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Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье

Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье

Автор:
31 января 2023 13:40
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   Югра   видео   военкомат   приговор   суд   терроризм   
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Злоумышленника ожидают 12 увлекательных лет за решёткой.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске. Отмечается, что это первое подобное правонарушение, проходящее по статье "Террористический акт".

Изначально Борисенко и его сообщник Василий Гаврилишен проходили по делу об умышленном повреждении имущества и хулиганстве, но в конце декабря следователи переквалифицировали статью на более суровую. Гаврилишен свой срок пока не получил, суд продолжается.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 4 мая 2022 года. Следствие установило, что Гаврилишен переписывался с заказчиком в Telegram. Последний за поджог военкомата пообещал вознаграждение от одного до трёх миллионов рублей. Известно, что Борисенко закупил компоненты для коктейлей Молотова и снимал нападения на военкоматы на видео. Его сообщник кинул семь бутылок с зажигательной смесью и получил на счёт тысячу долларов. Пожара, к слову, не случилось. Огонь лишь повредил паркет на площади в один квадратный метр.


Адвокат Сергей Чернышков, защищавший Борисенко, во время слушаний заявлял, что его клиент вину признал, однако преступление тот совершил не из-за политических или террористических мотивов, а исключительно из-за денег. И более того, следствие не смогло установить, что поджог был заказан с территории Украины, настаивал Чернышков.

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Метки: Поджог   Югра   видео   военкомат   приговор   суд   терроризм   
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10  комментариев
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Адвокат Сергей Чернышков, защищавший Борисенко, во время слушаний заявлял, что его клиент вину признал, однако преступление тот совершил не из-за политических или террористических мотивов, а исключительно из-за денег.(ц)
А все террористы видимо совершают преступления исключительно из за убеждений!
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4k
Вячеслав 9 минут назад
В штрафбат до конца СВО без права оправдания по ранению.
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5k
Котэ 11 минут назад
терроризм то там откуда взялся??? и почему военный суд? они же не военнослужащие... очевидно в стране судебная система больна
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−5
Filem777 39 минут назад
Прокуратура: 9 тысяч незаконно мобилизованных возвращены домой

Тут всё просто. Кто-то шел как барашек на бойню, кто-то отстаивал права / привлекал внимание.
Меня бы тоже не устроил вариант, мол ты иди на фронт, а там потом доказывай свои права.
Если б не такие люди, то те 9к мобилизованных вернулись бы домой в посылках
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−4
Василий 47 минут назад
Ну завта в чвк пойдет . а дале в плен и свобода . Или инвалидом и медалька героя
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762
kolobok263 Час назад
идти на преступление и вести видеосъемку события с личным участием...браво, высший разум...
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12k
Djeff Час назад
Не фортануло...
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3k
Старичок Час назад
прекрасная новость, с ней надо знакомить старшклассников и студентов в первую очередь.
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843
Mrak OBOY Час назад
неплохо 12 строгого, может мозги заработают у подобных подсосков!!!
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