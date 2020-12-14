"Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19

Если вы внимательно следите за новостями, то уже знаете, что россиян начали прививать от коронавируса отечественной вакциной. В соцсетях сегодня активно это обсуждают. Историй на эту тему уже много. P.S. Не факт, что все правда. Возможны вбросы! За что купили, за то и продаем.

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1. Если верить подобным опросам, то доверие к отечественной вакцине только крепнет 0 Источник:

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2. Хотя, по соцсетям распространяются и подобные истории 0 Источник:

3. Тем временем, вот такой вот «вакциномобиль» появился в Тюмени 0 Источник:

4. Многих смущает тот факт, что президент России так и не привился отечественной вакциной. Кроме того, чиновникам тоже дали "вольную" 0 Источник:

5. Кстати говоря, американский лидер тоже проигнорировал прививку 0 Источник:

6. В Твиттере как обычно - без юмора не обошлось 0 Источник:

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10. Уже слышали, что после прививки нельзя 42 дня употреблять алкоголь? 0 Источник:

11. Авторы этих юмористических работ, видимо, решили отказаться от вакцины, а привиться смехом 0 Источник:

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