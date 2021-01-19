Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей

Как вы уже знаете, в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Есть уже первые итоги и первые мнения. Собрали все самое интересное, что имеется на эту тему в соцсетях.

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1. Антипрививочники их точка зрения на вакцинацию 0 Источник:

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2. На одной из улиц Ростова-на-Дону 0 Источник:

3. Ребята, есть одна крутая житейская хитрость! 0 Источник:

4. Совпадение? Не думаю! 0

5. Мемы от тех, кто ЗА прививку 0 Источник:

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7. Без интернет-троллей не обошлось и в этой теме 0 Источник:

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9. Что там интересного в Twitter 0 Источник:

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15. Если вы понимаете о чем мы... Во вторник наконец начнется настоящая русская вакцинация pic.twitter.com/lzHBZGGgLz — Херовая Тверь (@premia69) January 15, 2021