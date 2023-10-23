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Вакцина «Спутник» больше не защищает от вирусов

Вакцина «Спутник» больше не защищает от вирусов

Автор:
23 октября 2023 15:34
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Вакцина   коронавирус   лекарство   омикрон   пандемия   
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Об этом заявил разработчик лекарства.

Глава центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник») сообщил:

Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. А когда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем.

Новая вакцина сейчас проходит клинические испытания и поступит в продажу не раньше весны 2024 года.

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Метки: COVID-19   Вакцина   коронавирус   лекарство   омикрон   пандемия   
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27  комментариев
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6k
Старичок Час назад
это как с гриппом, предыдущие вакцины становятся не эффективными из за мутаций вируса и приходиться разрабатывать новые препараты. но зачем нагнетать, вот в чем вопрос.
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998
Darki Минуту назад
Забыли где живём?Создали дичь,создали лекарство от дичь,нарубили денюжков,и ковид почти исчез(прям с началом СВО совпало почти),и вакцина теперь не действует.
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4k
Иван Васильевич 2 минуты назад
Да ладно!


А когда неангажированные специалисты говорили, что состряпанные на скорую руку на волне разгоняемой истерии "вакцины", мягко говоря неэффективны против стремительно мутирующего вируса, их кем только не называли! "Антиваксеры" - самое мягкое!

И вот, когда миллиарды долларов по всему миру "освоены" международной фармацевтической мафией, а на населении отработаны приёмы тотального контроля, выясняется "обжигающая правда"!
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3k
NIS 58 минут назад
Он улетел. Но обещал вернуться ! (С)
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636
Шурман 58 минут назад
Да похоже что не только Спутник но и все остальное , первый укол был модерна , второй тоже , третий файзер у жены все 3 файзера она не заболела а я слег . Среди знакомых тоже много случаев и все обколоты , кто то 3 а кто то 4 .
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9k
sedoisever Час назад
Самое интересное, что все знают о том, что от сезонного гриппа вакцины постоянно меняются. Это нормально и понятно. Но тут же хайповая тема и заговоры буржуев. Поэтому нужно поныть про то, что нас "опять обманывают". )
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5k
Горожанин Час назад
"Вакцина «Спутник» больше не защищает от вирусов".
----------
Дайте ещё денег! Нам мало!
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336
Серега 2 часа назад
А нас будут заставлять прививаться этим спутником V,так или иначе.Я говорю за свою организацию.У меня в январе год истекает,и скажут делай прививку,даже если она не эффективна.Им же главное штампик,чтобы был.Хорошо, что штампик у меня появляется,без прививки.
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3k
* You All 2 часа назад
хорош [мат] нести. всё это лапша на уши,весь этот ковид
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15k
Kostick 2 часа назад
а маски, маски то прошлой системы работают, или нет?)
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18k
Shtoppi 2 часа назад
и что? теперь наверное надо новую разрабатывать и производить, а для этого нужны большие деньги и ресурсы? походу дяди решили что настало время еще бабла на запуганных маркетологической лапшой (пропагандой) лохах срубить. в том числе и на гос. уровне в долгосрочной перспективе.
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61k
pynh 2 часа назад
а защищала?
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3k
xbrat 2 часа назад
Гиндзбург, сyка, где наши антитела?!! (c)
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58
pilot52 xbrat Час назад
Ваши антитела с вами, а денежки с ним
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1k
123321 2 часа назад
Никто и не сомневался, что это шмурдяк.
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August

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