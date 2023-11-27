Журналистку Баязитову отправили в колонию на 5 лет за вымогательство у ТОП-менеджера банка

Обвинение просило дать ей 14 лет, но суд счёл такой срок слишком суровым.
Александра Баязитова - журналистка и автор телеграм-канала «Адские бабки». В августе 2022-го её задержали по заявлению топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Последний обвинил Баязитову в том, что она разместила несколько провокационных постов о нём в своих «Бабках», а когда он попросил их удалить - потребовала миллион рублей.
За этот миллион, она больше года просидела в СИЗО в ожидании приговора. Вместе с ней по делу проходили Инна Чурилова и Ольга Архарова - администраторы тг-канала, в котором опубликовали эти посты. Чурилова заключила сделку со следствием и ей дали 4 года условно. Архарова сначала частично признала свою вину, но потом от показаний отказалась. Её осудили на 4,5 года общего режима.
А Баязитова заявляла, что болеет сахарным диабетом и ухаживает за престарелой матерью. Но суд посчитал, что это не оправдание для вымогательства денег и отправил журналистку в колонию на 5 лет.
По закону, сутки в СИЗО засчитываются за 1,5 дня в колонии. Поэтому через полгода Баязитова сможет подать прошение на УДО. Хотя сомнительно, что его одобрят - свою вину она не признала. А во время отсидки в СИЗО, стала писать книгу с характерным названием «Как похудеть в тюрьме».
Перед заседанием суда Баязитова была бодрой и шутила про Вангу.
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Со своим приговором она не согласна и обещает, что будет его обжаловать.
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