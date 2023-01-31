Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 4 мая 2022 года. Следствие установило, что Гаврилишен переписывался с заказчиком в Telegram. Последний за поджог военкомата пообещал вознаграждение от одного до трёх миллионов рублей. Известно, что Борисенко закупил компоненты для коктейлей Молотова и снимал нападения на военкоматы на видео. Его сообщник кинул семь бутылок с зажигательной смесью и получил на счёт тысячу долларов. Пожара, к слову, не случилось. Огонь лишь повредил паркет на площади в один квадратный метр.





Адвокат Сергей Чернышков, защищавший Борисенко, во время слушаний заявлял, что его клиент вину признал, однако преступление тот совершил не из-за политических или террористических мотивов, а исключительно из-за денег. И более того, следствие не смогло установить, что поджог был заказан с территории Украины, настаивал Чернышков.