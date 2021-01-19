Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей

Как вы уже знаете, в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Есть уже первые итоги и первые мнения. Собрали все самое интересное, что имеется на эту тему в соцсетях.
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15. Если вы понимаете о чем мы...
Во вторник наконец начнется настоящая русская вакцинация pic.twitter.com/lzHBZGGgLz— Херовая Тверь (@premia69) January 15, 2021
Сделаете прививку?
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Уважаемые сограждане, ни вы, ни я не являемся ни вирусологами, ни иммунологами, ни даже ветеринарами. Как не является им и Вася Пупкин, который присылает вам сообщения типа "от прививок умер миллиард человек", "вместо вакцины вас чипируют, а вышки 5G будут через эти чипы врать вам, что Земля круглая, хотя на самом деле она плоская". Подобными бредовыми и откровенно лживыми сообщениями заполнены все социальные сети, мессенджеры и форумы. О мотивах тех, кто придумывает и тех, кто бездумно распространяет подобные фейки разговор особый.
Но возвращаясь к теме, раз никто из нас не специалист, а верить интернет-помойкам нельзя, то что следует делать? А ответ до безобразия прост, выверен тысячелетиями человеческого опыта и очевиден всем, у кого есть хоть немного ума. Если ты не специалист, то единственный выход - доверять специалистам. А кто является специалистом? Это те профессионалы, которые признаны на государственном и международном уровне, именно от них мы получаем официальную информацию транслируемую государством и международными структурами. Да, там есть нюансы, связанные с денежными вопросами, поэтому всяк кулик хвалит свою прививку и не хочет признавать чужие, да, в среде ученых встречются один диссидент и отщепенец на тысячу, но это именно мелочи, не затрагивающие основной вопрос - прививаться от Ковид надо! Поэтому если кто-то говорит вам обратное, ссылаясь на инстраграм Васи Пупкина или услышанное мнение соседки ветеринара (хирурга, терапевта, медсестры в палате для имбецилов), то шлите этого человека подальше. Злонамеренно, или по глупости своей, он желает вам смерти. Вопрос закрыт.
1) Никто не может заставить меня сделать прививку - ибо это будет нарушением гражданских прав
2) Учитывая сколько на свет было пролито лжи и подтасовки данных связанных с COVID-19 (и это не со слов Васи Пупкина), у меня осталось к медицине ноль целых хрен десятых доверия
3) Я бы не раздумывая пошёл делать прививку, если бы у COVID-19 была бы такая же страшная вирулентность как у бубонной чумы или как у чёрной оспы. Заразность Covid-19 такая же как и у обычного гриппа.
4) Ну и в конце концов вакцина должна быть протестирована в течении нескольких лет, чтобы исключить все возможные погрешности, а на данный момент мы имеем на скорую руку слепленую бета-версию, от которой (к гадалке не ходи) у населения будет немало осложнений
Ребята, сейчас вся кодла антироссийская, сочинители мемасиков, у вас будут вакцинироваться. Уже в Европе минискандальчик начался, журналисты антироссийские потянулись за вакциной в Москву.
Отлавливайте их, я имею в виду в интернете, публикуйте. Они по любому будут хвастаться.