В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью

Сообщается, что похожие инциденты произошли ещё в нескольких избирательных участках.
Нескольких мелких пакостников задержали полицейские в трёх регионах в первый день выборов президента России. И первой уголовное дело о воспрепятствовании избирательному процессу (ст. 141 УК РФ) заработала 20-летняя жительница Москвы.
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Девушка пришла на избирательный участок в районе Отрадное, засунула в урну свой бюллетень, а следом вылила зелёнку. Урну, в которой было около 100 бюллетеней, опечатали, девушку задержали. В ближайшее время её отправят на допрос в Следственный комитет. Отмечается, что вредительница во время правонарушения с кем-то говорила по телефону. Не исключается, что бюллетени она испортила по приказу телефонных мошенников.
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Похожий инцидент произошёл в Борисоглебске Воронежской области, а также в Ростове и Карачаево-Черкесии. Всех нарушителей задержали. Сообщается, что после случившегося Центризбирком обратился к МВД с просьбой усилить охрану ящиков для голосования.
Как рассказали в Центризбиркоме, заливание бюллетеней зелёнкой или чернилами — не самое эффективное злодеяние, чтобы хоть как-то помешать выборам. Испорченные бюллетени обработают вручную, а если не получится, то признают недействительными, оставив их в показателях явки.
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В целом, выборы в России проходят довольно активно. К 14:38 явка превысила 10 процентов, сообщает Центризбирком. При этом в онлайн-голосовании в 28 регионах (без Москвы, она считается отдельно) поучаствовали более 1,7 млн россиян (36%) из 4,768 млн подавших заявку.
В столице дистанционно (на 13:45) проголосовали 1,808 млн человек. Всего, по данным Центризбиркома, в России на сегодняшний день насчитывается 112,3 млн избирателей. Выборы президента продлятся до 17 марта.
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Вот так двуличным либерастам наплевать на чужое мнение, а ещё что-то пищат за свободу слова.
Таких мразей судить без снисхождения.
Вот так они теперь зарабатывать начали.
Бриллиантовая зелень не уничтожит галочки от шариковой ручки, только затруднит подсчёт для одной урны.
Иди наблюдателем. Создавай партию! Выдвигайся! Но нет. Проще вылить банку зеленки.
Только твой метод тоже не сильно работает. Вреден здоровью. Ведет либо к переизбытку свинца или полония в организме, либо к тромбозу.
Но ведь смысла в этом перфоманс нет. Правда?
Цель без результата ничего не несет.
" вот как обычно по средам трахаешь ты 8 летнего мальчика, а тебя менты взяли", нет, господа хорошие, нам такие и подобные мерзости даже в голову не приходят. А у них (либералов, так сказать) это действительно в порядке вещей.