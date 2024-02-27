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Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю

Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю

Автор:
27 февраля 2024 11:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   грозный   коран   никита журавель   оскорбление чувств верующих   приговор   
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Он проведёт в колонии три с половиной года.

Суд в Грозном поставил точку в деле Никиты Журавеля, приговорив его к 3,5 года колонии общего режима. Назначенный Журавелю срок совпадает с наказанием, которое запрашивал гособвинитель неделю назад.


Против сжегшего Коран в мае 2023 года парня были выдвинуты обвинения по двум уголовным статьям — публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство составе группы лиц.

Как известно, свой проступок осуждённый совершил на территории Волгоградской области, где по закону должны были проходить следственные действия и судебные разбирательства. Однако суд было решено показательно провести в Чечне из-за "многочисленных требований жителей республики", объясняли в Следственном комитете. Что касается потерпевших, то ими были назначены 13 имамов из Грозного.

Как рассказывал на допросах Журавель, действовал он по заказу Службы безопасности Украины, которая намеревалась устроить раздрай между мусульманами и христианами Волгограда. За провокацию Журавелю пообещали всего 10 тысяч рублей.


Летом 2023 года, когда задержанного доставили в Чечню, произошёл ещё один громкий скандал. Младший сын главы Чечни Адам Кадыров избил Журавеля в грозненском СИЗО. После этого инцидента Адам стал папиной гордостью и был осыпан многочисленными орденами и наградами, получив в том числе звание Героя Чечни. Наказывать Адама не стали, поскольку в момент нападения ему не было 16 лет.


"За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его", — заявил Рамзан Кадыров в декабре 2023 года.

Источник:

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Метки: Видео   Суд   грозный   коран   никита журавель   оскорбление чувств верующих   приговор   
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14  комментариев
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14k
Алексей Час назад
То есть Следственный комитет официально подтвердил, что многочисленные требования жителей любого региона (или отдельно взятого?), позволяют игнорировать требования законодательства?
Однако сильно...
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5k
Руслан 2 минуты назад
Так за что дали срок? За "оскорбление чувств" или за сотрудничество с вражескими спец службами?
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27k
ВВС 2 минуты назад
В Чечне полиция Грозного отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки избиения сыном главы Республики Чечня Адамом Кадыровым заключённого Никиты Журавеля.

МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Всё дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответствены лица, достигшие шестнадцати лет.

чичи жопу водой обычно моют,но тут решили подтереться законом
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29k
Alex Полчаса назад
Интересно,, весь мир под черносраких прогинается,,, понятно что как тараканы плодятся, но примитивные как говно осла,, какого фуя могут творить что пожелают? Бред какой-то
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5k
Горожанин 37 минут назад
"Как рассказывал на допросах Журавель, действовал он по заказу Службы безопасности Украины".
---------------
Ничего себе! Да тут измена Родине. Какие 3,5 года? 10 лет не меньше с конфискацией имущества надо было давать. Пожалели придурка и предателя.
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53
Без Паники Горожанин 20 минут назад
Ну. видимо, его очень попросили так сказать. Если бы это реально было, он бы лет 25 получил.
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14k
кот базилий Час назад
Черти ноги мыли в святом источнике - им тоже по три года дали?
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Нехрена он будку отел на казённых харчах .
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53
Без Паники Отвратительный Мужик Час назад
Вам что, завидно?
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