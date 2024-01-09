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Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство

Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство

Автор:
09 января 2024 17:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Виталий Милонов   Концерт   Питер   Суд   носок   приговор   солист   щенки   
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Он хотел сбежать из страны, но его задержали в аэропорту.

О рэпера Vacio узнали после «голой вечеринки» Ивлеевой, там он расхаживал в одном носке. Теперь музыкант сидит в спецприёмнике с повесткой в военкомат на руках. После освобождения может пойти служить.

Его приключение с носком на половом органе решил повторить солист группы «Щенки» Максим Моисеев. Вчера он со своим коллективом выступил в Питере и исполнил песню «Белое на белом»:

Ты же знаешь, я хочу быть свободным

Для меня, это очень важно

Выйти замуж можно за кого угодно

А вот трахаться в метро, далеко не с каждым

(Припев)

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Н-а-а

Этого я и хотел

Этого ты и хотела

Моя сперма на платье и на фате

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

Белое на белом

На сцене 37-летний музыкант был с носком на известном месте, а потом сдёрнул его - под радостное улюлюканье зала.

Певцом заинтересовалась полиция и нашла Моисеева в аэропорту Пулково - он хотел уехать в Казахстан. Его задержали и сегодня доставили в Калининский суд Петербурга.

На заседании Моисеев заявил, что носок упал случайно:

Я не думал, что этот носок спадёт и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так.

По поводу артиста жёстко высказался известный депутат Виталий Милонов:

По настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант - бездарное животное, которые может прославиться только таким способом.

У нас голым ходить в общественных местах незаконно. И это мой официальный ответ тем юристам, которые говорят, что эти перформансы - это нормально. Они раньше называли нормой смену пола, теперь то, что можно ходить голым. Наше государство просто не поддерживает подобного поведения и продолжит впредь вести такую политику.

Суд вынес приговор фронтмену «Щенков» - 10 суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве.

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Метки: Видео   Виталий Милонов   Концерт   Питер   Суд   носок   приговор   солист   щенки   
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11k
Гомерчик 2 часа назад
ХВАТИТ!
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3k
San_Fajanse 7 минут назад
все таки, ссыкливые эти борцуны, т.е. он устроил "перфотфуькактотам" и сразу на хода (зассал), т.е. хотел хайпануть здесь и свалить уже широкоизвестным в узких кругах, а спокойно уехать и хайпануть уже в казахстане, душку не хватило, ссыкунишка, мелкий пакостник, не более, после 10 суток, полгода санитаром в госпиталь
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339
deadDEVIL 10 минут назад
Интересно, а что там этот говноед Милонов про RHCP скажет?! Они это ещё 30+ лет назад практиковали.
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339
deadDEVIL 12 минут назад
"Щенки" офигенная группа!
Тесли хороший автор текстов и стихов.
И такие перфомансы от него не впервые. Однако, раньше это никому не надо было, а тут вдруг все озабочены стали. Лицемерие!
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24k
Кура́тор 17 минут назад
по логике Милонова ,
если человек родился голым в общественном месте , то он совершил "мелкое хулиганство"
если человек находился голым в общественной бане , то 10 суток ареста по административной статье норма
если человек был голым в военкомате или на обследовании в больнице , это незаконно .



Источник: © Fishki.net
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18k
Алекс 23 минуты назад
Пля...сколько ж дебилов мы вырастили за последние 30 лет?
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4k
kuchipachi 43 минуты назад
Да и .!. с ним
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250
ivandike 44 минуты назад
Носкофил
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21k
babuby 49 минут назад
Публично, на сцене, перед залом,..... Это уж что хотите, но точно не мелкое хулиганство!!
Группу в "черный список", чтобы нигде и никогда им выступать больше не давали. А этому мудаку, персональный запрет на выступления вообще!
Потому как без подобных мер, подобные выходки не закончатся никогда.
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8k
Ntvl 51 минуту назад
да уж, на Руси дураков на 100 лет вперед припасено
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