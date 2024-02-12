«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили за решётку за вымогательство

Затем в деле появился ещё один фигурант - журналист Тамерлан Бигаев, тоже из команды Собчак. Но этих людей мало кто знает, зато многих интересовало, привлекут ли Собчак - она примерно в это время как раз уехала в Латвию. Позже вернулась, а в МВД сообщили, что по этому делу Собчак не проходит.

Когда журналистку стали расспрашивать о вымогательстве её коллеги по ремеслу, Ксения Анатольевна назвала это «облавой на последнюю свободную редакцию в России». И понадеялась, что «в ситуации быстро разберутся».