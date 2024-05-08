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Компания AstraZeneca начала отзывать вакцину от COVID-19 из-за смертей привитых от тромбоза

Компания AstraZeneca начала отзывать вакцину от COVID-19 из-за смертей привитых от тромбоза

Автор:
08 мая 2024 19:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Вакцина   СУД   ковид   компенсация   тромбоз   
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Ещё недавно бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон называл препарат «триумфом британской науки».

AstraZeneca одной из первых в мире разработала вакцину от ковида. Она продавалась просто влёт, а компания получала огромную прибыль.

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Препарат называется Vaxzevria, в 2020-м, премьер Джонсон назвал его «триумфом британской науки». А через год начались проблемы: несколько стран ЕС приостановили вакцинацию Vaxzevria по подозрению в «побочке» - смертельно опасном тромбозе. Европейцы долго совещались, проводили исследования вакцины и собирали медицинских светил на консилиумы. Потом внезапно стали вновь закупать Vaxzevria и заявили, что случаи тромбоза от неё - это всё чёрный пиар и вообще неправда.

В 2023 году британский начал рассмотрение коллективного иска к AstraZeneca. Его подали родственники умерших или тяжело пострадавших после вакцинации людей. У всех был тромбоз (от которого открещивались боссы компании) и началось ещё одно долгое разбирательство. В итоге контора признала, что вакцина «крайне редко» может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). А он уже в 20% случаев отправляет больных на небеса. Из документов следует, что затерпевшие от вакцины и их родня суммарно требуют 125 млн долларов. Но требовать будут ещё долго, такие дела быстро не решаются.

В документах фигурирует цифра в 158 пострадавших. Вероятно, одни после прививки отправились в страну вечной охоты, у других начался тромбоз и осложнения. Потому что дают именно общее количество пациентов. Кто ещё дышит, получил от правительства Великобритании £120 000 ($150 000). А компания настроена на длительную тяжбу.

На фоне исков и слухов, дела у AstraZeneca пошли плоховато. Тогда она объявила, что убирает вакцину с рынка «по коммерческим причинам». Якобы появилось много аналогов и Vaxzevria стала продаваться слабо. Также она отзывает лицензии на препарат по всему миру: со вчерашнего дня его нельзя купить в ЕС, вскоре такой же запрет будет в Великобритании. Затем - и в других странах. Кстати, в США эту вакцину изначально не одобрили к использованию.

Как только новости об отзыве лицензии попали в СМИ, акции компании выросли в цене и её капитализация увеличилась на £3 млрд ($3,75 млрд). Вот что значит вовремя отказаться от «токсичного» препарата. Ну а с судами они разберутся. Так что у фармацевтического гиганта AstraZeneca опять всё хорошо.

В отличии от некоторых привитых их вакциной.

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Метки: COVID-19   Вакцина   СУД   ковид   компенсация   тромбоз   
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11  комментариев
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33k
Владимир Час назад
Это же этим шмурдяком наш Лешенька Навальный-карнавальный прививался?
Ну зато иностранное, ага.
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128k
Аааа 15 минут назад
Проткнутые любители намордников, ваш выход!
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393k
Алексей 23 минуты назад
так может навальный от нее и загнулся?
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3k
Rom 39 минут назад
Прививался, но делать этого было не надо.
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8k
V2.Smirnov 39 минут назад
А теперь вспомним, что США и ЕС сразу дали АстраЗенеке сертификат, а наш Спутник - заблокировали как недостаточно проверенный. И сразу нам станет понятно, что тихая война против нас велась уже и тогда.
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16k
Ёшкин кот Час назад
Эх, помнится на Фишках рубились на тему: прививаться-не прививаться...С взвизгами, уханием и утробным хеканьем.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2897 постов (2849 в горячем)

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