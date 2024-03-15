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В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью

В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью

Автор:
15 марта 2024 14:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   выборы   задержание   избирательный участок   порча бюллетеней   уголовное дело   
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Сообщается, что похожие инциденты произошли ещё в нескольких избирательных участках.

Нескольких мелких пакостников задержали полицейские в трёх регионах в первый день выборов президента России. И первой уголовное дело о воспрепятствовании избирательному процессу (ст. 141 УК РФ) заработала 20-летняя жительница Москвы.

Девушка пришла на избирательный участок в районе Отрадное, засунула в урну свой бюллетень, а следом вылила зелёнку. Урну, в которой было около 100 бюллетеней, опечатали, девушку задержали. В ближайшее время её отправят на допрос в Следственный комитет. Отмечается, что вредительница во время правонарушения с кем-то говорила по телефону. Не исключается, что бюллетени она испортила по приказу телефонных мошенников.

Похожий инцидент произошёл в Борисоглебске Воронежской области, а также в Ростове и Карачаево-Черкесии. Всех нарушителей задержали. Сообщается, что после случившегося Центризбирком обратился к МВД с просьбой усилить охрану ящиков для голосования.


Как рассказали в Центризбиркоме, заливание бюллетеней зелёнкой или чернилами — не самое эффективное злодеяние, чтобы хоть как-то помешать выборам. Испорченные бюллетени обработают вручную, а если не получится, то признают недействительными, оставив их в показателях явки.

В целом, выборы в России проходят довольно активно. К 14:38 явка превысила 10 процентов, сообщает Центризбирком. При этом в онлайн-голосовании в 28 регионах (без Москвы, она считается отдельно) поучаствовали более 1,7 млн россиян (36%) из 4,768 млн подавших заявку.

В столице дистанционно (на 13:45) проголосовали 1,808 млн человек. Всего, по данным Центризбиркома, в России на сегодняшний день насчитывается 112,3 млн избирателей. Выборы президента продлятся до 17 марта.

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Метки: Видео   выборы   задержание   избирательный участок   порча бюллетеней   уголовное дело   
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34  комментария
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36k
Опаньки 47 минут назад
Хорошо что их несколько человек. Надеюсь часть 2 впаяют, группой лиц по предварительному сговору , до 5 лет
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39k
russger 6 минут назад
Какие же они всётки ипанаты. Вот что за говнокаша у них в голове?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 16 минут назад
охрана мышей не ловит...сканворды там что ль разгадывают..
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
телефон нужно сразу отнимать..и на экспертизу...с кем эти твари там все переписываются..с посольствами забугорными сто пудов.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
в пользу В.В.П все эти бюллетени засчитать...а этих мразот ЦРУшных навальнистских уже пора нормально садить в Белый медведь.))
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43k
Per aspĕra ad astra 22 минуты назад
Наверняка эта гнида не только навальновская падаль, но и хохлофашистская подстилка.
Вот так двуличным либерастам наплевать на чужое мнение, а ещё что-то пищат за свободу слова.
Таких мразей судить без снисхождения.
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8k
V2.Smirnov Полчаса назад
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2k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
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1k
Glassy 36 минут назад
Интересно, а по телефону ей рассказали о статье и сроках?
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14k
Григорий Бабкин 39 минут назад
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39k
АнтонПолднев 40 минут назад
Да да. Именно по приказу телефонных мошенников...

Вот так они теперь зарабатывать начали.
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309
dasn7 42 минуты назад
Смысл? Почему люди не продумывают последствия действий - непонятно. Или как Трепова - рассчитывает на вознаграждение? Получит, но тоже не то на которое рассчитывала.
Бриллиантовая зелень не уничтожит галочки от шариковой ручки, только затруднит подсчёт для одной урны.
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5k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Поставьте у урны сотрудника полиции , хули он сидит на лавочке в носу ковыряет .
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35
Igor (Игорь) Иван Кемеров 9 минут назад
Ваня полицейский пишется именно так, это у вас полицаи. Учи русский
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12k
Б.Касторский 46 минут назад
Из рубрики "их борьба!". Испортить волеизъявление другого? А смысл? Хорошо, признают бюллетени непригодными и не засчитают голоса. И в чем протест? Лишить другого права голоса? Тогда за что борьба?
Иди наблюдателем. Создавай партию! Выдвигайся! Но нет. Проще вылить банку зеленки.
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5k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
Не забыла сфоткать и отправить своим кураторам . На 20 лет за госизмену суку .
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382
Ви Sheir 21 минуту назад
Значит не так уж неправы были наши деды.
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35
Igor (Игорь) Sheir 10 минут назад
А в чем неправда или не было врагов народа?
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