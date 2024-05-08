Компания AstraZeneca начала отзывать вакцину от COVID-19 из-за смертей привитых от тромбоза

В 2023 году британский начал рассмотрение коллективного иска к AstraZeneca. Его подали родственники умерших или тяжело пострадавших после вакцинации людей. У всех был тромбоз (от которого открещивались боссы компании) и началось ещё одно долгое разбирательство. В итоге контора признала, что вакцина «крайне редко» может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). А он уже в 20% случаев отправляет больных на небеса. Из документов следует, что затерпевшие от вакцины и их родня суммарно требуют 125 млн долларов. Но требовать будут ещё долго, такие дела быстро не решаются.

В документах фигурирует цифра в 158 пострадавших. Вероятно, одни после прививки отправились в страну вечной охоты, у других начался тромбоз и осложнения. Потому что дают именно общее количество пациентов. Кто ещё дышит, получил от правительства Великобритании £120 000 ($150 000). А компания настроена на длительную тяжбу.