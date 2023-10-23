"Вакцина «Спутник» больше не защищает от вирусов".

Об этом заявил разработчик лекарства.
Глава центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник») сообщил:
Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. А когда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем.
Новая вакцина сейчас проходит клинические испытания и поступит в продажу не раньше весны 2024 года.
Источник:
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А когда неангажированные специалисты говорили, что состряпанные на скорую руку на волне разгоняемой истерии "вакцины", мягко говоря неэффективны против стремительно мутирующего вируса, их кем только не называли! "Антиваксеры" - самое мягкое!
И вот, когда миллиарды долларов по всему миру "освоены" международной фармацевтической мафией, а на населении отработаны приёмы тотального контроля, выясняется "обжигающая правда"!
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Дайте ещё денег! Нам мало!
Написано ведь - "Новая вакцина сейчас проходит клинические испытания".
Стало быть уже разработана и готовится к массовому выпуску.
Коту с лампой приготовиться.
Про Кота пояснять?