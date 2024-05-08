Компания AstraZeneca начала отзывать вакцину от COVID-19 из-за смертей привитых от тромбоза

Ещё недавно бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон называл препарат «триумфом британской науки».
AstraZeneca одной из первых в мире разработала вакцину от ковида. Она продавалась просто влёт, а компания получала огромную прибыль.
Препарат называется Vaxzevria, в 2020-м, премьер Джонсон назвал его «триумфом британской науки». А через год начались проблемы: несколько стран ЕС приостановили вакцинацию Vaxzevria по подозрению в «побочке» - смертельно опасном тромбозе. Европейцы долго совещались, проводили исследования вакцины и собирали медицинских светил на консилиумы. Потом внезапно стали вновь закупать Vaxzevria и заявили, что случаи тромбоза от неё - это всё чёрный пиар и вообще неправда.
В 2023 году британский начал рассмотрение коллективного иска к AstraZeneca. Его подали родственники умерших или тяжело пострадавших после вакцинации людей. У всех был тромбоз (от которого открещивались боссы компании) и началось ещё одно долгое разбирательство. В итоге контора признала, что вакцина «крайне редко» может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). А он уже в 20% случаев отправляет больных на небеса. Из документов следует, что затерпевшие от вакцины и их родня суммарно требуют 125 млн долларов. Но требовать будут ещё долго, такие дела быстро не решаются.
В документах фигурирует цифра в 158 пострадавших. Вероятно, одни после прививки отправились в страну вечной охоты, у других начался тромбоз и осложнения. Потому что дают именно общее количество пациентов. Кто ещё дышит, получил от правительства Великобритании £120 000 ($150 000). А компания настроена на длительную тяжбу.
На фоне исков и слухов, дела у AstraZeneca пошли плоховато. Тогда она объявила, что убирает вакцину с рынка «по коммерческим причинам». Якобы появилось много аналогов и Vaxzevria стала продаваться слабо. Также она отзывает лицензии на препарат по всему миру: со вчерашнего дня его нельзя купить в ЕС, вскоре такой же запрет будет в Великобритании. Затем - и в других странах. Кстати, в США эту вакцину изначально не одобрили к использованию.
Как только новости об отзыве лицензии попали в СМИ, акции компании выросли в цене и её капитализация увеличилась на £3 млрд ($3,75 млрд). Вот что значит вовремя отказаться от «токсичного» препарата. Ну а с судами они разберутся. Так что у фармацевтического гиганта AstraZeneca опять всё хорошо.
В отличии от некоторых привитых их вакциной.
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Ну зато иностранное, ага.