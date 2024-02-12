«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили за решётку за вымогательство

Сама Собчак на суд не пришла.
В октябре 2022 года суд постановил арестовать коммерческого директора медиапроекта «Oсторожно Media» (принадлежит Ксении Собчак) Кирилла Суханова.
Арестовали и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Их подозревали в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Затем в деле появился ещё один фигурант - журналист Тамерлан Бигаев, тоже из команды Собчак. Но этих людей мало кто знает, зато многих интересовало, привлекут ли Собчак - она примерно в это время как раз уехала в Латвию. Позже вернулась, а в МВД сообщили, что по этому делу Собчак не проходит.
Когда журналистку стали расспрашивать о вымогательстве её коллеги по ремеслу, Ксения Анатольевна назвала это «облавой на последнюю свободную редакцию в России». И понадеялась, что «в ситуации быстро разберутся».
Сегодня в ситуации разобрались.
Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов признан виновным по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Он получил 7,5 лет колонии. Журналисты Романовский и Бигаев получили по 7 лет на зоне. Как сообщили в пресс-службе суда:
Действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, вымогали у генерального директора ГК «Ростех» Чемезова С.В. в общей сложности 11 млн рублей за удаление уже размещенной информации компрометирующего и дискредитирующего характера, а также за неразмещение такой информации в течение года.
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На суде присутствовала журналистка из Тюмени Алена Водонаева.
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Позже она заявила:
Ксения Собчак, а можно не прикидываться идиоткой? Проблема в том, что из-за Вас, из-за Вашего почему-то незримого присутствия в деле о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха», из-за того, что это «Ваши» люди - Суханов, Романовский и Бигаев, они никак не могут считаться обычными. Может, хоть после приговора вы расскажете, что именно вы сделали, чтобы освободить их, и почему не сделали того, чтоб они действительно вышли на свободу?
Собчак на оглашение приговора на пришла и позже написала в своём тг-канале:
Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить? Ни меня, ни мамы Кирилла не было в зале - так попросил Кирилл и на это есть причины.
Позже в «Ростехе» сообщили, что просили смягчить наказание обвиняемым.
Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе, принесённые подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция С.В. Чемезова была донесена суду в ходе прений.
Возможно, подсудимые могли получить и более суровый приговор. Срок они будут отбывать в колонии строгого режима.
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Ну ясен пень! Кто ж решится её тронуть то? Все ж прекрасно знают, КТО покровительствует этой семейке, самой Собчучке и её мерзкой мамаше - сенатору Нарусовой. Эти две мрази у нас неприкосновенные, чего б они не натворили.
до четырех лет.
Вымогательство, совершенное
организованной группой, а также в целях получения имущества в особо крупном размере,
либо с причинением тяжкого вреда здоровью человека может повлечь лишение свободы на срок
от семи до пятнадцати лет.
Получили минималку. В чëм вопрос?
Никто не ожидал что закон оказывается сурово наказывает за ,,какую-то ерунду,,.
Почитать УК перед тем как пойти на дело не судьба была?
Рыбки, блать, аквариумные!
Кто является крестным Ксении Собчак?
Её крёстным отцом стал отец Гурий, служивший в Александро-Невской лавре, а крёстной матерью университетская подруга Нарусовой по имени Наталья.
Вряд ли поп ей чем то поможет, в отличии от мамаши.
Может потому что они не дали на неё показаний?