Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю

Суд в Грозном поставил точку в деле Никиты Журавеля, приговорив его к 3,5 года колонии общего режима. Назначенный Журавелю срок совпадает с наказанием, которое запрашивал гособвинитель неделю назад.



Против сжегшего Коран в мае 2023 года парня были выдвинуты обвинения по двум уголовным статьям — публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство составе группы лиц.