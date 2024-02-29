В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр»

От этой отравы погибло 46 человек.
В мае прошлого года сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного обеспечения МВД России по Самарской области. И пропустил на объект грузовик с подельниками. Они украли 6 тонн спирта. Думали, что этилового, оказалось, что это был метиловый спирт.
Потом украденное продали - его приобрёл Анар Гусейнов. И стал варганить из него пойло под названием «Мистер Сидр». В июне ядовитый напиток появился в магазинах по всей России.
В итоге пострадало 105 человек: 46 граждан скончалось, 59 получили отравления разной степени тяжести.
Началось расследование, вскоре Гусейнова и всех причастных задержали.
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Заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова освободили от должности. «Предприниматель» Гусейнов до сих пор в СИЗО, а вот полицейского и тех, кто украл спирт со склада, уже осудили.
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Экс-правоохранитель получил 3 года и 6 месяцев общего режима. Один его подельник также поедет в колонию общего режима на 3 года и 3 месяца. А второй фигурант получил 3 года и 6 месяцев «строгача».
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Кара должна быть крайне суровой для таких лиц. Мы ж им полномочия даём, чтоб они нам жизнь улучшали, а не своё благосостояние.