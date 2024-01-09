Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство

Он хотел сбежать из страны, но его задержали в аэропорту.
О рэпера Vacio узнали после «голой вечеринки» Ивлеевой, там он расхаживал в одном носке. Теперь музыкант сидит в спецприёмнике с повесткой в военкомат на руках. После освобождения может пойти служить.
Его приключение с носком на половом органе решил повторить солист группы «Щенки» Максим Моисеев. Вчера он со своим коллективом выступил в Питере и исполнил песню «Белое на белом»:
Ты же знаешь, я хочу быть свободным
Для меня, это очень важно
Выйти замуж можно за кого угодно
А вот трахаться в метро, далеко не с каждым
(Припев)
Этого я и хотел
Этого ты и хотела
Моя сперма на платье и на фате
Белое на белом
Белое на белом
Белое на белом
Этого я и хотел
Этого ты и хотела
Моя сперма на платье и на фате
Белое на белом
Н-а-а
Этого я и хотел
Этого ты и хотела
Моя сперма на платье и на фате
Белое на белом
Белое на белом
Белое на белом
Белое на белом
На сцене 37-летний музыкант был с носком на известном месте, а потом сдёрнул его - под радостное улюлюканье зала.
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Певцом заинтересовалась полиция и нашла Моисеева в аэропорту Пулково - он хотел уехать в Казахстан. Его задержали и сегодня доставили в Калининский суд Петербурга.
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На заседании Моисеев заявил, что носок упал случайно:
Я не думал, что этот носок спадёт и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так.
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По настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант - бездарное животное, которые может прославиться только таким способом.
У нас голым ходить в общественных местах незаконно. И это мой официальный ответ тем юристам, которые говорят, что эти перформансы - это нормально. Они раньше называли нормой смену пола, теперь то, что можно ходить голым. Наше государство просто не поддерживает подобного поведения и продолжит впредь вести такую политику.
Суд вынес приговор фронтмену «Щенков» - 10 суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве.
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Тесли хороший автор текстов и стихов.
И такие перфомансы от него не впервые. Однако, раньше это никому не надо было, а тут вдруг все озабочены стали. Лицемерие!
если человек родился голым в общественном месте , то он совершил "мелкое хулиганство"
если человек находился голым в общественной бане , то 10 суток ареста по административной статье норма
если человек был голым в военкомате или на обследовании в больнице , это незаконно .
Источник: © Fishki.net
Группу в "черный список", чтобы нигде и никогда им выступать больше не давали. А этому мудаку, персональный запрет на выступления вообще!
Потому как без подобных мер, подобные выходки не закончатся никогда.