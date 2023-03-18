FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1160 постов • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной

Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной

Автор:
18 марта 2023 09:11
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Pfizer   Вакцина   вакцина pfizer   коронавирус   побочка   побочка от вакцины   
2188
6

Помните коронавирусные времена, когда все сидели дома, а ученые в экстренном порядке разрабатывали вакцины? Вот только у медицинского гиганта Pfizer вакцины работали не только против коварного вируса. Ученые об этом знали, но скромно умалчивали.

Фармкомпания Pfizer регулярно попадает в разные скандалы. В начале января ей предъявили обвинение в том, что её ученые разрабатывают новые штампы коронавируса с более высоким процентом летальных исходов. Руководство компании, конечно, открестилось от этого. Вкраце - эт не мы, оно само мутирует.


×
×

В этот раз "доброжелатели" опубликовали в сети несколько интересных документов, из которых стало известно, что вакцина от коронавируса вызывает бесплодие и фактически убивает людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.


Так, пациенты получившие повторную дозу вакцины мРНК CoViD-19 от Pfizer или Moderna и при этом страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, начинали чувствовать себя плохо через несколько дней. А часть привитых и вовсе получали миокард.

С бесплодием ситуация была тоже не очень радостной. Сперматозоиды теряли свою активность и подвижность на 78%. Через полгода показатели оставались на низком уровне.


Причем все эти побочки были известны руководству еще на этапе тестирования вакцины. Но кому надо дали на лапу, добавили строчку с предупреждением в инструкцию по пользованию, и вакцина успешно начала применяться по всем миру.

По состоянию на 23 февраля 2023 года только в США было введено около 400 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19.


Друзья, назрел вопрос, есть среди вас те, кто прививался этой вакциной? Как самочувствие, были ли побочки?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Pfizer   Вакцина   вакцина pfizer   коронавирус   побочка   побочка от вакцины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп Час назад
"А часть привитых и вовсе получали миокард."
Ну, запасной миокард - не так уж и плохо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
perekrestok 3 минуты назад
Кололся Спутником 2 раза. Оба раза все было норм пока жена не спрашивала болит ли что после укола. И оба раза после этих слов место укола чуть опухало и начинало болеть. Через сутки все заканчивалось. Прошло больше 2 лет и до сих пор думаю может это колдовство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Икра ежа 4 минуты назад
После нового штампа и получения миокарда можно не читать. Автор, соси пятку, ты хуже бабок у подъезда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 21 минуту назад
Три укола Пфайзера - полёт нормальный! Год назад переболел короновирусом, ну как переболел: пару дней температура 38, сопли, через три дня вкус пропал, ещё через неделю восстановился. Всё! Пару знакомых - антиваксеров болели пару лет назад 51 и 54 года соответственно. Первый после короны инфаркт заработал, а второй месяц пролежал под ИВЛ, вроде уже оклемался и потом инсульт и через 3 дня похоронили. Выводы сами делайте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Mike Полчаса назад
Три дозы, никаких побочек. Видать повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 39 минут назад
Жалко мужика, СБУ посадило его под бессрочный домашний арест. А почти всегда дело говорил.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff 43 минуты назад
"её ученые разрабатывают новые штампы коронавируса"
Штампуют нещадно...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Муж главной гнекологини гейроппы рсулы фон дер ляйен - хайко фон дер (тажехерня) бывший медицинский директор Orgenesis Italy SRL получает гранты в размере до €200 тыс. в год. За что? Данная компания на прямую связана с разработкой этой вакцины и продвижением её в массы ))) Но ведь это не коррупция, это другое! Понимать надо! Вот и кололи гейроптян этой хернёй, потому как её "одобрили" не по медицинским показателям, а по схемам отмывания ))))
Факт получения компанией Хайко фон дер Ляйен денег от ЕК, управляемой его женой, превращает это дело в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС. Но... Это же гейродемократия, понимать надо! Они же за людей, а не то, что может показаться, когда люди видят миллиарды, осевшие в карманах ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 48 минут назад
Ну зато шмурдяк от Арбидолки безвредный, ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Фил Ософф 58 минут назад
Сперматазоиды не проверял, но сбои в работе сердца были. После каждого укольчика. Докторка сказала - не сцы, пройдет. Живу в Калифорнии, мальчик почти 60 лет, три пфайзера и одна модерна. Только что проверил - пьян, но пока жив.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Фомич 59 минут назад
Колол...живой пока. Про бесплодие не знаю, жена не соглашается на эксперимент, соседка тоже )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов Час назад
Для пользователей есть хорошая новость. Можно сэкономить на гондонах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Мойша Час назад
""Друзья, назрел вопрос, есть среди вас те, кто прививался этой вакциной? Как самочувствие, были ли побочки?""

Это надо спросить у либерастов - они вопили:" только Пфайзер!!!" Хотя тоже хорошо - размножаться не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69941



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных
Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Набирающие популярность в сообществах
Жуть какая: нейросеть попыталась омолодить известных актёров 80-х и 90-х
Жуть какая: нейросеть попыталась омолодить известных актёров 80-х и 90-х
Человечность родом из детства
Человечность родом из детства
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Альтернативный финал

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#история#Приколы#дтп#аварии#подборка#картинки#новости
#Юмор#интересно#машина#автомобили#автомир#кино#люди#Жизнь#Мемы#авто аварии
#в мире#интересное#животные#Россия#полиция#Ynews#позитив#дети#милота#природа
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Делать или не делать: вопросы к вакцине Делать или не делать: вопросы к вакцине Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево Ученые начали выращивать вакцину-помидор Ученые начали выращивать вакцину-помидор "Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19 "Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19 Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса

На что жалуетесь?

Вернуться