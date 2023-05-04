После третьей прививки от Covid-19 у экс-министра внутренних дел Японии диагностировали онкологию

22 апреля г-н Харагути поделился в Твиттере, что он получил третью дозу вакцины от Covid, чтобы попасть на Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум в Таиланде в октябре прошлого года. Вскоре после прививки он начал страдать от ужасной боли в горле, пошел в больницу и обнаружил, что его левая миндалина сильно опухла. Врачи диагностировали депутату злокачественную лимфому, в результате лечения которой у него выпали все волосы. К счастью, его лечение идет хорошо и должно быть завершено к концу мая или началу июня.

Всё было бы обычно, если бы Казухиро Харагути не обвинил публично в своей беде третью дозу вакцины от Covid, надеясь, что его "послание тем, кто страдает от аналогичной болезни будет услышано".

О болезни и лечении депутата написали все ключевые СМИ Японии, но никто при этом не написал и не озвучил, мнение самого депутата о том, что его болезнь стала побочным эффектом вакцинации.

Второго мая вышло видео интервью депутата, но хоть он уделил своей версии истории болезни немало времени, из эфира её вырезали полностью. И на повторный призыв в Twitter японские СМИ не отреагировали вообще никак.