Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО

Студентке грозит до 5 лет колонии.
Суд отправил под стражу на два месяца 21-летнюю студентку Александру Карасеву, которая в первый день выборов попыталась поджечь избирательный участок на улице Московской в Санкт-Петербурге.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ ("воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, осуществлённое по предварительному сговору или в составе группы").
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Напомним, что вчера во многих регионах России некоторые избиратели пытались испортить бюллетени зелёнкой или сжечь урны коктейлем Молотова. На данный момент известно, что Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел по 141-ой статье. На всех кроме Карасевой возбуждены дела по первой части статьи. Им грозят штрафы.
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Сегодня глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что злоумышленникам за вчерашний день удалось уничтожить 214 бюллетеней.
Добавим, что попытки саботажа были и сегодня, 16 марта. Однако их было заметно меньше (не более 6 случаев), а наблюдатели и полицейские на избирательных участках были готовы к неожиданностям и пресекали попытки испортить бюллетени.
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Второй день выборов президента подходит к концу. По данным Центризбиркома, по состоянию на 16:00 в голосовании приняли участие более 50 процентов избирателей.
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Ну а первая - так ей пять лет на пользу пойдёт. Хорошо если куда- то на свежий лесной воздух отправят. Постройнеет, выйдет и мужика заведёт - глядишь и дичи в голове меньше будет
зато нерабы!!! хавхахахах
Шизанутые, недолюбленные дуры, у тебя уже львицами стали?
Любите вы из всякого дерьма героев лепить.
Хотя, больше ведь не из чего