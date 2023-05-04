После третьей прививки от Covid-19 у экс-министра внутренних дел Японии диагностировали онкологию

Экс-министр внутренних дел Японии Казухиро Харагути очень недоволен поведением японских СМИ, которые намеренно замалчивают проблему опасности вакцины от коронавируса.
22 апреля г-н Харагути поделился в Твиттере, что он получил третью дозу вакцины от Covid, чтобы попасть на Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум в Таиланде в октябре прошлого года. Вскоре после прививки он начал страдать от ужасной боли в горле, пошел в больницу и обнаружил, что его левая миндалина сильно опухла. Врачи диагностировали депутату злокачественную лимфому, в результате лечения которой у него выпали все волосы. К счастью, его лечение идет хорошо и должно быть завершено к концу мая или началу июня.
Всё было бы обычно, если бы Казухиро Харагути не обвинил публично в своей беде третью дозу вакцины от Covid, надеясь, что его "послание тем, кто страдает от аналогичной болезни будет услышано".
О болезни и лечении депутата написали все ключевые СМИ Японии, но никто при этом не написал и не озвучил, мнение самого депутата о том, что его болезнь стала побочным эффектом вакцинации.
Второго мая вышло видео интервью депутата, но хоть он уделил своей версии истории болезни немало времени, из эфира её вырезали полностью. И на повторный призыв в Twitter японские СМИ не отреагировали вообще никак.
Ранее европейские СМИ проанализировали смертность от пандемии коронавируса в Великобритании на основе статистики правительства и пришли к ужасающим выводам: 90% смертей от Covid-19 приходится на вакцинированное население, 82% из них - на получивших бустерные прививки троекратно. Эта тенденция, по мнению журналистов, продолжает сохраняться и по сей день, - сообщает МК.
Журналисты выяснили, что в течение некоторого времени в официальных данных правительства Великобритании наблюдалась любопытная закономерность. Примерно через пять месяцев после введения каждой дозы вакцины против Covid-19 в каждой возрастной группе уровень смертности на 100 000 населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.
В период с 1 марта по 31 июля 2021 года, в течение пяти месяцев, на вакцинированных приходилось большинство смертей от Covid-19 в Англии, а именно большинство этих смертей (66%) приходилось на вакцинированных одной дозой.
В свою очередь, в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть в течение пяти месяцев, вакцинированные лица стали причиной большинства смертей от Covid-19, причем число смертей почти утроилось по сравнению с предыдущими пятью месяцами - это те, кто был вакцинирован двумя дозами, стали причиной большинства смертей от Covid-19.
После совещания 20-23 марта Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) пересмотрела «дорожную карту» для определения приоритетности использования вакцин против Covid-19.
Источник:
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