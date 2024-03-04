Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

Его статью изменили на менее тяжкую и освободили мужчину в зале суда.
37-летний Максим Никитин жил с супругой и детьми в Челябинске. Военный, имел много наград, в том числе медаль «За Отвагу».
В августе прошлого года Никитин приехал домой в отпуск, а в сентябре поехал в посёлок Новокаолиновый Карталинского района. Он там родился.
Как потом рассказала его старшая дочь:
Они с мамой его поехали в деревню, чтобы на могилках порядок навести. Приехали в пятницу, отца позвали одноклассники выйти, постоять - они давно не виделись. Там есть бар местный, буквально в двух минутах от дома. Они там посидели недолго, они были не пьяные. Вышли на улицу, все разошлись, остались мой отец и его одноклассница.
В этот момент из бара вышел 19-летний Рустам Байжуменов и схватил женщину за волосы. Об этом сообщила уже жена военного:
Погиб от рук пьяного бойца ММА. Мой муж, увидев, как он девушку хватал за волосы, решил вмешаться и прекратить конфликт. На что преступник начал агрессивно реагировать.
Он нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему мужу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении Максим ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил.
Никитина доставили в местную больницу, сделали операцию, но спасти не смогли - 17 сентября он скончался.
Борцуху вскоре задержали:
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Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого, было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения. Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района. Подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий, - сообщили в полиции.
Затем его поместили в СИЗО, там он провёл 5,5 месяцев. Изначально завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (111 УК РФ), затем дело изменили на причинение смерти по неосторожности (109 УК РФ).
Сегодня суд вынес вердикт:
Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.
Этот срок осуждённый может провести у себя дома, ему лишь запрещено менять место жительства.
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17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.
Как это понимать?
"Обвинение спортсмену после шумихи в СМИ переквалифицировали на более тяжкое, и добиться его заключения под стражу потребовал от челябинских следователей глава СКР Александр Бастрыкин.
Первоначально подозреваемому вменяли причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109), что грозило ему в худшем случае лишением свободы на два года. Но теперь речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ), что предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР."
Х"й на нас ложила власть и её прислуга...
Случайно, это когда шли, и один другому пендаль прописал, а тот бы уже как то упал бы не удачно.....
За такое четвертовать нужно или зеленую
И реагировать на выходки всяких чучмеков.
Иначе, будем влачить жалкое существование.
Это не призыв.
Это риторический вопрос, доколе?
Книжку с инструкцией сам найдешь, или подсказать название?
С вами не спорю, просто вообще непонятно+эмоции. Это выходит толкай на твердое - и ничего за это не будет?
17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.
Пьяный. Отягчающие обстоятельство.
Примечание спецприёмов приравнивается к холодному оружию.