Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной

Помните коронавирусные времена, когда все сидели дома, а ученые в экстренном порядке разрабатывали вакцины? Вот только у медицинского гиганта Pfizer вакцины работали не только против коварного вируса. Ученые об этом знали, но скромно умалчивали.
Фармкомпания Pfizer регулярно попадает в разные скандалы. В начале января ей предъявили обвинение в том, что её ученые разрабатывают новые штампы коронавируса с более высоким процентом летальных исходов. Руководство компании, конечно, открестилось от этого. Вкраце - эт не мы, оно само мутирует.
В этот раз "доброжелатели" опубликовали в сети несколько интересных документов, из которых стало известно, что вакцина от коронавируса вызывает бесплодие и фактически убивает людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, пациенты получившие повторную дозу вакцины мРНК CoViD-19 от Pfizer или Moderna и при этом страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, начинали чувствовать себя плохо через несколько дней. А часть привитых и вовсе получали миокард.
С бесплодием ситуация была тоже не очень радостной. Сперматозоиды теряли свою активность и подвижность на 78%. Через полгода показатели оставались на низком уровне.
Причем все эти побочки были известны руководству еще на этапе тестирования вакцины. Но кому надо дали на лапу, добавили строчку с предупреждением в инструкцию по пользованию, и вакцина успешно начала применяться по всем миру.
По состоянию на 23 февраля 2023 года только в США было введено около 400 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19.
Друзья, назрел вопрос, есть среди вас те, кто прививался этой вакциной? Как самочувствие, были ли побочки?
Источник:
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Ну, запасной миокард - не так уж и плохо))
Штампуют нещадно...))
Факт получения компанией Хайко фон дер Ляйен денег от ЕК, управляемой его женой, превращает это дело в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС. Но... Это же гейродемократия, понимать надо! Они же за людей, а не то, что может показаться, когда люди видят миллиарды, осевшие в карманах ))))
Это надо спросить у либерастов - они вопили:" только Пфайзер!!!" Хотя тоже хорошо - размножаться не будут.