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Суд вынес приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

Суд вынес приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

Автор:
16 апреля 2024 17:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Поджог   Суд   выборы   кабинка для голосования   мошенники   приговор   
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Судья обошёлся с женщиной крайне гуманно. Она отделалась испугом.

Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условно 70-летнюю женщину Татьяну Лаврухину, которая во время выборов президента подожгла кабинку для голосования на избирательном участке в Марьино. Пенсионерку признали виновной по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.


Отмечается, что гособвинитель, учитывая состояние здоровья подсудимой, просил назначить ей 2 года условно. В итоге пенсионерка получила на полгода меньше плюс испытательный срок на два года.


"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", — заявила пенсионерка в своём последнем слове.

Татьяна Лаврухина стала жертвой мошенников. Обрабатывать её начали за неделю до голосования — с 9 марта. Женщине внушили, что она исполняет задание государственной важности — якобы поджог в избирательном участке поможет спасти выборы президента.


Отмечается, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась в поступке. Её дело рассматривалось в особом порядке без рассматривания доказательств и прений сторон, что стало возможным благодаря её согласию и признанию вины.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. За эти три дня на избирательных участках почти во всех регионах страны произошло несколько десятков инцидентов. Обманутые мошенниками избиратели пытались устроить мелкие пакости, чтобы сорвать выборы и произвести на массы впечатление об огромном количестве недовольных властями людей. Это не удалось. Как рассказала глава ЦИК Элла Панфилова, всего устроить поджог в избирательных участках попытались 8 человек. При этом никому из них даже не удалось нарушить режим работы участка. Обманутые пенсионеры или подкупленные обещаниями о вознаграждении молодые люди не отличались наличием ума и сообразительности навыков диверсанта, поэтому все закончилось пшиком.


Добавим, что была ещё одна категория людей, которые пытались залить урны с бюллетенями зелёнкой. В первый день им удалось уничтожить 214 бюллетеней. Но на второй и третий день рядом с урнами уже дежурили полицейские, поэтому повторить пакость с зелёнкой (а желающие были) не удалось.

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Метки: Видео   Поджог   Суд   выборы   кабинка для голосования   мошенники   приговор   
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14  комментариев
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3k
Pinhead Час назад
"Отмечается, что гособвинитель, учитывая состояние здоровья подсудимой, просил назначить ей 2 года условно."
Может я жестокий, но если человек мRaзота, кидает коктейли молотова, портит биллютени итд, итп, разве возраст должен быть смягчающим?
***
"Ну она же старенькая и здоровья нет".
Здоровья хватает как мы поглядели.
А как говорил Пучков: Малолетний д@бил это не про возраст, а уровень интеллекта.
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1k
Николай 5 минут назад
Я не согласен, это покушение на массовое убийство.
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7k
Babangdida 19 минут назад
Надо было дать два года эффективно, с конфискацией, а потом сразу же и по тихому амнистировать. Понимаю судью и прокурора, но превенция тоже должна быть, чтобы другие (кому нету чем заняться) включали голову перед тем как поверить всяким мразям.
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591
идинаххахол Полчаса назад
в рамках закона? она что, клиническая дура???
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17k
ron 49 минут назад
дур не стоит сажать, а принудительного лечения у нас пока нет )
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Ого, да это даже не наказание.
Хотя бы месяц в клетке и 10 лет испытательного. Либо в дурку как больную пускай на пол годика. "что она исполняет задание государственной важности" ибо только дурак воспримет порчу гос. собственности - как задание гос. важности.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Кто заказчик? Тема не раскрыта. Расходимся.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
судебная система плавно превратилась в клоунскую..они бы ей еще талоны выдали на усиленное питание.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", заявила пенсионерка в своём последнем слове.
-------------------
И ведь поверили.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1992 поста (1998 в горячем)
Лесник
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