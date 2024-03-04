Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

В августе прошлого года Никитин приехал домой в отпуск, а в сентябре поехал в посёлок Новокаолиновый Карталинского района. Он там родился.

Как потом рассказала его старшая дочь:

Они с мамой его поехали в деревню, чтобы на могилках порядок навести. Приехали в пятницу, отца позвали одноклассники выйти, постоять - они давно не виделись. Там есть бар местный, буквально в двух минутах от дома. Они там посидели недолго, они были не пьяные. Вышли на улицу, все разошлись, остались мой отец и его одноклассница.

В этот момент из бара вышел 19-летний Рустам Байжуменов и схватил женщину за волосы. Об этом сообщила уже жена военного: