Журналистку Баязитову отправили в колонию на 5 лет за вымогательство у ТОП-менеджера банка

За этот миллион, она больше года просидела в СИЗО в ожидании приговора. Вместе с ней по делу проходили Инна Чурилова и Ольга Архарова - администраторы тг-канала, в котором опубликовали эти посты. Чурилова заключила сделку со следствием и ей дали 4 года условно. Архарова сначала частично признала свою вину, но потом от показаний отказалась. Её осудили на 4,5 года общего режима.

А Баязитова заявляла, что болеет сахарным диабетом и ухаживает за престарелой матерью. Но суд посчитал, что это не оправдание для вымогательства денег и отправил журналистку в колонию на 5 лет.

По закону, сутки в СИЗО засчитываются за 1,5 дня в колонии. Поэтому через полгода Баязитова сможет подать прошение на УДО. Хотя сомнительно, что его одобрят - свою вину она не признала. А во время отсидки в СИЗО, стала писать книгу с характерным названием «Как похудеть в тюрьме».