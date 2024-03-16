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Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО

Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО

Автор:
16 марта 2024 19:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Суд   выборы   попытка поджога   сизо   
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Студентке грозит до 5 лет колонии.

Суд отправил под стражу на два месяца 21-летнюю студентку Александру Карасеву, которая в первый день выборов попыталась поджечь избирательный участок на улице Московской в Санкт-Петербурге.


В отношении девушки возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ ("воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, осуществлённое по предварительному сговору или в составе группы").

Напомним, что вчера во многих регионах России некоторые избиратели пытались испортить бюллетени зелёнкой или сжечь урны коктейлем Молотова. На данный момент известно, что Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел по 141-ой статье. На всех кроме Карасевой возбуждены дела по первой части статьи. Им грозят штрафы.

Сегодня глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что злоумышленникам за вчерашний день удалось уничтожить 214 бюллетеней.


Добавим, что попытки саботажа были и сегодня, 16 марта. Однако их было заметно меньше (не более 6 случаев), а наблюдатели и полицейские на избирательных участках были готовы к неожиданностям и пресекали попытки испортить бюллетени.

Второй день выборов президента подходит к концу. По данным Центризбиркома, по состоянию на 16:00 в голосовании приняли участие более 50 процентов избирателей.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   Суд   выборы   попытка поджога   сизо   
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35  комментариев
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393k
Алексей Час назад
как на старости лет испортить себе остаток жизни. а голосок то какой противный у носовой прям шапокляк
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11k
Игорь 8 минут назад
…..им грозят штрафы… ну теперь понятно откуда ноги растут. Пару идиоток посадить - остальные, возможно - задумаются
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3k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
РАН давно уже клоака и рассадник заднеприводных , феминисток , навальнистов и русофобов . Выродки короче . А эта с писклявым голосом яркий представитель этой своры.
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705
ES 17 минут назад
Напомните, пожалуйста, а Элла Панфилова уже отсидела свои несколько раз по 5 лет за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, осуществлённое по предварительному сговору или в составе группы"?
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3k
PbIBOK 19 минут назад
В Майме девчонки-огонь!!! Таких поощрять и побольше. А то все влипли в телефоны...
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29k
Matrosskin 19 минут назад
Всегда знал что "профессор" - не синоним термину "умный".
Ну а первая - так ей пять лет на пользу пойдёт. Хорошо если куда- то на свежий лесной воздух отправят. Постройнеет, выйдет и мужика заведёт - глядишь и дичи в голове меньше будет
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71k
doker Полчаса назад
Мне понравилась работа охранки. Так бы разведку на Украине вели - цены бы не было. Но, увы, Штирлиц - это история с вымыслом.
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135
Alex Полчаса назад
они же знали ,что их будут судить, и тем не менее идут на это, и даже не пытаются скрыться...
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8k
Alex 38 минут назад
"Дураков на Руси лет на 100 припасено"
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346
ays 48 минут назад
Весеннее обострение на фоне ПМС....
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26k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Почему то в основном бабы кукухой едут!
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828
Тордион 56 минут назад
Ссыкливые подпевалы узурпатора смело гнобят девицу, которая их опозорила своей смелостью. Трусливые шакалы любят пинать поверженных львиц.
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20k
Bill 57 минут назад
Доктор химических наук на зоне не пропадет. Будет зекам наркоту варить из птичьего помета и кожуры.
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Тордион 59 минут назад
Мужество осталось только у девочек. Такова примета феминизма.(
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78k
Viktor Час назад
Молотов - это уже серьёзно, тут 205-я катит, а не пять лет! От десяти сучке!

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18k
Kucher Час назад
На зоне у неё и кликуха будет - "профессор". Через пяток лет сможет вернутся в родной институт уборщицей.
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5k
4ijik Час назад
Убогие "недооценённые" тупые мрази. Никому не нужные, пытаются самоутвердиться. Нуну...
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