Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной

Причем все эти побочки были известны руководству еще на этапе тестирования вакцины. Но кому надо дали на лапу, добавили строчку с предупреждением в инструкцию по пользованию, и вакцина успешно начала применяться по всем миру.

По состоянию на 23 февраля 2023 года только в США было введено около 400 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19.

Друзья, назрел вопрос, есть среди вас те, кто прививался этой вакциной? Как самочувствие, были ли побочки?