"Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19

Если вы внимательно следите за новостями, то уже знаете, что россиян начали прививать от коронавируса отечественной вакциной. В соцсетях сегодня активно это обсуждают. Историй на эту тему уже много. P.S. Не факт, что все правда. Возможны вбросы! За что купили, за то и продаем.
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4. Многих смущает тот факт, что президент России так и не привился отечественной вакциной. Кроме того, чиновникам тоже дали "вольную"
11. Авторы этих юмористических работ, видимо, решили отказаться от вакцины, а привиться смехом
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Прошу прощения за грубость фраз и резкость оборотов, но это примерно ТАК.
1. Берут обычный аденовирус, типа ОРВИ, отрезают у него х** с яйцами и выбрасывают.
2. Отрезают х** с яцами у коронавируса и пришивают их аденовирусу.
3. Аденовирус подваливает к клетке желая её трахнуть, но поскольку причиндалы у него не свои, то у него банально не стоит.
4. Клетка орет дурниной, звонит в управление Иммунитета отдел по борьбе с вирусами, прибегает наряд антител и дает аденовирусу пиндюлей, фотографирует его причиндалы.
5. Фото причиндалов развешивается на каждом столбе в организме и как только появляется короновирус помахивая вот этим самым....клетки мгновенно сообщают, прибегают антитела и скручивают этого [мат].
Конечно антитела и так бы прибежали, но к этому моменту Коронавирус успел бы поиметь много клеток и наплодить кучу ублюдков похожих на себя, нанеся урон организму.
Теперь надеюсь понятно всем….
Либерахам светлолицым,
Жаждут западного зелья,
Да поглубже в ягодицы.
Это другое....
В разгар эпидемии оспы, 12(23) октября 1768 года, императрица Екатерина II первой в России сделала себе, а затем и наследнику престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной болезни. Пошла на огромный риск. Одержала победу. И стала для подданных примером не только, как сейчас сказали бы, "ответственного отношения к здоровью".
А эпидемия короновируса в отдельно взятой стране - отличное оружие против ее экономики.
Потому, ждите больше засланных казачков в рунете, которые будут топить против вакцины.
А мне вот интересно какой именно вакциной от короны следует прививаться, чтобы непременно получить заветный чип. Спутник, Пфайзер, Векторовская, а может Оксфордская?
Все чипы будут Билгейтсовскими или у нас будут отечественные аналоги? А если китайские подделки? Чипы будут только по 5G работать или и 4G хватит? А как быть со слепыми зонами в горах или лесу?
Ну и самое главное, какие выгоды я с этого получу? Будет ли у меня свой собственный ФСБ/ЦРУшник заботливо следящий за мной денно и нощно, которому я могу позвонить и спросить куда я бросила свои ключи, с кем сейчас мой благоверный и курил ли мой ребёнок за гаражами? А может, мне чип поможет наладить распорядок дня, питание, найдёт подходящую работу и избавит от вредных привычек?
У кого какие мысли на сей счёт?