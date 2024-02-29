В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр»

В мае прошлого года сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного обеспечения МВД России по Самарской области. И пропустил на объект грузовик с подельниками. Они украли 6 тонн спирта. Думали, что этилового, оказалось, что это был метиловый спирт.

Потом украденное продали - его приобрёл Анар Гусейнов. И стал варганить из него пойло под названием «Мистер Сидр». В июне ядовитый напиток появился в магазинах по всей России.