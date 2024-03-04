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Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

Автор:
04 марта 2024 18:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   Челябинск   боец   военный   задержание   мма   приговор   убийство   
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Его статью изменили на менее тяжкую и освободили мужчину в зале суда.

37-летний Максим Никитин жил с супругой и детьми в Челябинске. Военный, имел много наград, в том числе медаль «За Отвагу».

В августе прошлого года Никитин приехал домой в отпуск, а в сентябре поехал в посёлок Новокаолиновый Карталинского района. Он там родился.

Как потом рассказала его старшая дочь:

Они с мамой его поехали в деревню, чтобы на могилках порядок навести. Приехали в пятницу, отца позвали одноклассники выйти, постоять - они давно не виделись. Там есть бар местный, буквально в двух минутах от дома. Они там посидели недолго, они были не пьяные. Вышли на улицу, все разошлись, остались мой отец и его одноклассница.

В этот момент из бара вышел 19-летний Рустам Байжуменов и схватил женщину за волосы. Об этом сообщила уже жена военного:

Погиб от рук пьяного бойца ММА. Мой муж, увидев, как он девушку хватал за волосы, решил вмешаться и прекратить конфликт. На что преступник начал агрессивно реагировать.

Он нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему мужу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении Максим ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил.

Никитина доставили в местную больницу, сделали операцию, но спасти не смогли - 17 сентября он скончался.

Борцуху вскоре задержали:

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого, было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения. Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района. Подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий, - сообщили в полиции.

Затем его поместили в СИЗО, там он провёл 5,5 месяцев. Изначально завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (111 УК РФ), затем дело изменили на причинение смерти по неосторожности (109 УК РФ).

Сегодня суд вынес вердикт:

Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Этот срок осуждённый может провести у себя дома, ему лишь запрещено менять место жительства.

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Метки: Видео   Суд   Челябинск   боец   военный   задержание   мма   приговор   убийство   
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29  комментариев
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21k
Shtoppi Час назад
тут ежику понятно что из диаспоры ходоки посылки кому надо разносили.
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72k
Пётровыч Минуту назад
Очень суровое наказание, ну прям очень. Бойцам боевых искусств за применение своих навыках без должной причины, надо давать как за применение оружия, за убийство, сажать по 105 статье, то есть убийство.
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3k
STRiX Минуту назад
Надеюсь за мужика отомстят, и эта черножопая гнида захлебнется в собственном дерьме.
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6k
Alex 5 минут назад
Вообще это убийство...
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13k
butata 8 минут назад
Пацанам в Челябе есть о чём подумать... Хорошая обезьяна - мёртвая обезьяна...
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352
Желание враг мудрости 18 минут назад
Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились
Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились

17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.


Как это понимать?
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55k
Опиум для народа 24 минуты назад
Ну, кто-то верит еще в чудесные указания Бастрыкина? Что там писали в сентябре?

"Обвинение спортсмену после шумихи в СМИ переквалифицировали на более тяжкое, и добиться его заключения под стражу потребовал от челябинских следователей глава СКР Александр Бастрыкин.

Первоначально подозреваемому вменяли причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109), что грозило ему в худшем случае лишением свободы на два года. Но теперь речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ), что предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР."

Х"й на нас ложила власть и её прислуга...
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3k
Rom 24 минуты назад
Он же не случайно ударил, тем более в горло. И еще зная, как умеет, и что может. За это надо много лет давать.
Случайно, это когда шли, и один другому пендаль прописал, а тот бы уже как то упал бы не удачно.....
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352
Желание враг мудрости Rom 16 минут назад
"За это надо много лет давать."
За такое четвертовать нужно или зеленую
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8k
Allmaster Полчаса назад
Нужно я чую создавать свою диаспору? Русскую. А чего, у всех же есть?
И реагировать на выходки всяких чучмеков.
Иначе, будем влачить жалкое существование.
Это не призыв.
Это риторический вопрос, доколе?
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352
Желание враг мудрости Allmaster 15 минут назад
Копа нужна. Народовластие. Этого и будут добиваться от нас. А по одному - вот так и сгеноцидят.
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73k
SAndre Полчаса назад
нет слов
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28k
ПаганецЪ 37 минут назад
Судью на фонарь. И мастурбека на соседний.
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11k
Дмитрий 40 минут назад
Здесь нет никакого "вопроса к диаспоре". Это обычная практика. Без относительно к национальности виновного. Предварительное следствие всегда перестраховывается и возбуждает уголовные дела по так называемым более тяжким статьям, в данном случае по ст. 111 УК РФ(причинение тяжких телесных повреждений). Но по факту, смерть наступает не от удара виновного, а в результате падения и удара головой о твёрдый предмет. Таких дел по России десятки. В суде все они переквалифицируются на ст. 109 УК РФ -причинение смерти по неосторожности. Она небольшой тяжести, по этому всех сидевших(на предварительном следствии) приговариваю к небольшим срокам(санкция статьи до 2-х лет). Максимум можно получить колонию поселения. Но и условно вполне себе тоже подходит. Так что ни диаспоры, ни какие то способ "решить" дело здесь и не нужны. Все вот Мирзаева должны помнить. Та же история. Ударил, парень упал, ударился головой- труп. Очень много таких история с одинаковым финалом.
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352
Желание враг мудрости Дмитрий 21 минуту назад
Это как так не от удара? А упал потерпевший сам по себе? Более того само по себе применение умений из зала - отягчающие должны быть, или трактоваться как предумышленное.
С вами не спорю, просто вообще непонятно+эмоции. Это выходит толкай на твердое - и ничего за это не будет?
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352
Желание враг мудрости soar 14 минут назад
Зато
Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились
Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились

17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.

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4k
Александр 45 минут назад
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18k
Kucher 51 минуту назад
У него, по мнению наших "неподкупных" судей есть одно преимущество - он чучмек и за него ОПГ-диаспора занесёт, сколько надо.
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19k
banzai7 54 минуты назад
У нас самые неподкупные суды!
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6k
Трям 56 минут назад
На бутылку пидра насадить... горлом!
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8k
Alex 58 минут назад
Твари, просто слов нет. Самый ублюдочный суд.
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326
Алексей Куликов 58 минут назад
По советским законам было бы.
Пьяный. Отягчающие обстоятельство.
Примечание спецприёмов приравнивается к холодному оружию.
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6k
livaneth 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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August

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