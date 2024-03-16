Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО

Суд отправил под стражу на два месяца 21-летнюю студентку Александру Карасеву, которая в первый день выборов попыталась поджечь избирательный участок на улице Московской в Санкт-Петербурге.





В отношении девушки возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ ("воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, осуществлённое по предварительному сговору или в составе группы").