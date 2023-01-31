Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье

Злоумышленника ожидают 12 увлекательных лет за решёткой.
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске. Отмечается, что это первое подобное правонарушение, проходящее по статье "Террористический акт".
Изначально Борисенко и его сообщник Василий Гаврилишен проходили по делу об умышленном повреждении имущества и хулиганстве, но в конце декабря следователи переквалифицировали статью на более суровую. Гаврилишен свой срок пока не получил, суд продолжается.
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Напомним, инцидент произошёл в ночь на 4 мая 2022 года. Следствие установило, что Гаврилишен переписывался с заказчиком в Telegram. Последний за поджог военкомата пообещал вознаграждение от одного до трёх миллионов рублей. Известно, что Борисенко закупил компоненты для коктейлей Молотова и снимал нападения на военкоматы на видео. Его сообщник кинул семь бутылок с зажигательной смесью и получил на счёт тысячу долларов. Пожара, к слову, не случилось. Огонь лишь повредил паркет на площади в один квадратный метр.
Адвокат Сергей Чернышков, защищавший Борисенко, во время слушаний заявлял, что его клиент вину признал, однако преступление тот совершил не из-за политических или террористических мотивов, а исключительно из-за денег. И более того, следствие не смогло установить, что поджог был заказан с территории Украины, настаивал Чернышков.
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А все террористы видимо совершают преступления исключительно из за убеждений!
Тут всё просто. Кто-то шел как барашек на бойню, кто-то отстаивал права / привлекал внимание.
Меня бы тоже не устроил вариант, мол ты иди на фронт, а там потом доказывай свои права.
Если б не такие люди, то те 9к мобилизованных вернулись бы домой в посылках