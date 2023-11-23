Компания Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от вакцины против коронавируса

Пандемия закончилась и сыворотка стала не нужна. Зачем платить?
Фармацевтический гигант Pfizer требует от Польши полтора миллиарда долларов из-за отказа страны от вакцин против против Covid-1. Сообщается, что Минздрав Польши заказал 60 млн вакцин, но не забрал их и не оплатил, нарушив тем самым контракт с американской компанией.
Известно, что представители Pfizer уже подали иск к Польше через суд Брюсселя, поскольку соглашение было заключено от имени Европейской комиссии.
Конфликт между Pfizer и правительством Польши вспыхнул весной 2022 года. В марте 2022-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своём обращении он ссылался на форс-мажорные обстоятельства (наплыв беженцев), которые ударили по бюджету страны, и поэтому Польша не может оплатить вакцины. Но на самом поляки просто воспользовались поводом — платить они не хотели, поскольку вакцина была уже не нужна, а Pfizer продолжал заваливать Евросоюз своими сыворотками, хотя многие страны к этому времени уже объявили о завершении пандемии.
Тем не менее Польша пыталась решить конфликт миром. Они предложили производителю сывороток распределить поставки на 10 лет и пообещали платить по факту доставки прививок. Однако Pfizer это не устроило и на компромисс компания не пошла.
"Несмотря на то, что в государствах Евросоюза ситуация с коронавирусом стабилизировалась, Pfizer все еще планирует поставить в Европу сотни миллионов доз вакцины от COVID-19. Это совершенно бессмысленно с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку большинство этой вакцины будет уничтожено из-за ограниченного спроса и окончания срока годности. Я с сожалением констатирую, что фирма, которую долгое время все считали частью разрешения проблемы [пандемии], теперь сама становится частью проблемы", — писал в открытом письме руководству Pfizer Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в начале мая 2022 года.
Поляков понять можно, но с точки зрения закона, правда на стороне американской компании — она всего лишь исполняли контракт. В общем, капитализм, скорее всего, в этом споре победит. Но платить придётся всей Европе — ведь вряд ли поляки согласятся платить, опять сошлются на беженцев из соседней страны.
Источник:
- В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех педофилам
- Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных
- Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной
- После третьей прививки от Covid-19 у экс-министра внутренних дел Японии диагностировали онкологию
- 17-летний жулик заработал 6 миллионов евро на коронавирусе
(c) монтер Мечников
Читал как то, что ковид это разновидность пневмонии, альвеолы закупоривает и считай вот вам и одышка и прочее. А сердечники, те кто пьет разжижители крови, типа аспирин там, всякий плавикс, тех практически не коснулось. Я лично заметил что переболел, когда запахи выключились... Даже температуры не было.