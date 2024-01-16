У чернокожих родителей получился ребёнок-альбинос с рыжими волосами

24-летняя Вивьен Темитопе Хассан испытала настоящий шок, когда увидела своего малыша Зайна. Он родился в марте 2023 года с альбинизмом. Несмотря на то, что Вивьен и ее муж чернокожие, у ребёнка белая кожа и рыжая шевелюра. Теперь Вивьен красит свои волосы, чтобы Зайн «не чувствовал себя обделённым».
Вивьен и ее муж Эзике Эбота, впервые ставшие родителями, говорят, что среди их родственников нет ни одного случая альбинизма.
В три месяца волосы на затылке у Зайна начали рыжеть, а к сентябрю у него уже была целая голова рыжих волос, что вдохновило Вивьен на то, чтобы покрасить свои собственные.
Сейчас Зайну 10 месяцев, он счастлив и здоров. Единственная его проблема, связанная с альбинизмом, — это чувствительность глаз к свету.
«Когда акушерки впервые передали мне Зайна, я была потрясена и счастлива одновременно, — рассказывает Вивьен. — Сначала я сомневалась, все ли у него в порядке со здоровьем. Я задавала врачам много вопросов, и они сказали, что его меланин может проявиться через несколько недель. Некоторые нигерийские дети рождаются светлыми, а потом темнеют, но у Зайна все осталось по-прежнему».
«Я начала красить свои волосы в его цвет, чтобы он не чувствовал себя обделенным, и это очень весело! Мы, конечно, привлекаем много внимания, когда появляемся на публике, но люди в основном любопытны, и я с удовольствием рассказываю о состоянии Зайна. Он от природы такой счастливый и дружелюбный ребенок, и я не виню людей за то, что они тянутся к нему».
Альбинизм — это наследственное заболевание, при котором у человека очень светлая кожа, волосы и глаза, поскольку в его организме содержится меньше меланина, чем обычно.
Изменение волос Зайна стало для Вивьен шоком, поскольку медики не предупреждали ее об этом, но после поиска в Google она успокоилась и убедилась, что это нормально.
Альбинизм также означает, что Зайн очень чувствителен к свету, поэтому Вивьен наносит на его кожу толстый слой солнцезащитного крема и обязательно надевает на него головной убор, когда они идут гулять на улицу при дневном свете.
«Об альбинизме мы мало что знали, — говорит Вивьен. — Мне было все равно, как выглядит мой сын. Для нас он и так был прекрасен, но мы больше думали о том, каким может быть здоровье Зайна в будущем. Он не видит людей на расстоянии, и когда он выходит на улицу, я смазываю его кожу солнцезащитным кремом. Мы будем следить за его зрением, пока он растет, потому что уровень меланина влияет на развитие сетчатки. Когда мы всей семьей выходим на улицу, люди смотрят на нас. Я их не виню, ведь мы два чернокожих человека с белым ребенком. Некоторые даже спрашивает, не кукла ли он. К счастью, мы не сталкивалась с недоброжелательным отношением в реале. Увы, в Интернете — да. Пришлось отрастить толстую кожу, чтобы защититься от сетевых троллей».
«Люди в Сети говорили, что нам с мужем не стоит больше иметь детей, обвиняли нас в прославлении альбинизма и даже утверждали, что Эзике не является отцом Зайна. Сначала мне было больно, я чуть не удалила аккаунт на TikTok. Но я не могла позволить каким-то злобным незнакомцам украсть мою радость. Зайн — такой красивый ребёнок, и я люблю маленькое сообщество, которое мы создали, чтобы распространить информацию об альбинизме. Когда он у нас появился, мы мало что знали об этом заболевании, и мне хочется думать, что мы можем помочь другим родителям».
«Ужасно, что люди пишут о невинном ребенке, но теперь я просто блокирую и удаляю сообщения, если считаю нужным. Люди в Интернете обвиняют меня в том, что я крашу волосы Зайна, что просто безумие, ведь он еще совсем малыш. Мне нравится подбирать цвет своих волос под волосы Зайна. Может быть, однажды я заставлю своего мужа сделать то же самое».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Если б я был султан: безработный японец завел четырех жен и трех детей
Он был счастлив.
Ведь он 3 года не был дома
- Поди скажи Сидорову, что у него негр родился. Но смотри, растолкуй, что, мол мутация, гены...
Иваныч хлопнул стакан, выкатился в коридор и спрашивает:
- Ты что ли Сидоров? Дурак ты, Сидоров! Мутатор мыть надо. Негр у тебя родился, Геной назвали.
Тут с точностью до наоборот...
PS Судя по выражению лица папаши, он тоже не очень верит в "альбинизм".
Дорогая мама, пока я был в командировке, Машка родила мне сына. Говорит, что он родился белым, но так как у нее не было молока и его кормила черная женщина, то он почернел.
Ответ матери:
Дорогой сынок! Когда я вас троих родила, у меня тоже не было молока, и вас кормила корова, однако рога только у тебя выросли.
Кто в курсе?