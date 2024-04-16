Суд вынес приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

Судья обошёлся с женщиной крайне гуманно. Она отделалась испугом.
Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условно 70-летнюю женщину Татьяну Лаврухину, которая во время выборов президента подожгла кабинку для голосования на избирательном участке в Марьино. Пенсионерку признали виновной по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Отмечается, что гособвинитель, учитывая состояние здоровья подсудимой, просил назначить ей 2 года условно. В итоге пенсионерка получила на полгода меньше плюс испытательный срок на два года.
"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", — заявила пенсионерка в своём последнем слове.
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Татьяна Лаврухина стала жертвой мошенников. Обрабатывать её начали за неделю до голосования — с 9 марта. Женщине внушили, что она исполняет задание государственной важности — якобы поджог в избирательном участке поможет спасти выборы президента.
Отмечается, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась в поступке. Её дело рассматривалось в особом порядке без рассматривания доказательств и прений сторон, что стало возможным благодаря её согласию и признанию вины.
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Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. За эти три дня на избирательных участках почти во всех регионах страны произошло несколько десятков инцидентов. Обманутые мошенниками избиратели пытались устроить мелкие пакости, чтобы сорвать выборы и произвести на массы впечатление об огромном количестве недовольных властями людей. Это не удалось. Как рассказала глава ЦИК Элла Панфилова, всего устроить поджог в избирательных участках попытались 8 человек. При этом никому из них даже не удалось нарушить режим работы участка. Обманутые пенсионеры или подкупленные обещаниями о вознаграждении молодые люди не отличались наличием
ума и сообразительности навыков диверсанта, поэтому все закончилось пшиком.
Добавим, что была ещё одна категория людей, которые пытались залить урны с бюллетенями зелёнкой. В первый день им удалось уничтожить 214 бюллетеней. Но на второй и третий день рядом с урнами уже дежурили полицейские, поэтому повторить пакость с зелёнкой (а желающие были) не удалось.
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Может я жестокий, но если человек мRaзота, кидает коктейли молотова, портит биллютени итд, итп, разве возраст должен быть смягчающим?
***
"Ну она же старенькая и здоровья нет".
Здоровья хватает как мы поглядели.
А как говорил Пучков: Малолетний д@бил это не про возраст, а уровень интеллекта.
Хотя бы месяц в клетке и 10 лет испытательного. Либо в дурку как больную пускай на пол годика. "что она исполняет задание государственной важности" ибо только дурак воспримет порчу гос. собственности - как задание гос. важности.
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И ведь поверили.
А в то, что ее развели по телефона и в раскаяние поверить можно