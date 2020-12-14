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"Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19

"Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19 (16 фото)

Автор:
14 декабря 2020 17:41
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Вакцинация   вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   
5585
16
Если вы внимательно следите за новостями, то уже знаете, что россиян начали прививать от коронавируса отечественной вакциной. В соцсетях сегодня активно это обсуждают. Историй на эту тему уже много. P.S. Не факт, что все правда. Возможны вбросы! За что купили, за то и продаем.
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Метки: covid19   Вакцинация   вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   
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37  комментариев
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465
Полковник Чингачгук. 41 минуту назад
Доступное и понятное объяснение как работает Вакцина от covid 19.
Прошу прощения за грубость фраз и резкость оборотов, но это примерно ТАК.
1. Берут обычный аденовирус, типа ОРВИ, отрезают у него х** с яйцами и выбрасывают.
2. Отрезают х** с яцами у коронавируса и пришивают их аденовирусу.
3. Аденовирус подваливает к клетке желая её трахнуть, но поскольку причиндалы у него не свои, то у него банально не стоит.
4. Клетка орет дурниной, звонит в управление Иммунитета отдел по борьбе с вирусами, прибегает наряд антител и дает аденовирусу пиндюлей, фотографирует его причиндалы.
5. Фото причиндалов развешивается на каждом столбе в организме и как только появляется короновирус помахивая вот этим самым....клетки мгновенно сообщают, прибегают антитела и скручивают этого [мат].

Конечно антитела и так бы прибежали, но к этому моменту Коронавирус успел бы поиметь много клеток и наплодить кучу ублюдков похожих на себя, нанеся урон организму.
Теперь надеюсь понятно всем….
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13k
Hairy. Минуту назад
Первым делом ПОГОЛОВНО привить спутником всю пригожинкую говнолахту и все её филиалы по городам и весям! И чтобы не один мохноногий хмыренок не заступал на смену не привитый! Ибо нех.
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10k
Taximaxi 14 минут назад
Своя вакцина не годится,
Либерахам светлолицым,
Жаждут западного зелья,
Да поглубже в ягодицы.
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−16
scorpions05020n 22 минуты назад
Была информация что у этой вакцины нет европейкой лицензии, и одна из стран из-за отказалась закупать Спутник V.
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737
Yuri scorpions05020n 2 минуты назад
вы явно не в курсе процедур оборота лексредств, препараты не имеют лицензий, их имеет производство, а для оборота за рубежом нужна маркетинговая авторизация, если ЕС захочет, чтобы она продавалась там, её получат, при необходимости- по fast track за пару недель, т.к. российские КИ сделаны по международным GCP
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28k
Юр21 36 минут назад
Опять ядовитые Стенькины выделения... Чё тебе до нашей вакцины, иди прививайся английской, или самой демократической в мире.
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3k
OldWiseOwl 36 минут назад
Стэн, ты опять, как ассенизатор, все гоффно из сети высосал)
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19k
pssst 45 минут назад
Забавно, что Великобритания и Канада, наиболее усиравшиеся по поводу российской вакцины, первыми начали колоть файзеровскую вакцину своим старикам, одобреную задним числом в обход всех стандартов.
Это другое....
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11k
Алекс 49 минут назад
Канадскмй хохлоананюга опять тупняк выблевал.... Иди на цензор. Там такие шлюхи как ты в тренде
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8k
Васильевна 50 минут назад
Лично я в первых рядах вакцинируемых не буду. Подожду, пока больше данных о результатах появится.
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25k
Ashabad 51 минуту назад
Сенька, тебя должна беспокоить твоя родная вакцин, канадская, Pfizer
Ссылка www.youtube.com
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4k
Petr Chernyshev 53 минуты назад
Я сама дочь вирусолога, правнучка Гамалеи. Поверьте, во флакончиках не вакцина, а ядовитая слюна Путена. Его доят ежедневно в бункере с утра до ночи. Кто не умрёт, тот станет зомби. Мне свояк тестя золовки соседа рассказал. Он маршал Минздрава.
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3k
ишты Petr Chernyshev Полчаса назад
"Я сама дочь вирусолога, правнучка Гамалеи" - Петр, мы чего-то о вас не знаем?
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4k
Petr Chernyshev ишты 18 минут назад
Вы много чего не знаете. Но я не могу всего раскрывать. Иначе мне сдобровать от всевидящего ока рэжыма.
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8k
Nero 55 минут назад
Просто историческая справка:
В разгар эпидемии оспы, 12(23) октября 1768 года, императрица Екатерина II первой в России сделала себе, а затем и наследнику престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной болезни. Пошла на огромный риск. Одержала победу. И стала для подданных примером не только, как сейчас сказали бы, "ответственного отношения к здоровью".
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887
Andrey G 56 минут назад
Вот так изменился мир, раньше о вирусах спрашивали вирусологов, о ядерной энергетике - физиков, о космосе - ракетостроителей и астрономов. Сейчас спрашивают соц. сети и тех, у кого в тиктоке больше лайков.
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4k
Fishki_surfer 59 минут назад
Прошу почтеннейшую публику заметить, что страна находится в кольце врагов, жаждущих ее погибели.
А эпидемия короновируса в отдельно взятой стране - отличное оружие против ее экономики.
Потому, ждите больше засланных казачков в рунете, которые будут топить против вакцины.
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16k
Марина Час назад
Странно, что про чипы ничего нет, а ведь ещё недавно было модно в прививках их искать.
А мне вот интересно какой именно вакциной от короны следует прививаться, чтобы непременно получить заветный чип. Спутник, Пфайзер, Векторовская, а может Оксфордская?
Все чипы будут Билгейтсовскими или у нас будут отечественные аналоги? А если китайские подделки? Чипы будут только по 5G работать или и 4G хватит? А как быть со слепыми зонами в горах или лесу?
Ну и самое главное, какие выгоды я с этого получу? Будет ли у меня свой собственный ФСБ/ЦРУшник заботливо следящий за мной денно и нощно, которому я могу позвонить и спросить куда я бросила свои ключи, с кем сейчас мой благоверный и курил ли мой ребёнок за гаражами? А может, мне чип поможет наладить распорядок дня, питание, найдёт подходящую работу и избавит от вредных привычек?
У кого какие мысли на сей счёт?
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39k
Максим Т. Марина 58 минут назад
О, а я думал, про 5G уже забыли
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673
Nane First NameLast Марина 44 минуты назад
Не будет никаких чипов в Спутнике. Иностранные микрочипы нельзя использовать из соображений безопасности. А отечественные микрочипы в шприц не помещаются.
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14k
Сталкер Час назад
Говноаффтар, ты б, дурачина, продолжало бы лучше постить якобы деревенских простушек на фоне огородов да соломы...
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53k
Dominus Час назад
"Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
«Спутник-V», точнее «Спутник-5» - так назывался космический в аппарат в котором запускали Белку и Стрелку в космос, не зная что с ними будет и выживут ли вообще.
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175
Виталий Касандров Час назад
Как бы все в прогнозируемо и банально. Тут и учителя скоро появятся которых насильно заставляют , физкультурник с труовиком уже умерли. а завуч и директор дали взятку в 100 000 руб. чтобы их не вакцинировали . В общем как обычно ,синие шкурки ,одна картошка и 9 яиц.
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16k
бат св 2 часа назад
для "дойче велле" сойдет
для "дойче велле" сойдет
для "дойче велле" сойдет
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16k
бат св 2 часа назад
"прочитали про(бывшего мента) ..плакали всей маршруткой"

"прочитали про(бывшего мента) ..плакали всей маршруткой"
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