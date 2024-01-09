Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство

Его приключение с носком на половом органе решил повторить солист группы «Щенки» Максим Моисеев. Вчера он со своим коллективом выступил в Питере и исполнил песню «Белое на белом»:

Ты же знаешь, я хочу быть свободным

Для меня, это очень важно

Выйти замуж можно за кого угодно

А вот трахаться в метро, далеко не с каждым

(Припев)

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Н-а-а

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

На сцене 37-летний музыкант был с носком на известном месте, а потом сдёрнул его - под радостное улюлюканье зала.