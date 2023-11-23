Компания Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от вакцины против коронавируса

Фармацевтический гигант Pfizer требует от Польши полтора миллиарда долларов из-за отказа страны от вакцин против против Covid-1. Сообщается, что Минздрав Польши заказал 60 млн вакцин, но не забрал их и не оплатил, нарушив тем самым контракт с американской компанией.

Известно, что представители Pfizer уже подали иск к Польше через суд Брюсселя, поскольку соглашение было заключено от имени Европейской комиссии.