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После третьей прививки от Covid-19 у экс-министра внутренних дел Японии диагностировали онкологию

После третьей прививки от Covid-19 у экс-министра внутренних дел Японии диагностировали онкологию

Автор:
04 мая 2023 16:55
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Вакцина   Прививка   Япония   депутат   ковид   коронавирус   онкология   эпидемия   
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Экс-министр внутренних дел Японии Казухиро Харагути очень недоволен поведением японских СМИ, которые намеренно замалчивают проблему опасности вакцины от коронавируса.

22 апреля г-н Харагути поделился в Твиттере, что он получил третью дозу вакцины от Covid, чтобы попасть на Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум в Таиланде в октябре прошлого года. Вскоре после прививки он начал страдать от ужасной боли в горле, пошел в больницу и обнаружил, что его левая миндалина сильно опухла. Врачи диагностировали депутату злокачественную лимфому, в результате лечения которой у него выпали все волосы. К счастью, его лечение идет хорошо и должно быть завершено к концу мая или началу июня.

Всё было бы обычно, если бы Казухиро Харагути не обвинил публично в своей беде третью дозу вакцины от Covid, надеясь, что его "послание тем, кто страдает от аналогичной болезни будет услышано".

О болезни и лечении депутата написали все ключевые СМИ Японии, но никто при этом не написал и не озвучил, мнение самого депутата о том, что его болезнь стала побочным эффектом вакцинации.

Второго мая вышло видео интервью депутата, но хоть он уделил своей версии истории болезни немало времени, из эфира её вырезали полностью. И на повторный призыв в Twitter японские СМИ не отреагировали вообще никак.

Ранее европейские СМИ проанализировали смертность от пандемии коронавируса в Великобритании на основе статистики правительства и пришли к ужасающим выводам: 90% смертей от Covid-19 приходится на вакцинированное население, 82% из них - на получивших бустерные прививки троекратно. Эта тенденция, по мнению журналистов, продолжает сохраняться и по сей день, - сообщает МК.

Журналисты выяснили, что в течение некоторого времени в официальных данных правительства Великобритании наблюдалась любопытная закономерность. Примерно через пять месяцев после введения каждой дозы вакцины против Covid-19 в каждой возрастной группе уровень смертности на 100 000 населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.

В период с 1 марта по 31 июля 2021 года, в течение пяти месяцев, на вакцинированных приходилось большинство смертей от Covid-19 в Англии, а именно большинство этих смертей (66%) приходилось на вакцинированных одной дозой.

В свою очередь, в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть в течение пяти месяцев, вакцинированные лица стали причиной большинства смертей от Covid-19, причем число смертей почти утроилось по сравнению с предыдущими пятью месяцами - это те, кто был вакцинирован двумя дозами, стали причиной большинства смертей от Covid-19. 

После совещания 20-23 марта Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) пересмотрела «дорожную карту» для определения приоритетности использования вакцин против Covid-19.

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Метки: covid19   Вакцина   Прививка   Япония   депутат   ковид   коронавирус   онкология   эпидемия   
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5  комментариев
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11k
Sergey Полчаса назад
В мире большое количество людей диагностируют рак ежедневно, неужели среди них никто не делал прививку? Так можно сказать что рак появился от стирального порошка или новой зубной пасты.
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305
Александр Сергеев 15 минут назад
Да,да,конечно,от трёх прививок у него рак развился:) Более притянутого за уши я ещё не слышал.
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82k
7guest 46 минут назад
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7k
М С 55 минут назад
Ну, ковидобесы, будем продолжать клеймить всех нежелающих колоться непроверенными жижками? Современная медицина, новейшие технологии, врачи не будут врать, 21 век на дворе???
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30k
Ego sum qui sum 55 минут назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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