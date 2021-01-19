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Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей

Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей (16 фото)

Автор:
19 января 2021 06:33
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Вакцина   Россия   Юмор   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   
1850
16
Как вы уже знаете, в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Есть уже первые итоги и первые мнения. Собрали все самое интересное, что имеется на эту тему в соцсетях.
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Метки: covid19   Вакцина   Россия   Юмор   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   
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17  комментариев
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8k
Сергей 53 минуты назад
Бедняга пишет из США, судя по всему.
Бедняга пишет из США, судя по всему.
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1k
Acid Snake 4 минуты назад
Вам бы всем мозг сначала вакцинировать, разумом, а то так и сдохните тупыми рабами
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−46
Васек повесил трубача Полчаса назад
Про прививки и антипрививочников
Уважаемые сограждане, ни вы, ни я не являемся ни вирусологами, ни иммунологами, ни даже ветеринарами. Как не является им и Вася Пупкин, который присылает вам сообщения типа "от прививок умер миллиард человек", "вместо вакцины вас чипируют, а вышки 5G будут через эти чипы врать вам, что Земля круглая, хотя на самом деле она плоская". Подобными бредовыми и откровенно лживыми сообщениями заполнены все социальные сети, мессенджеры и форумы. О мотивах тех, кто придумывает и тех, кто бездумно распространяет подобные фейки разговор особый.
Но возвращаясь к теме, раз никто из нас не специалист, а верить интернет-помойкам нельзя, то что следует делать? А ответ до безобразия прост, выверен тысячелетиями человеческого опыта и очевиден всем, у кого есть хоть немного ума. Если ты не специалист, то единственный выход - доверять специалистам. А кто является специалистом? Это те профессионалы, которые признаны на государственном и международном уровне, именно от них мы получаем официальную информацию транслируемую государством и международными структурами. Да, там есть нюансы, связанные с денежными вопросами, поэтому всяк кулик хвалит свою прививку и не хочет признавать чужие, да, в среде ученых встречются один диссидент и отщепенец на тысячу, но это именно мелочи, не затрагивающие основной вопрос - прививаться от Ковид надо! Поэтому если кто-то говорит вам обратное, ссылаясь на инстраграм Васи Пупкина или услышанное мнение соседки ветеринара (хирурга, терапевта, медсестры в палате для имбецилов), то шлите этого человека подальше. Злонамеренно, или по глупости своей, он желает вам смерти. Вопрос закрыт.
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150k
Alf Васек повесил трубача Минуту назад
Не пойду прививаться по нескольким причинам:
1) Никто не может заставить меня сделать прививку - ибо это будет нарушением гражданских прав
2) Учитывая сколько на свет было пролито лжи и подтасовки данных связанных с COVID-19 (и это не со слов Васи Пупкина), у меня осталось к медицине ноль целых хрен десятых доверия
3) Я бы не раздумывая пошёл делать прививку, если бы у COVID-19 была бы такая же страшная вирулентность как у бубонной чумы или как у чёрной оспы. Заразность Covid-19 такая же как и у обычного гриппа.
4) Ну и в конце концов вакцина должна быть протестирована в течении нескольких лет, чтобы исключить все возможные погрешности, а на данный момент мы имеем на скорую руку слепленую бета-версию, от которой (к гадалке не ходи) у населения будет немало осложнений
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1k
карлсон Полчаса назад
Фильм "Я - легенда" основан на книге. И в книге вирус был естественного происхождения. А иммунитет у главного героя был случайным и невоспроизводимым по факту. Книга печальная и глубокая. И там вампиры стали новой расой, более сильным и умным вариантом человечества, пусть и со своими проблемами. А фильм - очередной проходной боевичок про кровососов
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15k
Alush Полчаса назад
У меня приятель свято верующий в теорию заговора, задолбал слать по ватсапу, результаты псевдонаучных изысканий выуженные из просторов интернета, на предмет чипирования населения, прикрываясь вакцинацией. Как же он задолбал! По началу спорил, дискусировал, срываясь на полемику. Бесполезно. Человек не слышет. Теперь просто стираю его ролики и тексты не читая.
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6k
vitenok 51 минуту назад
Шария смотрел намедни. Пару лет назад грозился, что в Россию ни ногой. Но.... тут такое дело, я изучил, посоветывался со спецами, короче, я лечу в Москву с семьёй вакцинироваться.
Ребята, сейчас вся кодла антироссийская, сочинители мемасиков, у вас будут вакцинироваться. Уже в Европе минискандальчик начался, журналисты антироссийские потянулись за вакциной в Москву.
Отлавливайте их, я имею в виду в интернете, публикуйте. Они по любому будут хвастаться.
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179
bcvbxcvcx 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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638
Alexander 55 минут назад
Я уколов не боюсь, если нужно - уколюсь, только нахрен мне насильно впихивает эту гнусть? Каждый вправе выбирать на что ему ваще насрать, ну и не нужно удивляться, когда здоровым помирать.
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2k
Outcast Alexander 20 минут назад
Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетейПосмотреть
Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей
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456
Дмитрий Час назад
Разве это не добровольное дело? Не хочешь, не вакцинируйся. Ну или переболей.)))
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822
Сергей Дмитрий Час назад
Не хочешь прививаться, так сдохни и не отсвечивай
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376
Игорь Иванов Дмитрий 54 минуты назад
Пока да. Потом не пустят в метро, не возьмут на работу, не продадут продукты...
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8k
Сергей Игорь Иванов 52 минуты назад
Хоть одного непривитого от любой болезни в метро не пустили?
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376
Игорь Иванов Сергей 36 минут назад
При любой болезни, опасной и дюже смертельной, такая движуха по всему миру ?
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8k
Сергей Игорь Иванов Полчаса назад
Приведи пример.
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