У чернокожих родителей получился ребёнок-альбинос с рыжими волосами

«Люди в Сети говорили, что нам с мужем не стоит больше иметь детей, обвиняли нас в прославлении альбинизма и даже утверждали, что Эзике не является отцом Зайна. Сначала мне было больно, я чуть не удалила аккаунт на TikTok. Но я не могла позволить каким-то злобным незнакомцам украсть мою радость. Зайн — такой красивый ребёнок, и я люблю маленькое сообщество, которое мы создали, чтобы распространить информацию об альбинизме. Когда он у нас появился, мы мало что знали об этом заболевании, и мне хочется думать, что мы можем помочь другим родителям».

«Ужасно, что люди пишут о невинном ребенке, но теперь я просто блокирую и удаляю сообщения, если считаю нужным. Люди в Интернете обвиняют меня в том, что я крашу волосы Зайна, что просто безумие, ведь он еще совсем малыш. Мне нравится подбирать цвет своих волос под волосы Зайна. Может быть, однажды я заставлю своего мужа сделать то же самое».