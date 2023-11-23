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Компания Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от вакцины против коронавируса

Компания Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от вакцины против коронавируса

Автор:
23 ноября 2023 17:28
Сообщество : Пандемия
Метки: Pfizer   Вакцина   Польша   Суд   контракт   коронавирус   оплата   спор   
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Пандемия закончилась и сыворотка стала не нужна. Зачем платить?

Фармацевтический гигант Pfizer требует от Польши полтора миллиарда долларов из-за отказа страны от вакцин против против Covid-1. Сообщается, что Минздрав Польши заказал 60 млн вакцин, но не забрал их и не оплатил, нарушив тем самым контракт с американской компанией.


Известно, что представители Pfizer уже подали иск к Польше через суд Брюсселя, поскольку соглашение было заключено от имени Европейской комиссии.

Конфликт между Pfizer и правительством Польши вспыхнул весной 2022 года. В марте 2022-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своём обращении он ссылался на форс-мажорные обстоятельства (наплыв беженцев), которые ударили по бюджету страны, и поэтому Польша не может оплатить вакцины. Но на самом поляки просто воспользовались поводом — платить они не хотели, поскольку вакцина была уже не нужна, а Pfizer продолжал заваливать Евросоюз своими сыворотками, хотя многие страны к этому времени уже объявили о завершении пандемии.


Тем не менее Польша пыталась решить конфликт миром. Они предложили производителю сывороток распределить поставки на 10 лет и пообещали платить по факту доставки прививок. Однако Pfizer это не устроило и на компромисс компания не пошла.

"Несмотря на то, что в государствах Евросоюза ситуация с коронавирусом стабилизировалась, Pfizer все еще планирует поставить в Европу сотни миллионов доз вакцины от COVID-19. Это совершенно бессмысленно с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку большинство этой вакцины будет уничтожено из-за ограниченного спроса и окончания срока годности. Я с сожалением констатирую, что фирма, которую долгое время все считали частью разрешения проблемы [пандемии], теперь сама становится частью проблемы", — писал в открытом письме руководству Pfizer Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в начале мая 2022 года.


Поляков понять можно, но с точки зрения закона, правда на стороне американской компании — она всего лишь исполняли контракт. В общем, капитализм, скорее всего, в этом споре победит. Но платить придётся всей Европе — ведь вряд ли поляки согласятся платить, опять сошлются на беженцев из соседней страны.

Источник:

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Метки: Pfizer   Вакцина   Польша   Суд   контракт   коронавирус   оплата   спор   
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14  комментариев
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12k
Григорий Бабкин Час назад
Маленько про это дерьмо. К Файзеру есть претензии не только за эту вакцину, но это другая история. Чисто по ковидле. В Литве дали распоряжение ментам, если труп не криминальный, вскрытие проводить по истечении недели. У знакомого приятель помёр. Сорока лет ещё не было. Никаких болезней сердца и пр. Лёг спать с жёнкой, утром не проснулся. За неделю до этого привился именно Файзером. Ну нет в лабасяндии Спутника. Менты вскрывать отказались, ждите неделю, официально: местов нетути. Ничего не утверждаю, но фактом, как говорится, по лицу.
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20k
Robin Hood 2 минуты назад
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16k
Александр Маслов 17 минут назад
Отправили бы вакцину типа в виде секретного армейского "психотропа" в помощь хохлам с зачётом в Пентагоне (всё равно там её своруют, распилят и спишут на молчащий фарш-удобрений).
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Ну тут пшеки с хохлами могут потягаться в проворности...Как половчее между е.б.а.н.ы.х проскочить чтоб не обтрухали!
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7k
tamin Полчаса назад
Ппц. Весь мир хает файзер а у меня товарищ в пандемию ездил хрен знает куда за файзером. И ведь заболел через 3 месяца и в родной Коммунарке лечился. Зато не страшный и ужасный путинский спутник! Скажи нет мозгам.....
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1k
Валерий 39 минут назад
Женат был 12 лет на польке (этнической, какбэ) Могу успокоить Пфайзер : НИ#УЯ вы не получите, кроме проблем долгосрочных
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5k
Fishki_surfer 53 минуты назад
Утром деньги - вечером стулья!

(c) монтер Мечников
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−10
7k
Allmaster Час назад
Кстати по вакцинам, Примерное 50 на 50 вакцинировались и нет. Все вроде как живы.
Читал как то, что ковид это разновидность пневмонии, альвеолы закупоривает и считай вот вам и одышка и прочее. А сердечники, те кто пьет разжижители крови, типа аспирин там, всякий плавикс, тех практически не коснулось. Я лично заметил что переболел, когда запахи выключились... Даже температуры не было.
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54
Михаил Михайлович Allmaster Полчаса назад
Трое из шести сердечников в моём окружении померли от Ковида. Последний померший - мой сосед, всего 52 года мужику. Переболел в феврале этого года, словил побочку на миокард и что-то ещё сердечное, умер в августе. В день 18-летия своей дочери...(((((((((((
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−28
Im_Perec Час назад
Хозяин?... У рабсиян хозяин и раб прошито в ДНК уже по ходу. Всех по себе равняют. Потому ещё 100 лет назад Бисмарк сказал, договор с ними подписанный не стоит и листа бумаги. Только командовать и подчиняться
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42
Sergei Im_Perec 36 минут назад
Даун,почитай полный текст,что сказал Бисмарк,и не позорься здесь,твои каструлеголовые браття на цензор.нет
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5k
Lexx 2 часа назад
Было же проведено расследование в отношении данной продукции от фирмы "Пфайзер", но так как там замешена фон дер Ляйн, подробности не разглашаются. Следовательно, есть, что скрывать. А поляки не такие уж дураки, что бы платить за фуфло. Ну это пока хозяин не прикажет.
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