Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю

Он проведёт в колонии три с половиной года.
Суд в Грозном поставил точку в деле Никиты Журавеля, приговорив его к 3,5 года колонии общего режима. Назначенный Журавелю срок совпадает с наказанием, которое запрашивал гособвинитель неделю назад.
Против сжегшего Коран в мае 2023 года парня были выдвинуты обвинения по двум уголовным статьям — публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство составе группы лиц.
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Как известно, свой проступок осуждённый совершил на территории Волгоградской области, где по закону должны были проходить следственные действия и судебные разбирательства. Однако суд было решено
показательно провести в Чечне из-за "многочисленных требований жителей республики", объясняли в Следственном комитете. Что касается потерпевших, то ими были назначены 13 имамов из Грозного.
Как рассказывал на допросах Журавель, действовал он по заказу Службы безопасности Украины, которая намеревалась устроить раздрай между мусульманами и христианами Волгограда. За провокацию Журавелю пообещали всего 10 тысяч рублей.
Летом 2023 года, когда задержанного доставили в Чечню, произошёл ещё один громкий скандал. Младший сын главы Чечни Адам Кадыров избил Журавеля в грозненском СИЗО. После этого инцидента Адам стал папиной гордостью и был осыпан многочисленными орденами и наградами, получив в том числе звание Героя Чечни. Наказывать Адама не стали, поскольку в момент нападения ему не было 16 лет.
"За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его", — заявил Рамзан Кадыров в декабре 2023 года.
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Однако сильно...
МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Всё дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответствены лица, достигшие шестнадцати лет.
чичи жопу водой обычно моют,но тут решили подтереться законом
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Ничего себе! Да тут измена Родине. Какие 3,5 года? 10 лет не меньше с конфискацией имущества надо было давать. Пожалели придурка и предателя.