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«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили за решётку за вымогательство

«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили за решётку за вымогательство

Автор:
12 февраля 2024 14:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Вымогательство   Ростех   Сергей Чемизов   Суд   ксения собчак   приговор   
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Сама Собчак на суд не пришла.

В октябре 2022 года суд постановил арестовать коммерческого директора медиапроекта «Oсторожно Media» (принадлежит Ксении Собчак) Кирилла Суханова.

Арестовали и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

Их подозревали в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Затем в деле появился ещё один фигурант - журналист Тамерлан Бигаев, тоже из команды Собчак. Но этих людей мало кто знает, зато многих интересовало, привлекут ли Собчак - она примерно в это время как раз уехала в Латвию. Позже вернулась, а в МВД сообщили, что по этому делу Собчак не проходит.

Когда журналистку стали расспрашивать о вымогательстве её коллеги по ремеслу, Ксения Анатольевна назвала это «облавой на последнюю свободную редакцию в России». И понадеялась, что «в ситуации быстро разберутся».

Сегодня в ситуации разобрались.

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов признан виновным по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Он получил 7,5 лет колонии. Журналисты Романовский и Бигаев получили по 7 лет на зоне. Как сообщили в пресс-службе суда:

Действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, вымогали у генерального директора ГК «Ростех» Чемезова С.В. в общей сложности 11 млн рублей за удаление уже размещенной информации компрометирующего и дискредитирующего характера, а также за неразмещение такой информации в течение года.

На суде присутствовала журналистка из Тюмени Алена Водонаева.

Позже она заявила:

Ксения Собчак, а можно не прикидываться идиоткой? Проблема в том, что из-за Вас, из-за Вашего почему-то незримого присутствия в деле о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха», из-за того, что это «Ваши» люди - Суханов, Романовский и Бигаев, они никак не могут считаться обычными. Может, хоть после приговора вы расскажете, что именно вы сделали, чтобы освободить их, и почему не сделали того, чтоб они действительно вышли на свободу?

Собчак на оглашение приговора на пришла и позже написала в своём тг-канале:

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить? Ни меня, ни мамы Кирилла не было в зале - так попросил Кирилл и на это есть причины.

Позже в «Ростехе» сообщили, что просили смягчить наказание обвиняемым.

Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе, принесённые подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция С.В. Чемезова была донесена суду в ходе прений.

Возможно, подсудимые могли получить и более суровый приговор. Срок они будут отбывать в колонии строгого режима.

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Метки: Видео   Вымогательство   Ростех   Сергей Чемизов   Суд   ксения собчак   приговор   
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168k
стас 39 минут назад
ибо не..й!!!
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17k
Kucher 2 минуты назад
"...а в МВД сообщили, что по этому делу Собчак не проходит."
Ну ясен пень! Кто ж решится её тронуть то? Все ж прекрасно знают, КТО покровительствует этой семейке, самой Собчучке и её мерзкой мамаше - сенатору Нарусовой. Эти две мрази у нас неприкосновенные, чего б они не натворили.
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14k
ron 4 минуты назад
А чё тётю лошать брать? Наказать ведь придётся, а расстрел у нас пока не придумали... пусть еще попасётся )))
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2k
Александр Ломовицкий 8 минут назад
мало дали
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25k
сеньор Леонсио 14 минут назад
На зоне они много интересного про лошадку вспомнят!
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11k
Клёст 23 минуты назад
Статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за вымогательство, под которым понимается требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок

до четырех лет.

Вымогательство, совершенное

организованной группой, а также в целях получения имущества в особо крупном размере,

либо с причинением тяжкого вреда здоровью человека может повлечь лишение свободы на срок

от семи до пятнадцати лет.

Получили минималку. В чëм вопрос?
Никто не ожидал что закон оказывается сурово наказывает за ,,какую-то ерунду,,.

Почитать УК перед тем как пойти на дело не судьба была?

Рыбки, блать, аквариумные!
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1k
wantwant 24 минуты назад
Наконец-то -в стойло!!!
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
Выйдут по УДО через 1,5-2 года.
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3k
Максим Макашев Полчаса назад
Ну а саму ксюшадь то привлекут, или "крёстный" не позволит?
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Лошадь лютая мразь.
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2M
Иван Кемеров 38 минут назад
Сотрудники Собчак получили до 7,5 лет лишения свободы. Во-первых, это не просто много - столько дают за убийства. Странно вообще, что это реальный, а не условный срок. Людей нельзя так жёстко наказывать за вымогательство, если это оно и было. Но самое главное недоумение, возникающее от этой ситуации - если эти люди так виноваты, что их надо посадить, то почему их начальница Собчак не сидела рядом с ними на скамье подсудимых? И отсутствие ответа на этот вопрос вызывает ещё большее неприятие к этому сроку
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376
Quantimus Иван Кемеров 14 минут назад
Это с чего это за вымогательство нельзя жёстко наказывать? Когда-то было время, что за хищение государственной собственности в особо крупных размерах могли и расстрел дать (за экономическое преступление). Да, давать 7 лет за вымогательство сотки на опохмел, действительно глупо, но за 11 миллионов...
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August

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