Суд вынес приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условно 70-летнюю женщину Татьяну Лаврухину, которая во время выборов президента подожгла кабинку для голосования на избирательном участке в Марьино. Пенсионерку признали виновной по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.





Отмечается, что гособвинитель, учитывая состояние здоровья подсудимой, просил назначить ей 2 года условно. В итоге пенсионерка получила на полгода меньше плюс испытательный срок на два года.



