генетика   и такое бывает   истории людей   необычно   
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24-летняя Вивьен Темитопе Хассан испытала настоящий шок, когда увидела своего малыша Зайна. Он родился в марте 2023 года с альбинизмом. Несмотря на то, что Вивьен и ее муж чернокожие, у ребёнка белая кожа и рыжая шевелюра. Теперь Вивьен красит свои волосы, чтобы Зайн «не чувствовал себя обделённым».


Вивьен и ее муж Эзике Эбота, впервые ставшие родителями, говорят, что среди их родственников нет ни одного случая альбинизма.



В три месяца волосы на затылке у Зайна начали рыжеть, а к сентябрю у него уже была целая голова рыжих волос, что вдохновило Вивьен на то, чтобы покрасить свои собственные.


Сейчас Зайну 10 месяцев, он счастлив и здоров. Единственная его проблема, связанная с альбинизмом, — это чувствительность глаз к свету.


«Когда акушерки впервые передали мне Зайна, я была потрясена и счастлива одновременно, — рассказывает Вивьен. — Сначала я сомневалась, все ли у него в порядке со здоровьем. Я задавала врачам много вопросов, и они сказали, что его меланин может проявиться через несколько недель. Некоторые нигерийские дети рождаются светлыми, а потом темнеют, но у Зайна все осталось по-прежнему».


«Я начала красить свои волосы в его цвет, чтобы он не чувствовал себя обделенным, и это очень весело! Мы, конечно, привлекаем много внимания, когда появляемся на публике, но люди в основном любопытны, и я с удовольствием рассказываю о состоянии Зайна. Он от природы такой счастливый и дружелюбный ребенок, и я не виню людей за то, что они тянутся к нему».


Альбинизм — это наследственное заболевание, при котором у человека очень светлая кожа, волосы и глаза, поскольку в его организме содержится меньше меланина, чем обычно.


Изменение волос Зайна стало для Вивьен шоком, поскольку медики не предупреждали ее об этом, но после поиска в Google она успокоилась и убедилась, что это нормально.


Альбинизм также означает, что Зайн очень чувствителен к свету, поэтому Вивьен наносит на его кожу толстый слой солнцезащитного крема и обязательно надевает на него головной убор, когда они идут гулять на улицу при дневном свете.


«Об альбинизме мы мало что знали, — говорит Вивьен. — Мне было все равно, как выглядит мой сын. Для нас он и так был прекрасен, но мы больше думали о том, каким может быть здоровье Зайна в будущем. Он не видит людей на расстоянии, и когда он выходит на улицу, я смазываю его кожу солнцезащитным кремом. Мы будем следить за его зрением, пока он растет, потому что уровень меланина влияет на развитие сетчатки. Когда мы всей семьей выходим на улицу, люди смотрят на нас. Я их не виню, ведь мы два чернокожих человека с белым ребенком. Некоторые даже спрашивает, не кукла ли он. К счастью, мы не сталкивалась с недоброжелательным отношением в реале. Увы, в Интернете — да. Пришлось отрастить толстую кожу, чтобы защититься от сетевых троллей».


«Люди в Сети говорили, что нам с мужем не стоит больше иметь детей, обвиняли нас в прославлении альбинизма и даже утверждали, что Эзике не является отцом Зайна. Сначала мне было больно, я чуть не удалила аккаунт на TikTok. Но я не могла позволить каким-то злобным незнакомцам украсть мою радость. Зайн — такой красивый ребёнок, и я люблю маленькое сообщество, которое мы создали, чтобы распространить информацию об альбинизме. Когда он у нас появился, мы мало что знали об этом заболевании, и мне хочется думать, что мы можем помочь другим родителям».


«Ужасно, что люди пишут о невинном ребенке, но теперь я просто блокирую и удаляю сообщения, если считаю нужным. Люди в Интернете обвиняют меня в том, что я крашу волосы Зайна, что просто безумие, ведь он еще совсем малыш. Мне нравится подбирать цвет своих волос под волосы Зайна. Может быть, однажды я заставлю своего мужа сделать то же самое».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Генетика   Люди-альбиносы   альбинизм   альбинос   дети. генетика   и такое бывает   истории людей   необычно   
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29  комментариев
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89k
Доктор Джонс 2 часа назад
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11k
Zемляк Минуту назад
Когда не с мужем - не пренебрегай презиком.
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19k
Обыватель 5 минут назад
Штирлицу сообщили о рождении очередного ребенка.
Он был счастлив.
Ведь он 3 года не был дома
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5k
Харон 7 минут назад
Ну-ну...
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603
Алексей Бляйбтрой 12 минут назад
Жизни рыжих важны
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turyst Полчаса назад
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56k
turyst Полчаса назад
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1k
Кожар Полчаса назад
Сосед. Там в Британии рыжих, как белок...
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5k
samis 50 минут назад
я представляю его лицо когда она родила)))
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56k
Опиум для народа 55 минут назад
В роддоме у женщины родился негр. Медсестра, выйдя в коридор, увидела огромного мужика, свирепого вида и не решилась рассказать. Позвала сторожа Иваныча, налила стакан спирта и говорит:
- Поди скажи Сидорову, что у него негр родился. Но смотри, растолкуй, что, мол мутация, гены...
Иваныч хлопнул стакан, выкатился в коридор и спрашивает:
- Ты что ли Сидоров? Дурак ты, Сидоров! Мутатор мыть надо. Негр у тебя родился, Геной назвали.

Тут с точностью до наоборот...
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8k
vasilykopkov 58 минут назад
У альбиносов обычно волосы бесцветные (белые), а радужка глаз - красноватая, так как нет в ней нет меланина видны кровеносные сосуды. А здесь - нормальный рыжий мальчик с карими глазами, у рыжих почти всегда гиперчувствительность к солнцу.
PS Судя по выражению лица папаши, он тоже не очень верит в "альбинизм".
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92k
sapér Vodička 59 минут назад
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28k
Егор Час назад
Как тут без баяна!
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14k
Иван Иваныч Час назад
Теперь бы осмотреть соседей и друзей.
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961
ProFanas Час назад
такое случается. Особенно от переедания противозачаточных ..
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1k
Gamak Час назад
Сын пишет матери письмо из Африки:
Дорогая мама, пока я был в командировке, Машка родила мне сына. Говорит, что он родился белым, но так как у нее не было молока и его кормила черная женщина, то он почернел.
Ответ матери:
Дорогой сынок! Когда я вас троих родила, у меня тоже не было молока, и вас кормила корова, однако рога только у тебя выросли.
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1k
александр ломовицкий 2 часа назад
я чет не понял, у отца глаза нарисованные или просто он под кайфом . вот и ребенок хз какой родился.
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"К счастью, мы не сталкивалась с недоброжелательным отношением в реале." - у них же альбиносов колдуны похищают, и разбирают на запчасти для амулетов?
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20k
Андрей 2 часа назад
Видать бабушка согрешила с водолазом.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Э-э-э... а разве у альбиносов бывают карие глаза?
Кто в курсе?
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62k
pynh 2 часа назад
Если у рыжих нет души, а альбиносы это души умерших белых, то что-то тут не сходится.
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