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Журналистку Баязитову отправили в колонию на 5 лет за вымогательство у ТОП-менеджера банка

Журналистку Баязитову отправили в колонию на 5 лет за вымогательство у ТОП-менеджера банка

Автор:
27 ноября 2023 14:35
Сообщество : Криминал
Метки: Александра Баязитова   Видео   Вымогательство   Суд   журналистка   приговор   
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Обвинение просило дать ей 14 лет, но суд счёл такой срок слишком суровым.

Александра Баязитова - журналистка и автор телеграм-канала «Адские бабки». В августе 2022-го её задержали по заявлению топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Последний обвинил Баязитову в том, что она разместила несколько провокационных постов о нём в своих «Бабках», а когда он попросил их удалить - потребовала миллион рублей.

За этот миллион, она больше года просидела в СИЗО в ожидании приговора. Вместе с ней по делу проходили Инна Чурилова и Ольга Архарова - администраторы тг-канала, в котором опубликовали эти посты. Чурилова заключила сделку со следствием и ей дали 4 года условно. Архарова сначала частично признала свою вину, но потом от показаний отказалась. Её осудили на 4,5 года общего режима.

А Баязитова заявляла, что болеет сахарным диабетом и ухаживает за престарелой матерью. Но суд посчитал, что это не оправдание для вымогательства денег и отправил журналистку в колонию на 5 лет.

По закону, сутки в СИЗО засчитываются за 1,5 дня в колонии. Поэтому через полгода Баязитова сможет подать прошение на УДО. Хотя сомнительно, что его одобрят - свою вину она не признала. А во время отсидки в СИЗО, стала писать книгу с характерным названием «Как похудеть в тюрьме».

Перед заседанием суда Баязитова была бодрой и шутила про Вангу.

Со своим приговором она не согласна и обещает, что будет его обжаловать.

Источник:

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Метки: Александра Баязитова   Видео   Вымогательство   Суд   журналистка   приговор   
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20  комментариев
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16k
Patmaz 2 часа назад
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8k
Владимир 12 минут назад
- И откуда у неё такой срок?
- Насо...Навымогала...
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311
Pasha Panfilov Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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13
Lopasin 55 минут назад
А это вообще гуманно сажать ее в тюрьму к другим зекам? Она же их сожрет!
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4k
Могвай 57 минут назад
ЖЫрналистка жЫдко обкекалась, начало пути к похудению.
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1k
Vas_26 Час назад
А что за провокационные статьи интересно?
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1k
raael13 Час назад
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22k
BiZ Час назад
ьуя себе автобус
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7k
jnkbxybr Час назад
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5k
Sanar 2 часа назад
Кто эта полоумная бабка и почему ей такое внимание в телеге? В целом я не хочу знать ответы на эти вопросы.
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725
Шурман 2 часа назад
Блин зачем я вообще открыл этот пост и посмотрел ее фотки ?
как спать теперь ?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как это "правозащитники" проморгали такое "преследование" Путиным журналистов в России?
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19k
Shtoppi 2 часа назад
какое безобразное существо
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7k
Echo 2 часа назад
Срань господня
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7k
Бу 2 часа назад
Джабба Хатт )
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311
ruslan d 2 часа назад
Хавронья ...
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
И как она интервью брала, журналистка? Если бы она ко мне сунулась, например, ябы сразу рванул куда-нибудь с криком "помогите, насилуют!"
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August

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