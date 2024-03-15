В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью

Похожий инцидент произошёл в Борисоглебске Воронежской области, а также в Ростове и Карачаево-Черкесии. Всех нарушителей задержали. Сообщается, что после случившегося Центризбирком обратился к МВД с просьбой усилить охрану ящиков для голосования.





Как рассказали в Центризбиркоме, заливание бюллетеней зелёнкой или чернилами — не самое эффективное злодеяние, чтобы хоть как-то помешать выборам. Испорченные бюллетени обработают вручную, а если не получится, то признают недействительными, оставив их в показателях явки.