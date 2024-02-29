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В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр»

В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр»

Автор:
29 февраля 2024 17:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МВД   Самара   Суд   метиловый спирт   мистер сидр   отравление   полицейский   приговор   склад   
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От этой отравы погибло 46 человек.

В мае прошлого года сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного обеспечения МВД России по Самарской области. И пропустил на объект грузовик с подельниками. Они украли 6 тонн спирта. Думали, что этилового, оказалось, что это был метиловый спирт.

Потом украденное продали - его приобрёл Анар Гусейнов. И стал варганить из него пойло под названием «Мистер Сидр». В июне ядовитый напиток появился в магазинах по всей России.

В итоге пострадало 105 человек: 46 граждан скончалось, 59 получили отравления разной степени тяжести.

Началось расследование, вскоре Гусейнова и всех причастных задержали.

Заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова освободили от должности. «Предприниматель» Гусейнов до сих пор в СИЗО, а вот полицейского и тех, кто украл спирт со склада, уже осудили.

Экс-правоохранитель получил 3 года и 6 месяцев общего режима. Один его подельник также поедет в колонию общего режима на 3 года и 3 месяца. А второй фигурант получил 3 года и 6 месяцев «строгача».

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Метки: Видео   МВД   Самара   Суд   метиловый спирт   мистер сидр   отравление   полицейский   приговор   склад   
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33  комментария
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18k
Kucher 2 часа назад
42 месяца за 46 жизней. Как-то маловато.
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42k
Example 6.2.6 Минуту назад
С силовиков и чиновников, спрос должен быть х3, кратно такому же сроку для гражданского. У них ведь и полномочий и служебных возможностей куда больше для совершения преступлений, и они не приносят материальную выгоду государству как токарь или колхозник, они живут на наши налоги.
Кара должна быть крайне суровой для таких лиц. Мы ж им полномочия даём, чтоб они нам жизнь улучшали, а не своё благосостояние.
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15k
info-kozirev Полчаса назад
Всего три с небольшим года за полсотни жизней!?Пулю ему в затылок,когда эта сука краденный спирт продавала,прекрасно понимал,зачем сраный айзер покупает и что он с ним будет делать.
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2k
Росомаха Час назад
Мне тут на днях позвонили с опросом- доверяю ли я сотрудникам МВД , прокуратуры и судебным органам... Я ответил НЕТ, и бросил трубку...
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14k
кот базилий Час назад
Обычно "условно" дают , ведь сам никого не убил, просто "по незнанию" продал 6 т спирта, по дружбе.
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15k
ron 2 часа назад
Понимаю, очень трудно доказать, что не знали, какой именно спирт украли, но это не снимает с них вину за столько смертей.
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7k
alex 2 часа назад
мало
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3k
kca-opa 2 часа назад
Вот прям случайно,не проверить метиловый от этилового, а если-бы этот дебил упёр денатурат синего цвета, он с него кюрасао начал-бы разливать, для илиты? как не проверить, когда у тебя не фуфырик догнаться, а 6 тонн? Азеры все такие тупые? Я выпил не 6 тонн, но литров охренеть сколько левого спирта, но у проверенных поставщиков, и что мешает поджечь на пальце? Этил жёлто-синий, метил зелёное пламя, вот ппц задача
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